BEYOND JAPAN、ジムニーイベント『JAPAN JIMNY JAM 2025』に参加決定！

株式会社ラスター

ジムニーカスタムファン必見！デモカーや人気パーツを展示予定

パーツ展示・物販 イベント価格で提供いたします！

ジムニー専門のアフターパーツブランド BEYONDJAPAN（運営：株式会社ラスター）は、2025年10月26日（日）に山梨県富士吉田市で開催されるジムニーイベント『JAPAN JIMNY JAM』に参加いたします。

イベントHPはこちら https://www.jjj-suzy.com/#top

本イベントは、ジムニー専門誌『ジムニー・スーパースージー』が主催するイベントで、

例年、全国から数多くのジムニーユーザーが集まり、交流やカスタム展示を楽しむ場として注目を集めています。

当日は、BEYONDJAPANのデモカー展示や人気商品の紹介をはじめ、最新のカスタムスタイルを体感いただけるブースを出展予定です。さらに、会場ではジムニーカスタムショップやパーツメーカーが多数出展し、ジムニーづくしの一日をお楽しみいただけます。

イベント概要

イベント名：JAPAN JIMNY JAM 2025（ジャパン ジムニー ジャム）

開催日：2025年10月26日（日）

時間：10:00 ～ 15：00

会場：富士山パーキング（富士北麓駐車場）：山梨県富士吉田市上吉田字剣丸尾5597－84

主催：スーパースージー（敬称略）

参加費：一般入場駐車料3,000円/台（1台に乗っていれば何名でも可） ※一般駐車場はAM9:00開場の予定です

https://www.jjj-suzy.com/#top より引用

BEYONDJAPAN

販売店舗情報や詳細については、BEYONDJAPAN公式サイトをご覧ください。

公式サイト：https://beyond-jpn.com

公式Instagram：https://www.instagram.com/beyond.japan/

お問い合わせ先

BEYOND JAPAN ショールーム

所在地：千葉県富津市青木1-5-1 イオンモール富津 １階

電話番号：070-1573-1716

通販部門：048-971-5096

公式ショップ：https://beyondjapan.base.ec/



株式会社ラスター

所在地：埼玉県越谷市大房921-1

代表者：吉田実

電話番号：048-970-2821