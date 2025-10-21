『ご注文はうさぎですか？BLOOM』のオンラインくじ「eeoくじ」が発売！ ココアたちが可愛い“お花の妖精”に♪
『ご注文はうさぎですか？BLOOM』のオンラインくじ「eeoくじ」が、本日10月21日(火)より通販サイト「eeo Store online」で販売がスタートしました。
今回の「eeoくじ」景品には、ココアやチノ、リゼ、千夜、シャロの描き下ろしイラストを使用。「Fairy Blooms」をテーマに、“お花の妖精”になった彼女たちが幻想的な姿で登場しました♪
目にする度に「可愛い！」とつい口にしてしまう……そんな豪華ラインナップをすべてご紹介！
▼eeo Store online（通販）へ▼
ご注文はこちらから！
https://eeo.today/store/101/title/219?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt998(https://eeo.today/store/101/title/219?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt998)
開催情報
販売期間：2025年10月21日(火)～11月30日(日)
販売価格：1回825円（税込）
お届け日：2026年1月下旬頃を予定しております。
決済方法：クレジットカード決済、キャリア決済、全額eeoポイント決済、PASELI決済
開催場所：eeo Store online（通販）(https://eeo.today/store/101/title/219?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt998)
「Fairy Blooms」テーマの描き下ろしイラストを使用したS賞からD賞までの景品がラインナップ！
【景品一覧】
S賞 アクリルブロック（全2種）
A賞 B2縦タペストリー（全2種）
B賞 アクリルスタンド（全5種）
C賞 アクリルカード（全5種）
D賞 ハート型缶バッジ（全5種）
※景品はいずれもランダムで1種が当たります。
「eeoくじ」購入特典はポストカード！
『ご注文はうさぎですか？BLOOM』の「eeoくじ」を1会計で5枚購入ごとに、ポストカード（全5種）をランダムで1枚プレゼント。
ポストカードには描き下ろしイラストを使用しているので、景品と一緒にぜひゲットしてください♪
S賞 アクリルブロック（全2種）
『ご注文はうさぎですか？BLOOM』の「eeoくじ」で一番レアなS賞は、およそ縦10cm×横15cmのアクリルブロック！ 約2cmの厚みがあるので、そのまま立てて飾ることができるグッズです。
S賞は「eeoくじ」を1会計で50回購入すると確実にゲットできます。詳しくは画像をチェック！
A賞 B2縦タペストリー（全2種）
A賞のB2縦タペストリーは、およそ縦73cm×横52cmと迫力満点サイズ。壁にかければ、お部屋が幻想的な雰囲気に！
B賞 アクリルスタンド（全5種）
B賞のアクリルスタンドは、縦横最大15cmの大きさでキャラクターの全身姿を楽しめるアイテム。華やかな衣装やそれぞれのポーズ、花冠をモチーフにした台座にも注目です！
C賞 アクリルカード（全5種）
C賞には、ココアたちをお花のフレームで彩った、約7cm×約9cmのアクリルカードが登場！ ポーチに忍ばせて一緒にお出かけすれば、キャラクターたちをいつでもそばに感じられるはず♪
D賞 ハート型缶バッジ（全5種）
D賞には、およそ5.3cm×5.7cmのハート型缶バッジがラインナップ。お顔をアップにしたデザインなので、ココアたちの表情をより近くで堪能することができます！
(C) Koi・芳文社/ご注文はBLOOM製作委員会ですか?
