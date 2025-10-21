初開催！高知県物部川エリアの商店街を舞台に、伝統と新しい感性が出会う、まちあるき×アートの芸術祭【アートクロッシングものべ】

一般社団法人物部川DMO協議会

物部川エリアでの観光博覧会実行委員会（事務局：一般社団法人 物部川DMO協議会）は、高知県物部川流域（香美市・南国市・香南市）を舞台にした観光博「ものべすと」の一環として、伝統と新しい感性が出会う、まちあるき×アートの芸術祭「アートクロッシングものべ」 を2025年11月7日（金）から24日（月・休）まで開催します。



伝統工芸「フラフ」、「土佐凧」、「土佐日記」など地域の文化資産をテーマに、現代を生きるアーティストが表現を試みます。高知県中東部に位置する物部川エリアは、豊かな自然・伝統文化・人々の暮らしが調和する、インスピレーションの源泉です。白髪山を源流として土佐湾へ注ぐ物部川流域には柚子や生姜、米、天然アユなどの自然の恵みがあふれ、高知ならではの魅力がぎゅっと詰まっています。自然豊かで歴史の薫るこの地は、やなせたかしさんをはじめ、数多くのクリエイターたちの原風景となってきました。まちを歩きながら、アートに出会う。新旧の文化が織りなす発見の旅へ！

■開催概要

メインビジュアル

名称：アートクロッシングものべ ～今を編む、まちと人とアートの交差点。～

日時：2025年11月7日（金）～24日（月・休）

場所（メインエリア）：南国市／やなせたかしロード

香南市／赤岡町商店街

香美市／愛と勇気の道（美良布商店街）

※展示を鑑賞可能な時間や、曜日は各会場によって異なります。詳細は公式WEBサイト(https://monobegawa.com/monobest/events/2449/)をご覧ください。

参加アーティスト：岡本卓也、上島豊正、カミーユ、上村菜々子、ササオカミホ、田中愛子、十川紀

代、豊田弘大、はらわたちゅん子、mako2025、吉川毅 （敬称略・五十音順）

企画ディレクター：笹貫淳子

芸術祭やアート関連プログラムの企画やマネジメントを手がける。本イベントでは企画ディレクターとして、コンセプトづくりから展示計画まで幅広く関わる。エフエム高知では月1回、アートの話題を届けている。高知を拠点に、大阪との二拠点で活動。

主催：物部川エリアでの観光博覧会実行委員会

◆プログラム

作：はらわたちゅん子さん伝統工芸「フラフ」 祝い布を再解釈

ー伝統と現在をつなぐー 高知出身のアーティストが表現する“現代の祝い布”。性別を問わず誕生を祝う布として、「祝うとは何か？」を問い直す現代のフラフを展示。

作家：カミーユ、上村菜々子、田中愛子、はらわたちゅん子（敬称略・五十音順）

伝統的な地域工芸

ー温故知新 ー 地元に受け継がれる伝統的な「フラフ」「土佐凧」の中から特に伝統的な絵柄を中心にまちなかに展示し、物部川流域の伝統工芸に思いを馳せます。

◆「フラフ」について詳しく知る▶▶(http://www.kigenhaeikayo.com/page/00000009.htm)

◆「土佐凧」について詳しく知る▶▶(https://www.city.kochi.kochi.jp/site/tosa-kogei/tosanotezukuri-tosadako.html)

伝統工芸である「土佐凧」一枚一枚手作りで作られる伝統フラフ端午の節句に高知の空を彩る『土佐日記』（日本古典籍データセット）画像提供：ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター（CODH）License:CC BY-SA 4.0古典文学「土佐日記」を紐解く

ー 平安時代から令和へ ー 南国市にゆかりのある、日本で最初の旅日記「土佐日記」を現代のツールを用いた意訳を通して、女性に仮託した作者・紀貫之を味わうインスタレーション展示。また、南国市の小学生児童による朗読の音読の音声や、好きな和歌をもとに感じた情景を表現した絵も展示します。

■11/16（日）遠くて近い土佐日記 トークイベント開催

土佐日記のやさしい解説や、史跡について紹介。土佐日記に影響を受けた現代の作品なども紹介します。（参加無料／予約不要）

※詳細は公式WEBサイト(https://monobegawa.com/monobest/events/2449/)にて随時公開します。

まちあるきギャラリー

古い建築物や空き店舗などに現代アーティストによる絵画や写真作品を展示し、まちをギャラリーに見立てた企画。いつもの景色にアートが現れます。

★会期中はトークイベントや、まちあるき＆作品解説ツアーなどの開催も予定しています。

◆メディアツアーの開催

会期スタートに合わせ、解説付きのメディアツアーを実施します。

■開催日：１１月７日（金）

■時間：１０時～１１時予定

■集合場所：集落活動センター 美良布 交流スペース（高知県香美市香北町美良布1211）

■解説者：笹貫淳子（企画ディレクター）

■ご参加希望の方は、以下問い合わせ先の事務局までご連絡をお願いします。

▼アートクロッシングものべ 詳細はこちら≫≫https://monobegawa.com/monobest/topics/2535/

■ものべがわエリア観光博「ものべすと」とは？

連続テレビ小説「あんぱん」放送をきっかけに、やなせたかしゆかりの地・ものべがわエリアで開催されている観光博「ものべすと」。物部川の流れる香美市・南国市・香南市の3市地域全体をひとつの会場と見立て、自然・文化・歴史・食など、地域の魅力を楽しめる観光キャンペーンです。

地元の人たちとの交流や、ここでしか体験できないユニークな企画が目白押し。ものべだけのベストな旅をお楽しみください.

開催期間2025年3月29日～2026年2月8日

公式サイトURL：https://monobegawa.com/monobest/

■お問い合わせ先

物部川エリアでの観光博覧会実行委員会

事務局：一般社団法人物部川DMO協議会

高知県知事登録旅行業 第3-132号

〒783-0004高知県南国市大そね甲1705-5桜ビル2階

電話：088-802-5050／FAX：088-802-5051

営業時間：平日8:30～17:30

メール：web@monobegawa.com

公式サイトURL：https://monobegawa.com/monobest/