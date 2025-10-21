Á´¹ñ¤Î¥¿¥ï¥ì¥³¥Ð¥¤¥äー¤Ë¤è¤ë¥Í¥¯¥¹¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¬¥Á¡¦¥ì¥³¥á¥ó&·ã¿ä¤·´ë²è¥¿¥ï¥ì¥³¥á¥ó11·îÅÙ ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬·èÄê¡ª
¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¤Î¥¿¥ï¥ì¥³¥á¥ó¤Î¥×¥Ã¥·¥å¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÅ¹Æ¬¤«¤é¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡ª¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¤Î¥Ð¥¤¥äー¤¬¡¢ÍÎ¡¦Ë®¡¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º¸Ê¤Î¼ª¤ÈÄ¾´¶¤À¤±¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢À¤´Ö¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡¢Á´Å¹¤ÇÅ¸³«¤·Âç¥×¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤¤¤¯Ì¾Êª´ë²è¡Ø¥¿¥ï¥ì¥³¥á¥ó¡Ù¡£
2006Ç¯¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿ËÜ´ë²è¤Ï¡¢Ëè·î¡¢¥Ð¥¤¥äーÃ£¤Ë¤è¤ë¥¬¥Á¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¤ÈÅêÉ¼¤Ç¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò·èÄê¡¢Á´Å¹Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯·ã¿ä¤·´ë²è¤Ç¤¹¡£
¢¡2025Ç¯11·îÅÙ¥¿¥ï¥ì¥³¥á¥ó¡¦¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡¡¢¨¸Þ½½²»½ç
¡¦¤Ò¤È¤Ò¤é¡Ö±ß¡×
11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥êー¥¹
¡¦Àã¹ñ¡Öshion¡×
11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥êー¥¹
¡¦Recca¡ÖEmotional Words¡×
11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥êー¥¹
¢¨ºîÉÊ¾ÜºÙ¤Ï¼¡ÊÇ¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ö¥¿¥ï¥ì¥³¥á¥ó¡×URL¡¡
https://tower.jp/site/series/tower-recomen(https://tower.jp/site/series/tower-recomen)
¢£11·îÅÙ¡¡¥¿¥ï¥ì¥³¥á¥ó¡¦¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
£±.¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§¤Ò¤È¤Ò¤é
¥¿¥¤¥È¥ë¡§±ß
È¯ÇäÆü¡§11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë
²Á³Ê¡§3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥ìー¥Ù¥ë¡§Perfect Music
ºîÉÊ¾Ò²ð
Åìµþ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë4¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡£¥¨¥â¡¢¥Ý¥¹¥È¥í¥Ã¥¯¡¢¥·¥åー¥²¥¤¥¶ー¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢Ë®³Ú¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤ÈÃê¾ÝÅª¤Ê²Î»ì¤Ç¡¢Éý¹¤¤²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÂª¤¨¤ë¡£2nd ¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö±ß¡×¤¬¼¨¤¹¤È¤ª¤ê¡¢¡Ö½ª¤ï¤ê¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¡×¡Ö·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ëÆü¡¹¡×¡Ö¼é¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¼«Î©¡×¡ÖÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Î°ÕÌ£¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤«¤¿¤Á¤Å¤¯¤ëº¬¸»Åª¤Ê¥Æー¥Þ¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¿¥ï¥ì¥³¥á¥ó¿äÁ¦¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¿äÁ¦¼Ô¡§½ÂÃ«Å¹/Ä¹²¬¡¦¤Ê¤ó¤Ð¥Ñー¥¯¥¹Å¹/¾¾ÅÄ
¥¨¥â¡¢¥ª¥ë¥¿¥Ê¡¢¥Ý¥¹¥È¥í¥Ã¥¯¡¢¥·¥åー¥²¥¤¥¶ー¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤ÏÀäÂÐÄ°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¥Ð¥ó¥É¡£Èþ¤·¤¤¤äåºÎï¤ÇÊÒÉÕ¤±¤¤ì¤Ê¤¤¡ªÀÅ¤±¤µ¤È¹ì²»¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¯¿´ÃÏ¤è¤¤¡ªÄ°¤¯¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆü¡¹¤Ë³Î¤«¤Ë¶Á¤¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤É¤³¤«¤Î¾ìÌÌ¤Ë´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤ë°ìËç¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£
