再生素材を使用した新商品、ボックストートバッグ「MARINA」10月21日発売

株式会社FUMIKODA

ビジネスシーンでの使いやすさとデザイン性を兼ね備えたバッグをプロデュースするブランド「FUMIKODA（フミコダ）」を展開する株式会社FUMIKODA（東京都目黒区・代表取締役 幸田フミ）は、2025年10月21日（火）17:00より、新作のボックストートバッグ「MARINA（マリーナ）」の予約販売を開始します。

MARINA：ボックストートバッグ マリーナブルー \55,000

ボックストートバッグ「MARINA」は、漁業資材から生まれた新素材「オーシャンVレザー」を使用したカラー「マリーナブルー」に加え、放置竹林の「竹」を原材料としたバンブーレザーを使用した「バンブーベージュ、バンブーブラック、バンブーグリーン」の3色を展開します。

MARINA：ボックストートバッグ バンブーベージュ、バンブーブラック、バンブーグリーン、マリーナブルー 各\55,000

それぞれ廃棄する予定となっていた素材が最新の技術でアップサイクルされており、楽しみながら「サステイナブルな選択」ができる製品です。

商品詳細

・販売方法

FUMIKODAオンラインブティック、中目黒直営店



・先行予約期間、価格

定価：\55,000

2025年10月末までの先行予約：\38,500

2025年11月末までの先行予約：\44,000

※予約注文いただいたアイテムのお届けは2025年12月末を予定しています。



・素材、サイズ等

カラー：マリーナブルー、バンブーベージュ、バンブーブラック、バンブーグリーン

サイズ：W19cm×H15cm×D12cm

素材：オーシャンVレザー、高耐久人工皮革「FUMITEX」（日本製）

生産地：日本

FUMIKODAのご紹介

FUMIKODAは2016年の創業以来、地球環境に配慮したものづくりを続けているメイドインジャパンのバッグブランドです。ITコンサルティング会社を経営している幸田フミが、機能的でデザイン性が高く、できるだけ環境に負荷がかからないビジネスバッグを日本で生産したいという思いで立ち上げました。

アクセサリーラインの売上の一部は児童養護施設の子どもたちの就労・IT教育のために寄付する取り組みや、生産の際に余った生地をアップサイクルし、障がい者支援施設でアイテムを製作したり、使用済みの自社バッグを回収して学生に寄付する「リユースプロジェクト」を実施するなど、創業以来SDGsに積極的に取り組んでいます。

公式サイト https://fumikoda.jp/

公式Instagram https://www.instagram.com/fumikoda.official/