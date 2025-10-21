大田区の“イチ推し”が大集合！「おおたイチ推しマルシェ」大岡山駅前で11月1日（土）・2日（日）開催

公益財団法人大田区産業振興協会

公益財団法人大田区産業振興協会（所在地：東京都大田区）は、2025年11月1日（土）・2日（日）の2日間、東急電鉄大岡山駅前広場にて「おおたイチ推しマルシェ」を開催します。

大田区内の個性豊かな15店舗が集まり、自慢の商品の販売やお店の魅力を発信します。

さらに今回は、会場に隣接する東京科学大学の学園祭「工大祭」との特別コラボレーションが決定。景品が当たる「スタンプラリー」などの企画もお楽しみいただけます。

【開催概要】

日時： 2025年11月1日（土）10:00～17:00、11月2日（日）10:00～16:00

会場： 東急電鉄 大岡山駅前広場（東京都大田区北千束3丁目27-1）

主催： 公益財団法人大田区産業振興協会

共催： 大田区

入場料： 無料

公式サイト： https://www.pio-ota.jp/marche/

◆大田区の“イチ推し”店舗が15店舗集結！

大田区内のお店15店舗が大岡山駅前に大集合！雑貨、食品、クラフトビール、スイーツ、植物、ワークショップなど、バラエティに富んだ内容をお楽しみいただけます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/101693/table/54_1_8a5f9704438cf1a266046f355ca25fa9.jpg?v=202510210559 ]

※出店店舗及び商品は現時点での予定のため、都合により変更となる場合がございます。

◆東京科学大学「工大祭」とのコラボ企画！

隣接する東京科学大学の学園祭「工大祭」とのコラボが決定。工大祭実行委員会もマルシェに出店し、「保冷剤を使った芳香剤作り」が無料で体験可能です！

また、11月2日（日）限定で工大祭会場とマルシェ会場をめぐるスタンプラリーを実施。両会場でスタンプを集めると、抽選ではねぴょんグッズや大田区のイチ推しお菓子などの景品が当たるチャンスも！

家族や友人と一緒に、キャンパスと駅前を巡って楽しめる週末イベントです。

◆担当者コメント

「大田区には、あなたの知らない素敵なお店がたくさんあります。今回は多種多様なお店を紹介できるイベントとなりました。大岡山駅前でぜひお気に入りのお店を見つけ、大田区の魅力を新発見してみてください。」

【おおたイチ推しマルシェに関するお問い合わせ先】

公益財団法人大田区産業振興協会 商いサービス部・商いセールス係

Tel：03-3733-6476 （9時～17時）

Mail：akinai■pio-ota.jp（■を@に変更してご送信ください）