大切な女性への贈り物にぴったり！曲線美が美しい上質ステンレスかんざし、三代目板金屋のArc Liner comb
伝統の技と現代のデザインが融合した、三代目板金屋の「KANZASHI～Arc Liner comb」。
高品質なステンレスを使用し、軽やかでありながらしっかりと髪を支える設計です。
曲線美を描くアークラインが、髪に自然な流れを演出。
シンプルながらも存在感のあるデザインは、和装はもちろん洋装のヘアスタイルにもマッチします。
全三色展開で、シーンや服装に合わせて選べるのも嬉しいポイント。
大切な人への贈り物としても人気が高く、誕生日や記念日、特別な日のプレゼントに最適です。
丁寧な職人技による仕上げで、使い込むほどに手になじみ、長く愛用できる逸品。
軽量で扱いやすく、日常使いはもちろん、パーティーやイベントなど華やかな場面でも活躍します。
見た目の美しさだけでなく、機能性も兼ね備えたステンレスかんざし。
髪をまとめるだけでなく、ヘアスタイルを引き立てるアクセントとしてもおすすめです。
三代目板金屋ならではの技術とこだわりが光る、Arc Liner combかんざし。
贈り物や自分へのご褒美に、ぜひ取り入れたい一品です。
三代目板金屋 ステンレス KANZASHI～Arc Liner combかんざし 全三色
https://naire-shop.com/naire-bankinya-042/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
