プロeスポーツチーム「REIGNITE」が、2025年秋冬コレクションのローンチを祝してポップアップイベントを開催！

株式会社コアテック

株式会社コアテック（本社：東京都目黒区）が運営するグローバルeスポーツチーム「REIGNITE」と、チームスポンサーの有限会社ダブルクラッチが展開するeスポーツブランド「GAWON」が、『PLAYDOU（プレイドウ）』をテーマとする2025年秋冬コレクション（25A/W）を発表いたしました。

REIGNITEはプロeスポーツチームとして、「自国文化の発信」と「各タイトルでの世界一」をミッションとして様々なタイトルで活動しています。

チームのビジョンをファンの皆様と共有するために、そしてコミュニティが一丸となって競技を戦い抜くために、REIGNITEはチームコンセプトの「和」をテーマにアパレルブランドを展開してきました。

25A/WコレクションはREIGNITEが展開するアパレルの最新作です。

【25A/Wテーマ『PLAYDOU（プレイドウ）』について】

武道、茶道、書道など、日本人は様々なものを「道」として、技術だけではなく精神性を重視して追求してきました。

広義には「遊び」、そして私たちeスポーツチームにとっては「ゲーム」を、「道」として追求していきたい。そんな想いを込め、「遊び」を意味する「PLAY」と「道（DOU）」を組み合わせた、2025 A/Wのテーマです。

本コレクションの発表を記念して、REIGNITEは10月25日（土）、26日（日）の2日間、POPUPイベント『REIGNITE 2025 A/W POPUP』を開催いたします。

「SAS（東京都渋谷区千駄ヶ谷3-56-3 B1）」で開催されるこのPOPUPでは、新作となる25A/Wコレクションの先行販売が行われます。

ぜひREIGNITEの最新アパレルを手に取り、世界観を体験して頂ける機会へ足をお運びください。

また、このイベントではREIGNITE所属の選手やストリーマーと会場でご交流頂けます。

2021年2月からREIGNITEの一員として活躍し、この度10月末をもってチームを離れることとなったストリーマー「788」にスポットライトを当てたミニイベント「788ミニトーク」や、本ポップアップでモデルを担当した「ろむ」さんの一日店長就任など、様々なコンテンツをご用意しております。

ファンの皆様とお会いできる機会を、スタッフ一同楽しみにしております。

なお、本POPUPではREIGNITEのパートナーブランドである「-niitu-」のアパレル販売もございます。ぜひ併せてご覧ください。

イベント特設URL: https://reignite.jp/reignite-2025-a-w-popup/

【REIGNITEについて】

新たなチームのコンセプトを「Global Japanese esports team」＝「世界に通用する日本のeスポーツチーム」と定め、日本で生まれたeスポーツチームとしての誇りを胸に、「自国文化の発信」と「各タイトルでの世界一」をミッションとして、国内外から愛されるチームを目指し様々なビジョンを展開しています。

esports事業：Apex Legends、VALORANT GC（女性部門）「REIGNITE Lily」、ポケモンユナイト、e-Motorsports、PUBG MOBILE

【GAWONについて】

「GAWON」は、eスポーツ専門グッズ制作ブランドとして2025年に誕生しました。

ブランドコンセプトである「揺れ動かない」を基に、プレイヤーが自分自身を表現し最高のパフォーマンスを発揮できるGEARを提供します。

私たちは、ゲーミングギアを通じて、eスポーツ業界に彩りを提供いたします。

HP : https://d-clutch.co.jp/

【-niitu-について】

新津兄弟による「現代和服」ブランド。 直線を多く用いる”和”服の要素を現代風にアップデートし、”洋”服に落とし込んだパターンメーキングが特長。 既成のサイジングにとらわれない独創的なフォルムのアイテムは年齢、性別、体型を選ばない。 2017年度 Tokyo 新人デザイナーファッション大賞プロ部門に選出され国内外で展開を広げている。

HP: https://niitu-shop.jp/

【スポンサー企業様募集】

REIGNITEはスポンサーとしてチームをご支援いただける企業様を募集しております。

チームの活動や理念に共感していただき、eスポーツの舞台で共に歩んでいただける企業様と、勝利の喜びを分かち合いながら、双方の事業にとってプラスとなる「パートナー」としての関係性を構築していきたいと考えております。

ご興味をお持ちいただけた企業様は、ぜひお気軽にHPからお問い合わせください。

REIGNITE お問い合わせフォーム : https://reignite.jp/contact/

【チーム公式HP】

HP : https://reignite.jp/

SHOP : https://shop-reignite.com/

X(旧Twitter) : https://x.com/ReigniteJP

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100063752719926

Instagram : https://www.instagram.com/reignite_ent/

YouTube : https://www.youtube.com/@reigniteesports8335

TikTok : https://www.tiktok.com/@reignite_official