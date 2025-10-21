【ホテルグランヴィア京都】伝統スイーツ「クロカンブッシュ」で表現するクリスマスツリーケーキ　Tour Blange～クロカンブッシュのクリスマスツリー～予約受付開始のお知らせ

株式会社ジェイアール西日本ホテル開発

ホテルグランヴィア京都(京都市下京区 総支配人 三浦覚)は2025年11月1日(土)より、2階ペストリー＆ベーカリーショップ「ル・タン」において、クリスマスツリーを模した「Tour Blange～クロカンブッシュのクリスマスツリー～」の予約受付を開始いたします。

Tour Blange～クロカンブッシュのクリスマスツリー～ ※イメージ

今年のクリスマスケーキは、雪が降り積もるクリスマスツリー(Tour)に白い天使(Blange*)が舞い降りたイメージを伝統的なスイーツ「クロカンブッシュ」で表現しました。4種類のフレーバー（バニラ、レモン、コーヒー、ピスタチオ）で仕上げたプチシュークリームとバニラバタークリームのマカロンを、クリスマスツリーの形に積み上げました。またツリーの中には、苺バタークリームやラズベリージャムで仕上げたあまおう苺のオペラが入っており、ホワイトチョコで作ったベルのオーナメントを飾りました。ご家族やご友人と過ごすクリスマスにぴったりの特別な一品です。この特別なクリスマスケーキで、華やかなひとときをぜひお楽しみください。

*Blangeはフランス語の「Blanc(白)」と「Ange(天使)」を組み合わせた造語です。

- Tour Blange～クロカンブッシュのクリスマスツリー～ 商品概要

サイズ：ツリー 約底面直径20cm×高さ30cm

あまおう苺のオペラ 約直径12cm

予約期間：2025年11月1日(土)～12月15日(月)

受取期間：2025年12月18日(木)～12月25日(木) 10:00～21:00

販売店舗：ホテルグランヴィア京都2階

ペストリー＆ベーカリーショップ「ル・タン」

販売価格：50,000円(税込) ※数量限定 ※Tour Blange～クロカンブッシュのクリスマスツリー～は各種割引・特典対象外となります。

ご予約：店頭予約もしくはWeb予約（クレジット決済）

HP https://www.granvia-kyoto.co.jp/restaurant/pastrybakery/menu/1499/

- 2025オリジナルクリスマスケーキ 商品概要

毎年人気のあまおう苺のクリスマスタルト・クリスマスケーキが今年も登場。苺のムースとピスタチオのクリームを合わせた“ノエル ルージュ”や、紅茶クリームがアクセントになったチョコレートケーキ“ノエル ノワール”、小さいケーキが少しずつ楽しめる彩箱(いろどりばこ)の計5種類を販売いたします。

・あまおう苺のクリスマスケーキ (直径15cm) 5,600円

・あまおう苺のクリスマスタルト(直径18cm) 6,000円

・ノエルルージュ(直径12cm) 3,900円

・ノエルノワール(直径12cm) 3,900円

・彩箱(いろどりばこ)ノエルバージョン 5,000円

割引特典：11月30日(日)までの店頭予約もしくは予約受付期間中のWeb予約(クレジット決済)で10％OFF

※表示料金は税金が含まれた価格となります。

※販売店舗、期間、予約方法はTour Blange～クロカンブッシュのクリスマスツリー～と同様です。

クリスマスケーキ ※イメージ- クリスマス関連商品についてシュトーレン ※イメージ

【シュトーレン】

バターをたっぷり使用した生地にドライフルーツやチョコレートなどを練り込んだシュトーレンを3種類のフレーバーでご用意いたします。

フレーバー：フルーツ／ショコラ／ブルーベリー

価格 ：1,500円(税込)

販売期間 ：12月1日(月)～12月25日(木)

10:00～21:00

販売店舗 ：ペストリー＆ベーカリーショップ「ル・タン」

- JR西日本ホテルズが加盟する会員プログラムについて

JR西日本ホテルズでは、全国のJRホテルグループのご宿泊料金の割引など、対象ホテル・レストランがより便利にお得にご利用いただける『JRホテルメンバーズ』と、JR西日本グループの鉄道やショッピングで様々なサービス、特典が受けられる『WESTERポイント』の2つの会員プログラムに加盟しています。どちらも入会金・年会費は無料で、たまったポイントは対象施設にてご利用いただけます。

https://www.jrhotel-m.jp/app/

https://wester.jr-odekake.net/wester_app/

- JR 西日本ホテルズについて

JR西日本ホテルズは、JR西日本グループとして、現在5ブランド13ホテル（4,422室）を展開するホテルグループです。上質な旅の基点として、京都、岡山、広島など新幹線およびターミナル駅直結の安心感を基盤に、地域と共にお客様を魅了する「ホテルグランヴィア」、スマートな旅の基点として、京都、大阪、尼崎、富山駅への抜群のアクセスと先進的なサービスを提供する「ホテルヴィスキオ」、初代大阪駅の地に建ち、唯一無二の駅と鉄道の記憶を旅する「THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection」、創業1909年、時空を紡ぎ、今なおノスタルジックな世界観を提供する「奈良ホテル」、地域と旅人の縁をつなぎ、時間を忘れ夢中になれる空間があふれる「梅小路ポテル京都」、そして、2025年3月、瀬戸内の玄関口に新たな旅の基点として、上質なひとときを提供する「ホテルグランヴィア広島サウスゲート」が誕生しました。

「駅」から始まり誠実に積み重ねてきた信頼を発展させ、地域と共に、お客様一人ひとりの豊かな人生を広げ、これからも、世界に誇れるサービス水準をめざし、旅と食の魅力、人々の繋がりを創り続けます。