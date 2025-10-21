Maxtang、Ryzen AI CPU搭載 高性能ミニPC「MTN-FP850」受注受付開始
株式会社リンクスインターナショナル（本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、カスタマイズによりWindows 10 IoTやOSレスにも対応、高性能なAMD Ryzen（TM） 200/AI HX370プロセッサー搭載Maxtang MTN-FP850を2025年10月21日より、法人向けに受注受付開始いたします。
◆Maxtang MTN-FP850
Maxtang MTN-FP850は、高性能なAMD Ryzen（TM） 200/AI HX370プロセッサーを搭載したデスクトップパソコンです。わずか55 mm厚の筐体で、ディスプレイの裏など限られたスペースにも設置することができます。HDMI 2.1ポートを搭載し、ディスプレイポートとUSB4の組合わせで最大3画面出力に対応します。Windows 11 Proをプリインストールするほか、カスタマイズによりWindows 10 IoTやOSレスにも対応、デジタルサイネージや組み込みなど様々な用途に最適です。
◆Maxtang MTN-FP850製品特徴
・豊富なインターフェース
有線接続のLANポート2基に加えてHDMI 2.1やDisplayPort 2.1ポート、USB4ポートを搭載しています。
・案件に合わせたカスタマイズにも対応
Maxtangの製品はメモリ・ストレージ・OSなどのご要望に合わせ、小ロットからのカスタマイズが可能です。
【メモリ】増設可
【ストレージ】増設可
【OS】なし / Windows 10 IoT / Windows 11 Pro
【Wi-Fi/Bluetooth】あり/なし
【SIMモジュール】非対応
【法人向け延長保証】対応可
※カスタマイズのロット、お見積りは個別にお問い合わせください。
・Windows 11 プリインストール
デジタルサイネージなどの組み込みを始め、法人用途に最適なWindows 11 をプリインストールしたモデルをラインナップ。※HX370搭載モデルはWindows 10 IoTへのカスタマイズは対応しません。
【発売詳細】
◆型番
MTN-FP850-32/1T-W11Pro（R7-255）WB6
MTN-FP850-32/1T-W11Pro（R7-260）WB6
MTN-FP850-64/1T-W11Pro（HX370）WB6
◆受注受付開始
2025年10月21日
※取り寄せのため、ご注文から一定の納期がかかります
◆推奨価格（税込）
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/maxtang-sxrl-fp850/
◆法人お問い合わせ・お見積りはこちら
https://www.links.co.jp/contact/bizorder/
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
＜Japan IT Week 秋2025 ブース出展＞
日時 ：2025年10月22日（水）～24日（金） 10:00～17:00
会場 ：幕張メッセ
ブース：ホール3【ブースNo.A11-19】
会場案内図はこちら
https://www.japan-it.jp/content/dam/sitebuilder/rxjp/japan-it-
week/documents/jp/autumn/2025/ITaut25MAP_JE_1010_web.pdf
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
配信元企業：株式会社リンクスインターナショナル
