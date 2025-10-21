【展示在庫車限定！】(株)ブレイズの軽キャンピングカー「ネクストキャンパー」が今だけ10万円OFF！
株式会社ブレイズ(愛知県名古屋市、代表取締役：市川秀幸、以下ブレイズ)は、2025年10月22日(水)～12月26日(金)、までの期間、軽キャンピングカーキット「NEXT CAMPER（以下、ネクストキャンパー）」において展示在庫車2台を対象に、通常販売価格から税込10万円引きでご提供いたします。
■キャンペーン実施の背景
近年、アウトドアや車中泊の人気が高まる中、軽キャンピングカーへの関心も急速に広がっています。特に「ネクストキャンパー」は、ベース車が軽自動車のため、維持費が安く、コンパクトながら快適な居住空間を備えていることから、初心者からベテランキャンパーまで幅広い層に支持されています。
ブレイズでは、より多くのお客様に軽キャンピングカー「ネクストキャンパー」の魅力を体感していただきたいという思いから、今回の在庫車限定キャンペーンを企画いたしました。
年末に向けて新たなライフスタイルをスタートさせたい方々に向けて、お得にご購入いただける機会を提供いたします。
■キャンペーン 概要
名 称：キャンピングカー歳末感謝祭！
期 間：2025年10月22日(水)～12月26日(金)
対象車種：展示在庫車2台（ダイハツ ハイゼットカーゴ（カスタムボーダレス仕様）/スズキ エブリイ）
内 容：通常価格より税込10万円引き
＜問い合わせ方法＞
お問い合わせフォーム（ https://nextcamper.jp/contact/ (https://nextcamper.jp/contact/)）または、お電話（052-414-5527）にてお問い合わせください。
その際、「キャンピングカー歳末感謝祭について」とお伝えいただけますとスムーズに、ご案内出来ます。
■キャンペーン対象車両詳細
１、ダイハツ ハイゼットカーゴ（660cc / クルーズターボ SAIII / ハイルーフ / 4WD /ブラック）
年 式：2020(R02)年
走行距離：3.5万km
ネクストキャンパーキットグレード：「LIMITED（リミテッド）」特別仕様車カスタムボーダレス
金額：総額2,788,000円(税込) → 2,688,000円(税込)
※車両、キット、諸費用の価格込み
外装の様子
特別仕様車ならではの特別パーツ
センターコンソール
⼆連ファンシステム
Shelf board 上段下段
カーテン
マルチツールキャッチャー×2
ロッドホルダー（別売オプション）
その他、電装BOX・2000Wインバーター・走行充電器・サブバッテリー×２個・ボルトメーター・シガー電源ソケット・AC100V電源×４・USBポート・標準で2000Wの電力が使用可能なので様々な家電製品が使用可能となります。
ハードカーゴ製サイドオーニング付き（幅2m×長さ2.5ｍ）
詳細⇒https://www.carsensor.net/usedcar/detail/AU1112446106/index.html?TRCD=200002&RESTID=CS211800(https://www.carsensor.net/usedcar/detail/AU1112446106/index.html?TRCD=200002&RESTID=CS211800)
２、スズキ エブリイ（660cc / ジョイン ターボ / ハイルーフ /ブラック）
年 式：2024(R06)年
走行距離：3500km
ネクストキャンパーキットグレード：「LIMITED（リミテッド）」
金額：総額2,888,000円(税込) → 2,788,000円(税込)
※車両、キット、諸費用の価格込み
内装の様子
外装の様子
2000w大型インバーター搭載
上段に4つの大型収納棚
フルフラットになるベッドマットを完備し、グレーのレザーマットで高級感漂う仕様。
就寝スペースは、約１９０ｃｍあるので、大人の男性も無理なく寝ていただけます。
