多様性こそ、未来の力。株式会社ICCコンサルタンツ、次世代リーダーを育む国際ビジネスコンテスト「TOKYO GLOBAL INNOVATION CHALLENGE」への後援を決定

株式会社ICCコンサルタンツ

報道関係者各位

株式会社ICCコンサルタンツは、日本のスタートアップエコシステムを活性化させ、次世代のグローバルリーダーを育成することを目的とした国際ビジネスコンテスト「TOKYO GLOBAL INNOVATION CHALLENGE」への後援を決定いたしました。これは単なる資金提供に留まらず、私たちのミッションである「多様な個の力を解き放ち、グローバル社会で活躍する人材を育む」という想いを共有する、未来への投資です。

■社会的背景と本プロジェクトの重要性

グローバル化が加速する現代において、国境を越えた社会課題の解決や、新たなイノベーションの創出が急務となっています。そのためには、多様な価値観を理解し、協働できるグローバル人材の育成が不可欠です。 「TOKYO GLOBAL INNOVATION CHALLENGE」は、まさにこの社会的要請に応える取り組みです。

国内外の学生たちが東京に集い、英語でビジネスアイデアをぶつけ合うことで、実践的な課題解決能力とアントレプレナーシップを育む、画期的なプラットフォームとなります。

■後援に込める想いとICCコンサルタンツのビジョン

私たちは、イノベーションの源泉は「人」であり、異なる背景を持つ人々が交わることで生まれる化学反応こそが、未来を切り拓く原動力であると確信しています。この信念は、弊社の留学事業やD&I推進支援の根幹をなすものです。本プロジェクトへの後援は、私たちのビジョンを体現するアクションであり、未来を担う若者たちの挑戦を全力で支援する企業姿勢の表れです。

万出恵（株式会社ICCコンサルタンツ 副社長）のコメント

国籍、文化、専門分野。異なる背景を持つ人々が交わる時、予期せぬ化学反応が起こり、イノベーションが生まれます。これは私たちが留学事業を通じて何度も目にしてきた光景です。

このコンテストは、まさにそのダイナミズムを東京で実現する素晴らしい挑戦だと感じています。参加する学生の皆さんには、失敗を恐れず、自らの『当たり前』を壊す経験を存分に楽しんでほしい。私たちは、皆さんの熱意が世界を変える一歩になると信じ、全力でサポートします。

■プロジェクト概要

名称: TOKYO GLOBAL INNOVATION CHALLENGE (TGIC)

開催日時: 2025年12月13日(土)～14日(日)

会場: Tokyo Innovation Base (東京・有楽町)

公式サイト: https://tokyo-global-innovation-challenge.jp/

内容: 留学生を含む国内外の大学生・大学院生がチームを組み、

英語でビジネスアイデアを競い合うコンテスト

■株式会社ICCコンサルタンツについて

「Empowering People & Organizations」をミッションに掲げ、留学プログラムの提供、グローバル人材育成、D&I推進コンサルティングなど、個人と組織の成長を支援する事業を展開。私たちは、多様性がイノベーションの源泉であると信じ、あらゆる人々が自分らしく輝ける社会の実現を目指しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ICCコンサルタンツ 広報担当

TEL: 03-6434-1315

Email: info@iccworld.co.jp