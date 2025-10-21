リンクスオリジナル、Intel（R） N150搭載 デジタルサイネージ向けファンレスミニPC「LNDS150」受注受付開始
株式会社リンクスインターナショナル（本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、わずか22 mmの極薄筐体、Intel N150を搭載したデジタルサイネージ組込み向けのファンレスミニPC LNDS150を2025年10月21日より、法人向けに受注受付開始いたします。
◆LNDS150
LNDS150は、Intel N150を搭載したデジタルサイネージ組込み向けのファンレスミニPCです。わずか22 mmの極薄筐体で、-20℃から55℃までの過酷な温度環境にも対応し、屋外や半屋外に設置するデジタルサイネージなどの機器への組み込みにも対応します。HDMIによる最大3台の画面出力により大画面マルチディスプレイ環境に幅広く対応します。標準でWindows 10 IoTをプリインストールするほか、法人向けカスタマイズによりLinux環境向けのOSレスモデルやWindows 11 Proにも対応します。BIOSタイマー機能で曜日別に起動時間を設定することができるため、平日・土日など稼働時間が異なる施設での運用にも適しています。
◆LNDS150製品特徴
・豊富なインターフェース
有線接続のLANポート2基に加えてUSB 3.2ポートを前後合わせて5基搭載し、レガシーデバイスとの接続に便利なCOMポート（RS232）も標準搭載しています。
・案件に合わせたカスタマイズにも対応
メモリ・ストレージ・OSなどのご要望に合わせ、小ロットからのカスタマイズが可能です。
【メモリ】増設可
【ストレージ】増設可
【OS】なし / Windows 11 Pro / Windows 10 IoT
【Wi-Fi/Bluetooth】あり/なし
【SIMモジュール】増設可
※カスタマイズのロット、お見積りは個別にお問い合わせください。
・BIOSタイマー機能
BIOS上で指定した時刻に自動起動するタイマー機能に対応しています。曜日ごとに個別の起動時間を最大で2パターン設定できるだけでなく、自動での電源オフについても設定可能です。通常のWindowsにおけるシャットダウンと同じ挙動になるため、商業施設のデジタルサイネージなど、通電時間をきめ細かく制御したい用途に最適です。
【発売詳細】
◆型番
LNDS150-16/256-W10IoT（N150）
◆受注受付開始
2025年10月21日
※取り寄せのため、ご注文から一定の納期がかかります
◆推奨価格（税抜）
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/lnds150/
◆法人お問い合わせ・お見積りはこちら
https://www.links.co.jp/contact/bizorder/
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
＜Japan IT Week 秋2025 ブース出展＞
日時 ：2025年10月22日（水）～24日（金） 10:00～17:00
会場 ：幕張メッセ
ブース：ホール3【ブースNo.A11-19】
会場案内図はこちら
https://www.japan-it.jp/content/dam/sitebuilder/rxjp/japan-it-week/documents/jp/autumn/2025/ITaut25MAP_JE_1010_web.pdf
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
配信元企業：株式会社リンクスインターナショナル
プレスリリース詳細へ