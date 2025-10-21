都内初の都市型インドアピックルボール施設「PICKLEBALL ONE GINZA SHIMBASHI」2025年11月1日（土）に開業

株式会社ピックルボールワン

株式会社ピックルボールワン（東京都渋谷区、代表取締役：熊倉 周作、以下「当社」）は、平和不動産株式会社（本店：東京都中央区、代表執行役社長：土本 清幸）と協働し、アメリカ発の急成長スポーツ「ピックルボール」を気軽に屋内で楽しめる都市型複合施設「PICKLEBALL ONE GINZA SHIMBASHI(ピックルボールワン銀座新橋)」（以下「本施設」）を、2025年11月、東京・新橋に開業いたします。本施設は、ピックルボールのプレイ体験を中心に、買い物・出会い・情報発信などを融合した新しい“都市の遊び場”です。

当社は、「FUN AS ONE（ひとつになる楽しさ）」をテーマに、本施設が、年齢・性別・運動経験を問わず、誰もが自然とつながれる共創の空間を目指すとともに、ただスポーツをする場所ではなく、価値観・カルチャー・都市のつながり方そのものを形にする、「都市型コミュニケーション拠点」となるように進化してまいります。

■ ピックルボールとは？

ピックルボールは、テニス・卓球・バドミントンを掛け合わせたようなアメリカ発のパドルスポーツです。アメリカではすでに4,800万人以上がプレイし、“誰でも楽しむことができ、すぐ仲良くなれる”という社交性が話題となり、日本でも注目を集めています。

■ 「PICKLEBALL ONE GINZA SHIMBASHI」の3つの特徴

1．都心で気軽にできる、都内初（*自社調べ）の都市型インドア施設

・新橋駅より徒歩3分（新橋駅から地下通路でアクセス可能）

・60分単位から気軽に利用できる料金体系。

・6:00～23:00でオープンしているため、お仕事前後にもプレイが可能。

2．“FUN AS ONE”──プレイで自然とつながる共創空間

・年齢・性別・運動スキルを問わず誰でも楽しめるスポーツ設計。

・初心者向けの体験会から、オープンプレイ・イベントまで多彩に展開。

施設内にはドリンクの販売コーナーも設けており、プレイ後にはお好みのドリンクをお楽しみいただけます。スポーツと社交が緩やかにつながる、都市ならではの出会いの場に。

3．ショップ・イベント・情報発信が融合する最先端のハブ

併設している専門ショップで話題のパドルやアパレルをその場で体験・購入可能。

PICKLEBALL ONE GINZA SHIMBASHIは“ピックルボールのあるライフスタイル”を提案する場です。



ただスポーツをする場所ではなく、価値観・カルチャー・都市のつながり方そのものを形にする、これからの都市型コミュニケーション拠点として進化していきます。



＜注記＞

※自社調べ（2025年10月時点）

東京都内における「ピックルボール専用の常設インドアコート」で、コート・ショップ・オフィスを併設した複合型都市施設として、当社が確認できた範囲で初の事例となります。

（調査方法：当社スタッフによるインターネット調査・業界関係者へのヒアリング・既存施設の現地確認による）

■ 当社代表コメント

「ピックルボールは、スポーツでありながら、人と人の距離を縮める“社会的な道具”でもあります。

ボールを追いかけながら笑い合ううちに、気づけば隣の誰かと自然に会話が生まれている。

PICKLEBALL ONE GINZA SHIMBASHIは、そんな“偶然のつながり”が都市で起こる、新しい拠点になれたらと思っています。」

■ 平和不動産株式会社コメント

「当社は、“Bazukuri Company”として、多様な人や活動が交わる場づくりを進めています。近年ピックルボールは注目を集めておりますが、プレイできる場所が少ないことが課題としてあげられます。ピックルボールワンと出会い、話をする中で都心かつどんな天候でもプレイをすることができる屋内型コートの必要性を感じ 、今般当施設の整備及び開業に至りました。