LEDボルトメーター・シガー電源ソケット・サブバッテリー増設オプション付きで、万が一の災害時にも安心です。
詳細⇒https://www.carsensor.net/usedcar/detail/AU6281902754/index.html?TRCD=200002&RESTID=CS211800(https://www.carsensor.net/usedcar/detail/AU6281902754/index.html?TRCD=200002&RESTID=CS211800)
＜注意事項＞
※他キャンペーンとの併用はできません。
※展示・在庫車のため小傷等ございます。また、走行距離や年式等もご確認の上ご購入いただけますようお願いいたします。
ネクストキャンパーとは？
NEXT CAMPER(ネクストキャンパー)は、デザイン性・機能・品質の全てにこだわった軽キャンピングカーキットです。
PREMIUM（プレミアム）
電装・内装・シンクが揃った完璧な装備で、 最上級の空間を演出。特別なキャンピングカーをお求めの方へ。
LIMITED（リミテッド）
強力な電装品はそのままに、ゆったり空間を確保。キャンプスタイルに合わせられるよう、リミテッド仕様をご用意しました。
ACTIVE（アクティブ）
シンクを残して最大限のスペースを確保した標準キット。 初心者の方からカスタム好きの上級者まで、様々な使い方ができます。
ネクストキャンパーは、軽自動車の利便性と本格的なキャンピング装備を両立し、車中泊やアウトドア、災害時の備えとしても活躍する一台です。
対応車種は、【スズキ】エブリイバン、【ダイハツ】アトレーバン、ハイゼットバンをはじめ、OEM車両である【トヨタ】ピクシスバン、【日産】クリッパーバン、【スバル】サンバーバンにも取り付け可能。
新車・新古車・中古車のいずれにも対応しており、車両持ち込みでの取り付けも可能です。最短1か月で納車対応が可能なため、スピーディーにキャンピングカーライフを始めたい方にもおすすめです。
＜特徴＞
・日本の職人の手で作り上げた高品質の家具やベッドマット
・180°回転するシンクや1.5m伸縮式シャワーで車外でも快適
・2000Wインバーター搭載でさまざまな家電製品が使用可能
■キット価格
ネクストキャンパーキットは、492,800円（税込）～（仕様により異なります）。
車両の状態やご希望に応じて、最適なプランをご提案いたします。
■導入をご検討中の方へ
車両の年式・グレード・カラー・ご予算など、お客様のご希望に合わせたご提案が可能です。
「車両を持っているけど取り付けできる？」「これから車両を探したい」など、どんなご相談でもお気軽にお問い合わせください。
▶ 問い合わせ先： https://nextcamper.jp/contact/ (https://nextcamper.jp/contact/)
▶ ネクストキャンパー公式サイト：https://nextcamper.jp/
▶ ネクストキャンパー公式インスタグラム：https://www.instagram.com/next.camper?igsh=MTB3dzRrZHU5bTYyOQ==
株式会社 ブレイズ
弊社は株式会社MTG＜7806. 東証グロース市場＞のグループ企業です。
代表取締役 市川秀幸(いちかわ ひでゆき)
＜名古屋本社＞
〒453-0041 名古屋市中村区本陣通二丁目三十番地
TEL ：052-414-5527
MAIL：center@blaze-inc.co.jp
【コーポレートサイト】https://www.blaze-inc.co.jp/
【商品ポータルサイト】https://portal.blaze-inc.co.jp/
【事業内容】
＜EVカンパニー＞
立ち乗りEVバイク（EVスクーター）企画・製造・販売
折り畳みEVバイク（スマート EV）企画・製造・販売
特定小型原付EVバイク（キックボードEV・スマートEV特定原付モデル）企画・製造・販売
電動アシスト自転車（スタイル e-バイク）企画・製造・販売
EV3輪トライク（ブレイズ EVトライク・EVデリバリー）企画・製造・販売
EV4輪ミニカー(ネクストクルーザーEV・EVクラシック) 企画・製造・販売
軽キャンピングカー（ネクストキャンパー）企画・製造・販売