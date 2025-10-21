¥¹¥Ý¥ª¥¯¤Ç°¦É²¥Þ¥ó¥À¥ê¥ó¥Ñ¥¤¥ìー¥Ä¤¬ÆÈÎ©¥êー¥°ÆüËÜ°ì¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥â¥Ð¥ª¥¯(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:¾®°ì¸¶ ¹¨¼ù¡¢°Ê²¼¥â¥Ð¥ª¥¯)¤¬¥¨¥ó¥²ー¥È³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:¾ë¸Í ¹¬°ìÏº¡¢°Ê²¼¥¨¥ó¥²ー¥È)¤È¶ÈÌ³Äó·È¤·Äó¶¡¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¸ø¼°¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¹¥Ý¥ª¥¯¡×¤Ë¤Æ¡¢¥×¥íÌîµåÆÈÎ©¥êー¥°¡¦»Í¹ñ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥êー¥°plus
¤Î°¦É²¥Þ¥ó¥À¥ê¥ó¥Ñ¥¤¥ìー¥Ä¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ø°¦É²¥Þ¥ó¥À¥ê¥ó¥Ñ¥¤¥ìー¥Ä¡¡ÆÈÎ©¥êー¥°ÆüËÜ°ì ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤ò2025Ç¯10·î21Æü(²Ð)¤«¤é³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥¯¥·¥ç¥óÆÃÀß¥µ¥¤¥È :
https://www.sports.mbok.jp/gse/m-pirates202510
ËÜ¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢°¦É²¥Þ¥ó¥À¥ê¥ó¥Ñ¥¤¥ìー¥Ä¤ÎÁª¼ê¤¬2025¥·ー¥º¥ó¤Ç¼ÂºÝ¤ËÃåÍÑ¤·¤¿¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ËÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¤òÆþ¤ì¤Æ½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÇä¾å¤ÏµåÃÄ±¿±Ä¤Ë½¼¤Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú°¦É²¥Þ¥ó¥À¥ê¥ó¥Ñ¥¤¥ìー¥Ä¡¡ÆÈÎ©¥êー¥°ÆüËÜ°ì ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó ³µÍ×¡Û
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/88331/table/225_1_f36531ea9861d765bfe6309e187e0f89.jpg?v=202510210559 ]
¡Ö¥¹¥Ý¥ª¥¯¡×1¼þÇ¯µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ
¡Ö¥â¥Ð¥ª¥¯¡×¤È¡Ö¥¨¥ó¥²ー¥È¡×¤Ë²ñ°÷ÅÐÏ¿(¢¨)¤Î¾å¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤¿Êý¤Ë¡¢¥â¥Ð¥ª¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È200¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¥¨¥ó¥²ー¥È¥Ý¥¤¥ó¥È200¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ´ü´Ö¡§2024Ç¯11·î14Æü(ÌÚ)10:00～2025Ç¯11·î13Æü(ÌÚ)23:59¤Þ¤Ç
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¡§https://www.mbok.jp/_engate_sports_auction (https://www.mbok.jp/_engate_sports_auction)
¢¨¥â¥Ð¥ª¥¯¤ÎÍÎÁ²ñ°÷¡¦ÌµÎÁ²ñ°÷¤É¤Á¤é¤âÂÐ¾Ý¤Ç¤¹
¡Ú¥â¥Ð¥ª¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
2004Ç¯¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤¿¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Þ¡¦¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥â¥Ð¥ª¥¯¤Ç¤Ï¡¢¼ê¿ôÎÁÌµÎÁ¡¢·î³Û330±ß(Google Play·èºÑ/iTunes·èºÑ¤Ï·î³Û360±ß)¤Î¤ß¤Ç½ÐÉÊ¡¦Íî»¥¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿Í¡¦¥â¥Î¡¦¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤Ê¤²Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥â¥Î¸ì¤ê¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¿·¤·¤¤¥Þー¥±¥Ã¥È¤ò¶¦ÁÏ¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢¥æー¥¶ー¤Ë¿·¤·¤¤¥ªー¥¯¥·¥ç¥óÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢
¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¡ß¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤äSDGsÌÜÉ¸¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.mbok.jp/
¡Ú¥¹¥Ý¥ª¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡Ö¥â¥Ð¥ª¥¯¡×¤¬ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥®¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¨¥ó¥²ー¥È¡×¤È¶ÈÌ³Äó·È¤·Äó¶¡¤¹¤ë¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¸ø¼°¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤¬¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤äÁª¼ê¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤êÅù¤Î¥ì¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹±¿±Ä¼ÂÀÓ¤ò¤â¤Ä¥â¥Ð¥ª¥¯¤¬¾¦ÉÊ¤Î½ÐÉÊ¡¢ºÊñÈ¯Á÷Åù¤òÂå¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥â¥Ð¥ª¥¯¤ÎÍÎÁ²ñ°÷¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÌµÎÁ²ñ°÷(¢¨)¤Ç¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.sports.mbok.jp/ (https://www.sports.mbok.jp/)
¢¨¥â¥Ð¥ª¥¯ÍÎÁ²ñ°÷¤ÎÊý¤Ï¼ê¿ôÎÁÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¡£¡Ö¥¹¥Ý¥ª¥¯¡×¤Î¤ß¡¢ÌµÎÁ²ñ°÷¤ÎÊý¤âÍî»¥»þ¤ËÍî»¥¼ê¿ôÎÁ(Íî»¥³Û¤Î5%)¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½