また、当施設上層にございます「メルキュール東京日比谷」との連携により、滞在・交流・スポーツ体験がシームレスにつながる都市機能の複合化を図り、ビル全体のポテンシャルを高めていきます。

当社は、「PICKLEBALL ONE GINZA SHIMBASHI」という場づくりを通して、多様な人々が交わり、楽しさと健康、そして新しいつながりが生まれる都市のライフスタイルの実現に寄与したいと考えています。」

■ 施設概要

名称：PICKLEBALL ONE GINZA SHIMBASHI(ピックルボールワン銀座新橋)

所在地：〒100-0011 東京都千代田区内幸町１丁目５－２ 内幸町平和ビルB1F（新橋駅徒歩3分）

オープン日：2025年11月1日（予定）

※予約開始は10月22日より開始

※11月1日は営業開始10時となります。



営業時間：

コート：平日／土日祝6:00～23:00

ショップ：平日／土日祝10:00～21:00



料金：

● コートレンタル基本料金（1時間／1コート）

Oneコート（ゲーム利用を中心としたフルコート）※正規サイズより90cm幅が短い

＜平日＞

6:00～18:00 7,000円(税込)

18:00～23:00 8,000円(税込)

＜土日祝＞

6:00～23:00 10,000円(税込)

Funコート（練習・ドリルを中心とした縦幅3/4のコート）

＜平日＞

6:00～18:00 5,000円(税込)

18:00～23:00 6,000円(税込)

＜土日祝＞

6:00～23:00 8,000円(税込)

● オープンプレイ料金（1時間／1人）

＜平日＞

モーニングタイム 6:00-9:00 2,000円(税込)

ランチタイム 11:00-13:00 2,500円(税込)

ナイトタイム 21:00-23:00 2,500円(税込)

＜土日祝＞

モーニングタイム 6:00-9:00 2,500円(税込)

ランチタイム 11:00-13:00 3,000円(税込)

ナイトタイム 21:00-23:00 3,000円(税込)

オープンプレイは2025年12月以降、レッスンは2026年1月以降に開催予定です。

パドル/シューズレンタル有、更衣室・シャワー利用可。

記載のコンテンツ、営業時間および料金は変更となる場合がございます。

最新情報は公式WEBサイトにてご確認ください。

提供サービス：

・レンタルコート

・オープンプレイ

・体験会

・イベント

・専門ショップ（パドル・アパレル）

・軽飲料（アルコール含む）

予約方法

公式サイトよりWeb予約（事前決済）

https://ginza.pickle-one.com

ピックルボールワンが目指す世界

テクノロジーが進化しても、人と人とがつながる時間の価値は変わらないと、私たちは信じています。ピックルボールをきっかけに生まれる出会い、笑い声、そして「またやりたい」と思える時間。それらすべてが、誰かの一日を、人生を、少しずつ豊かにしていく。



ピックルボールを通じてひとつになる楽しさ「FUN AS ONE」と新しい発見を “生み出し”、“つなぎ”、“広げる” コミュニケーションハブとして、ピックルボールが持つ“人を幸せにする力”を、もっと日常に。ピックルボールワンは、そんな未来を本気で目指し、描いていきます。

FUN AS ONE ひとつになる楽しさ

会社概要

会社名 ：株式会社ピックルボールワン

代表者 ：代表取締役 熊倉 周作

所在地 ：〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町2－1

※11月1日より下記住所へ移転を予定しております。

〒100-0011 東京都千代田区内幸町1丁目5－2 内幸町平和ビルB1F

設立 ：2023年7月

事業内容：イベント企画・運営、メディア運営、ショップ運営、その他ピックルボール推進事業



公式サイトURL ：https://company.pickle-one.com/

専門メディアURL ：https://pickle-one.com/

オンラインショップURL：https://PICKLEBALL-jpn.shop/

本リリースに関するお問い合わせ

株式会社ピックルボールワン 広報

Email：pr@pickle-one.com

TEL：03-4400-0797



