【DIOR FINE JEWELLERY】「アーシ ディオール」新作ジュエリーが登場
クリスチャン・ディオール合同会社
【お問合せ先】
レースの繊細さに着想を得て誕生した「クチュール ディオール」コレクションは、ムッシュ ディオールの象徴的なオートクチュールのデザインやファブリックをヴィクトワール・ドゥ・カステラーヌがエレガントに再解釈しています。
2025年10月、魅惑的なコレクションより新たにリング、イヤリング、そしてベルベットリボンを配したチョーカーが登場します。軽やかで繊細なレースを彷彿とさせるピンクゴールドの透かし彫りは、卓越した職人技により生み出されました。ゴールドのレースには異なるカッティングのダイヤモンドがあしらわれた2種類の花モチーフが配され、ムッシュ ディオールが愛した庭園への情熱に敬意を表しています。
オートクチュール メゾンのDNAに根ざし、アトリエの細部にまで至るこだわりと洗練された匠の技が体現した新作「アーシ ディオール」は、クチュールの緻密さと繊細美が息づきます。
「アーシ ディオール」 ／ 2025年10月16日より発売
ネックレス
JDEN94012
PGxDIA
13,500,000円
イヤリング
JDEN94013
PGxDIA
7,200,000円
リング
JDEN94014
PGxDIA
2,400,000円
＠Dior #DiorJoaillerie
#ディオールファインジュエリー
【お問合せ先】
クリスチャン ディオール
TEL：0120-02-1947
https://x.gd/DYzir