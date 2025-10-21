不動産クラウドファンディング「TECROWD」「合計500名に当たる！プレミアム感謝祭 ~累計調達500億円記念~」実施のお知らせ
URL：https://tecrowd.jp/lp/release/500-campaign-2025(https://tecrowd.jp/lp/release/500-campaign-2025?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20251021)
TECRA株式会社（本社：神奈川県横浜市西区、 代表取締役社長：新野博信）が運営する「TECROWD(テクラウド)」は、不動産特定共同事業法(国土交通省所管）にもとづく不動産クラウドファンディングです。
TECROWDは2021年4月の第1号ファンド公開以来、皆さまにさまざまな不動産投資の機会をご提供してまいりましたが、このたび、投資家の皆さまの温かいご支援により、累計調達金額が500億円を突破いたしました。これは、私たちと共に歩んでくださった皆さまのお力添えの賜物です。深く感謝申し上げます。
この節目を記念し、感謝の気持ちを込めて、抽選で500名の皆さまへギフトをご用意しました。今後も、皆さまの信頼にお応えすべく、安心してご利用いただけるサービスの提供に努めてまいります。
キャンペーン概要
キャンペーン名
「合計500名に当たる！プレミアム感謝祭 ~累計調達500億円記念~」
ギフト
ギフトの詳細はこちら(https://tecrowd.jp/lp/release/500-campaign-2025?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20251021)
キャンペーン期間
2025年10月21日（火）～11月20日（木）
参加条件（以下をすべて満たす必要あり）
・TECROWDへの会員登録および投資家審査が完了していること
・87号ファンドまでに、1回以上の投資経験があること
・キャンペーン期間中に募集されるファンドにお申込みおよび入金が完了していること（なお、各ファンドの募集時に本キャンペーン対象の有無を明記します。）
・当社が送付するアンケートに指定期間内にお答えいただくこと
キャンペーン詳細はこちら(https://tecrowd.jp/lp/release/500-campaign-2025?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20251021)
不動産クラウドファンディング「TECROWD（テクラウド）」概要
不動産クラウドファンディング「TECROWD（テクラウド）」
■1口10万円から始められる、オンライン完結型の不動産投資サービス
TECROWDは1口10万円から不動産に投資ができるサービス（クラウドファンディング）です。投資するにあたり物件選びから契約まで、すべてオンラインで完結するため、手軽に不動産への投資が始められます。
■不動産特定共同事業法を活用した不動産クラウドファンディングとは？
複数の投資家様から出資を受けた金銭により不動産を取得し、運用期間中の賃貸収入や売却時の利益を分配する仕組みです。不動産特定共同事業法(国土交通省所管)に基づき、投資家の皆様に安心してご利用いただける透明性の担保されたサービスを目指しております。
TECROWD TOP :
https://tecrowd.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20251021
運営会社について
TECRA株式会社
本社所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA4F
代表取締役社長：新野博信
資本金：1億5660万円
事業内容：不動産の売買、 賃貸、 仲介、 管理、不動産特定共同事業法にもとづいた不動産クラウドファンディング
ホームページ ： https://www.tecra.jp/
宅地建物取引業者免許 神奈川県知事 第26122号
不動産特定共同事業許可 神奈川県知事 第12号
