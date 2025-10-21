株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更に関するお知らせ

セレンディップ・ホールディングス株式会社

当社は、2025年10月21日開催の取締役会において、以下のとおり、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更を行うことについて決議しましたので、お知らせいたします。

１．株式分割の目的

当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げることにより、より投資しやすい環境を整え、当社株式の投資家層のさらなる拡大を図ることを目的とするものです。

2．株式分割の概要

（１）分割の方法

2025年11月30日（日曜日）最終の株主名簿に記録された株主の所有普通株式１株につき、４株の割合をもって分割いたします。なお、基準日である2025年11月30日(日曜日)は休日扱いとなるため、実質的には2025年11月28日(金曜日)となります。

（２）分割により増加する株式数[表1: https://prtimes.jp/data/corp/33982/table/124_1_3124f0627b30c34c8db01d9f31b3df5b.jpg?v=202510210956 ]

（注）上記の発行済株式総数は2025年９月30日現在の情報に基づいておりますが、株式分割の基準日までの間に、新株予約権の行使等により株式数が増加する可能性があります。

（３）日 程[表2: https://prtimes.jp/data/corp/33982/table/124_2_1ff847042a286aea609437978afdd614.jpg?v=202510210956 ]

（注）基準日である2025年11月30日(日曜日)は休日扱いとなるため、実質的には2025年11月28日(金曜日)となります。

（４）資本金の額の変更について

今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。

（５）新株予約権の行使価額の調整

今回の株式分割に伴い、2025年12月１日の効力発生日と同時に新株予約権の１株当たり行使価額を以下のとおり調整いたします。

３．定款の一部変更

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/33982/table/124_3_d86c51969f84706399cd1bd9cce13078.jpg?v=202510210956 ]（１）定款変更の理由

今回の株式分割に伴い、会社法第184 条第２項の規定に基づき、取締役会決議により、2025年12月１日を効力発生日として、当社定款第６条の発行可能株式総数を変更いたします。

（２）定款変更の内容[表4: https://prtimes.jp/data/corp/33982/table/124_4_dcaec8988b8eaeb97de24f1c6d2e766c.jpg?v=202510210956 ]

下線部は変更箇所を示しています。

（３）定款変更の日程

取締役会決議日 2025年10月21日（火）

効力発生日 2025年12月１日（月）