£².¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§Àã¹ñ
¥¿¥¤¥È¥ë¡§shion
È¯ÇäÆü¡§11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë
²Á³Ê¡§3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥ìー¥Ù¥ë¡§Pothos Records/Perfect Music
ºîÉÊ¾Ò²ð
UK¡¢US¥¤¥ó¥Ç¥£ー¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿2003Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡£1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡Öpothos¡×¤¬Âè17²óCD¥·¥ç¥Ã¥×Âç¾Þ´ØÅì¥Ö¥í¥Ã¥¯¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢FUJI ROCK FESTIVAL '25 ROOKIE A GO-GO¥¹¥Æー¥¸¤Ë½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤òÁý¤¹Ãæ¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡£Àã¹ñ¤¬º¹¤·½Ð¤¹²»³Ú¤Ï¡¢Åú¤¨¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä°¤¯¼Ô¤ÎÃæ¤ËÄÀÌÛ¤ÈÍ¾±¤¤ò»Ä¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤¤Ã¤È¡¢²»³Ú¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ò¹ð¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¿¥ï¥ì¥³¥á¥ó¿äÁ¦¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¿äÁ¦¼Ô¡§½ÂÃ«Å¹/Ý¯´Ö¡¦Ì¾¸Å²°¶áÅ´¥Ñ¥Ã¥»Å¹/ÁáÀî¡¦¤¢¤Ù¤ÎHoopÅ¹/ÀÖ´Ö¡¦¥¢¥ê¥ªÈ¬ÈøÅ¹/µÜËÜ¡¦»¥ËÚ¥Ñ¥ë¥³Å¹/ÃæÀ¾¡¦¤Ê¤ó¤Ð¥Ñー¥¯¥¹Å¹/¾¾ÅÄ
ÊÑ²½¤·Â³¤±¤ë¥»¥ó¥¹¤ò¹ï¤ßÂ³¤±¡¢ÆüËÜÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¤È¤Ë¤«¤¯µ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê»þ´Ö¡¢µ¨Àá¡¢µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤¿¤À²£¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÈà¤é¡£¥Ý¥¹¥È¥í¥Ã¥¯¤ä¥·¥åー¥²¥¤¥¶ー¤«¤é¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿ÆüËÜ¸ì¥í¥Ã¥¯¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤¿²»³Ú¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¥·ー¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
£³.¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§Recca
¥¿¥¤¥È¥ë¡§Emotional Words
È¯ÇäÆü¡§11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë
²Á³Ê¡§2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥ìー¥Ù¥ë¡§Muddy Mine
ºîÉÊ¾Ò²ð
ÅìµþÉÜÃæÈ¯¥¹¥êー¥Ôー¥¹¥Ð¥ó¥É¡£1st demo CD¤ÏÎß·×2000Ëç¤ò´°Çä¡£¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¸ÂÄê¤Ç¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿½é¤ÎÎ®ÄÌ²»¸»¤È¤Ê¤ëÁ´3¶Ê¼ýÏ¿¤Î¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¥·¥ó¥°¥ë¤â¥í¥ó¥°¥»ー¥ë¥¹¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢CD¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤ò°ìÅÀ¤Ë½¸¤á¤ëÃíÌÜ¥Ð¥ó¥É¡£º£ºî¤âÁ°ºî¤ËÂ³¤Sunny Girl½êÂ°¤Î¹âÅÄÇÏ¾ìCLUB PHASEÆâ¥ìー¥Ù¥ë¡ÖMuddy Mine¡×¤«¤é¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ëÂÔË¾¤Î10¶ÊÆþ¤ê¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡£
¥¿¥ï¥ì¥³¥á¥ó¿äÁ¦¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¿äÁ¦¼Ô¡§½ÂÃ«Å¹/Ý¯´Ö¡¦ÃÓÂÞÅ¹/¾®ÎÓ¡¦ÀÅ²¬Å¹/»ûÈø¡¦¤Ê¤ó¤Ð¥Ñー¥¯¥¹Å¹/¾¾ÅÄ
Recca¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¡£¼ÀÁö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥®¥¿ー¥ê¥Õ¡¢¶»¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¢¤½¤·¤Æ¿´¤Ë¿¼¤¯ÆÍ¤»É¤µ¤ë¤è¤¦¤ÊÎÏ¶¯¤¤¥Üー¥«¥ë¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹À¤³¦´Ñ¤Ï¡¢Ä°¤¯¼Ô¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£