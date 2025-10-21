無骨なスタイルで男心をくすぐるMTB×アーバンのミニベロ進化版「MASHUP」がROJI BIKESより待望のリリース。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332245&id=bodyimage1】
実用性、スタイリッシュさを追求して生まれたTernのセカンドライン「ROJI BIKES」より、無骨なスタイルで男心をくすぐる、MTB×アーバンのミニベロ進化版「MASHUP」を新たにリリースします。
これまでにないデザイン性と、安定感のある軽快な走行性能。乗るたびにその魅力が増していく、そんなこだわりを詰め込んだ究極の一台が、ついに完成しました。
普段の通勤通学やショッピングなどストリートでの移動手段だけでなく、アウトドアや悪路走行のアソビにも使える一台。街中でも目立つこと間違いなしのMASHUPで、新たに快適で楽しい自転車ライフをはじめませんか？
MASHUPは2025年11月中旬よりデリバリー開始！
スペックなどの詳細、WEBでのご注文はこちらのページからご確認ください。
→ https://shifta.jp/tern/product/mashup/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332245&id=bodyimage2】
配信元企業：株式会社アキボウ
実用性、スタイリッシュさを追求して生まれたTernのセカンドライン「ROJI BIKES」より、無骨なスタイルで男心をくすぐる、MTB×アーバンのミニベロ進化版「MASHUP」を新たにリリースします。
これまでにないデザイン性と、安定感のある軽快な走行性能。乗るたびにその魅力が増していく、そんなこだわりを詰め込んだ究極の一台が、ついに完成しました。
普段の通勤通学やショッピングなどストリートでの移動手段だけでなく、アウトドアや悪路走行のアソビにも使える一台。街中でも目立つこと間違いなしのMASHUPで、新たに快適で楽しい自転車ライフをはじめませんか？
MASHUPは2025年11月中旬よりデリバリー開始！
スペックなどの詳細、WEBでのご注文はこちらのページからご確認ください。
→ https://shifta.jp/tern/product/mashup/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332245&id=bodyimage2】
配信元企業：株式会社アキボウ
プレスリリース詳細へ