2025年度「第23回関西文化の日」

関西文化の日 事務局

関西2府8県のエリア内の美術館・博物館などの文化施設の入館料（原則として常設展）が無料になる「関西文化の日」が今年も開催されます。

2025年11月15日（土）～16日（日）の2日間を中心日として、参加登録した施設ごとに、11月中の期日を設定して行われます。（※通年にわたって入館無料の施設も参加対象）

関西が誇る長い歴史に培われた豊かな文化に気軽に接することのできる機会となっていますので、この機会に、様々な文化施設を訪れ、芸術の秋を楽しんでみてはいかがですか？

各施設の設定日やアクセスなど、詳しいことはホームページをご覧ください。

https://www.the-kansai-guide.com/ja/kansaibunkanohi/

本イベントを通じて、地元の魅力を再発見していただき、「関西の文化」をお楽しみください。

【関西文化の日 概要】

日時：2025年11月15日（土）・16日（日）を中心とした11月中

参加施設：福井県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・徳島県・京都市・大阪市・堺市・神戸市の施設が参加

参加施設数：430施設（10月1日現在）

主 催：関西広域連合、関西元気文化圏推進協議会、関西観光本部

第23回関西文化の日