自動搬送車（AGV）市場動向：世界産業分析、メーカーシェア、成長、製品、主要企業および2033年までの予測である。
サーベイレポート合同会社は、自動搬送車（AGV）市場の予測評価を提供する、ナビゲーション技術別（レーザー誘導、磁気誘導、誘導誘導、光学テープ誘導、視覚誘導、その他）、エンドユーザー産業別（自動車、製造、食品・飲料、航空宇宙、ヘルスケア、物流、小売、その他）の市場細分化-世界市場分析、動向、機会、予測、2024-2033年の調査レポート「自動搬送車（AGV）市場」を2024年8月に出版しました。無人搬送車（AGV）市場の成長促進要因、市場機会、課題、脅威など、いくつかの主要な市場ダイナミクスを紹介しています。
無人搬送車（AGV）市場の 概要
AGV（無人搬送車：無人搬送車）は、産業現場で人の手を介さずに資材を搬送するために使用される移動ロボットです。レーザー、カメラ、GPSなどのナビゲーションシステムを搭載したAGVは、あらかじめ決められた経路をたどったり、環境入力に基づいて動的に経路を調整したりします。AGVは、製造業、倉庫業、流通業を含む様々な用途において、効率性、安全性、生産性を向上させます。AGVは、パレット搬送、オーダーピッキング、組立ラインのサポートなどのタスクを実行し、人件費を削減し、エラーを最小限に抑えます。自律的に動作し、他の自動化システムと統合する能力により、AGVは現代のスマートな工場環境に不可欠なものとなっています。
サーベイレポートの専門家たちは、無人搬送車（AGV）市場調査を分析し、2023年に発生した無人搬送車（AGV）市場規模が39億米ドルであることを明らかにしました。また、無人搬送車（AGV）市場シェアは、2033年末までに113億米ドルの感動的な収益を予見しています。無人搬送車（AGV）市場は、2024年と2033年の予測期間中に約11.2％のCAGRで成長することが提案されています。
Surveyreportsのアナリストによる自動搬送車（AGV）市場の定性分析によると、自動搬送車（AGV）の市場規模は、倉庫自動化の需要の増加、業務効率化のニーズの増加、職場の安全性の重視の高まりの結果として拡大する見込みです。無人搬送車（AGV）市場の主な参入企業には、株式会社ダイフク、オムロンアデプトテクノロジー株式会社、AGVE Group, Inc.、オセアニアリング・インターナショナル Inc.、豊田自動織機株式会社、E&KオートメーションGMBH、BEUMER Group GmbH & Co. KG、バスティアン・ソリューションズ, Inc.
当社の無人搬送車（AGV）市場調査レポートは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、中東・アフリカ、中南米の5つの異なる地域とその国に関する詳細な分析も含んでいます。また、日本のお客様のニーズに合わせた詳細な分析も行っています。
目次
● 無人搬送車（AGV）の市場規模、成長分析、各国の主要市場プレイヤーの評価
● 無人搬送車（AGV）の世界市場（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、中南米）の2033年までの需要・機会分析（日本を含む国別）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場細分化分析 ナビゲーション技術別, エンドユーザー産業別, 地域別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
