紅しょうがのガチファンの俳優・川隅美慎を相手に、胸キュンシーンの再現を！『つまみは紅しょうが 男子～!宅飲みするからウチ来ぃや～!』10月25日（土）23:30～放送

紅しょうがが、“宅飲み”スタイルでステキな男子ゲストと食べて飲んでトークする、BSよしもとの番組『つまみは紅しょうが 男子～！宅飲みするからウチ来ぃや～』（毎月第3・4土曜23:30～）。10月25日（土）の放送回では、前回からの引き続きで、舞台などを中心に活躍する俳優であり、紅しょうがのファンを公言する川隅美慎がゲストとして登場します。

紅しょうが2人のそれぞれの胸キュンシーンを、川隅が相手役になり再現

紅しょうが推しだと公言するほどのファンである、ゲスト・川隅美慎。そこで、いつもの番組の流れとは異なり、自分から「少女マンガや恋愛リアリティショーで再現したいシーンがあれば相手役をさせてください！」と志願します。この流れに、熊元プロレスも「これ、普通はこちらからお願いするやつ」と戸惑う姿もありましたが、早速やってみようということで、稲田は、大好きだという恋愛リアリティショーの『バチェラー』のローズセレモニーをオーダー。選ばれる稲田の演技だけでなく、選ばれなかった熊プロのひと言にも注目です！

続いて、熊プロは少女マンガの金字塔『NANA』からとっておきのワンシーンを。そのシーンの魅力を熱量高く語りますが、最後がまさかのベッドシーンということがわかり、稲田から「つまみは紅しょうがでベッドシーンあるわけないじゃないですか！」と鋭いツッコミが入ります。結局、その前までのシーンを再現することになりますが、果たしてどんな展開になるのでしょうか？

秘密主義の稲田は、「3か月以内にキスしたか」の質問に答えてくれるのか?!

恒例の熊プロによる手作りおつまみコーナーでは、海老が大好物だという川隅のために「海老シュウマイ」を作ることに。今回の材料の立派な海老を見た稲田は「・・・月によって、かかっている経費が違いません？」と、前回（無限せんべい）との違いを指摘。材料は豪華と言っても、包丁やボウルなどを使わずに、袋ひとつでできる簡単なシュウマイということでしたが、出来上がりのまさかの姿に、稲田は「これ、なんやねん！ 料理長、だせ！」と大笑い。海老好きの川隅を満足させる味に仕上がったのか、番組でチェックしてみてください。

そして、「シークレットガールミキ」なる新しいコーナーがスタート。秘密主義と言われている稲田から、熊プロ＆川隅が新しい情報を引き出すという内容ですが、熊プロは「ここ3か月以内で良い感じの男性とキスした？」と攻めた質問をぶつけます。一方の川隅は「ラジオで聞いた話の続きなんですけど…」とここでもガチなファンぶりを披露。ついに稲田から新しい情報を引き出すことに成功しましたが、どんな情報が明かされたのでしょうか？

『つまみは紅しょうが』は、毎月第3・4土曜23:30より放送。 BSよしもとアーカイブページにて、放送日から2週間見逃し配信もあるので、そちらもお見逃しなく。

【番組情報】 つまみは紅しょうが 男子～!宅飲みするからウチ来ぃや～!

放送局：BSよしもと (BS265ch)

放送日時：10月25日（土）23:30～24:00

出演者：紅しょうが（熊元プロレス・稲田美紀）

ゲスト：川隅美慎

視聴方法：【ＴＶ】 BS265ch（無料放送）

【スマホ・PC】https://video.bsy.co.jp/ （無料配信）

HP：https://bsy.co.jp/programs/by0000020984