ガイアフロー静岡蒸溜所「ブレンデッドＭ 200ml」全国のローソンで販売開始！

ガイアフロー株式会社

静岡県でウイスキーを製造販売するガイアフロー静岡蒸溜所（静岡県静岡市葵区落合555番地／代表 中村大航）は、定番ブレンデッドウイスキー「ガイアフロー ブレンデッドＭ 200ml」を2025年10月21日（火）より、全国のローソン、ナチュラルローソンにて販売を開始いたします。

現在の地域限定販売から、口コミとSNSを中心に大きな反響をいただき、「他の地域でも買えるようにしてほしい！」という声にお応えしての全国展開です。手に取りやすい200mlサイズは、ちょっとした贈り物や自宅での気軽な一杯にぴったり。小容量ながらもブレンデッドMの豊かな香りと深い味わいをそのままお楽しみいただけます。

●ガイアフローウイスキー ブレンデッドＭ

静岡蒸溜所のモルトウイスキー原酒と、海外産のモルトウイスキー、グレーンウイスキー原酒をブレンドブレンドしていることから、静岡と世界のウイスキーの出会いを意味する「MEET」のＭを商品名に冠しています。

海外から輸入した原酒は、静岡蒸溜所の熟成庫でさらに追熟をさせることで、静岡の自然環境が生み出す豊かな香味をまといます。それぞれの原酒の味わいを生かしながら、海外産の原酒を組み合わせ、飽きのこない奥深い味わいを実現しています。これにより、通常のブレンデッドウイスキーにはない複雑で奥深い味わいが実現しています。また、ブレンデッドでありながら冷却濾過（※1）を施さず着色料も無添加（※2）という本格派のウイスキーであることも、高い評価をいただいています。

※1 冷却濾過…原酒を０度以下まで冷却し、結晶化した成分を濾過する方法。澱が析出されにくくなるという利点がある一方、香味成分が溶け込んだ天然の油分の多くが失われます

※2 着色料無添加…製品の色の均一化を図るために添加される、味わいに影響を与えない食品添加物ですが、加えないことでウイスキー本来の色合いを確かめることができます

●手軽な200mlボトル

地域限定にてローソン、ナチュラルローソンで発売した「ブレンデッドＭ200ml」。販売開始直後から大変ご好評をいただき、SNSやお客様の声でも「全国でも買えるようにしてほしい」とのご要望が数多く寄せられました。こうしたお声にお応えするべく生産体制を整え、このたびついに全国での販売が実現いたしました。

さまざまなライフスタイルに寄り添うウイスキーをコンセプトとした、手軽な200mlのミニサイズ。ご自宅でのお食事やリラックスタイムに楽しむだけでなく、旅行やキャンプなどにも最適な持ち運びやすさが魅力です。静岡蒸溜所のウイスキーをまだ試したことがないという方も、気軽にお試しいただけます。

本格派ブレンデッドウイスキーを、もっと身近に。

これからは、全国のお近くのローソンまたはナチュラルローソンにてお求めいただけます。

●ガイアフロー静岡蒸溜所

静岡蒸溜所で造り分けられた個性豊かな原酒も、ブレンデッドＭの多層的な味わいを生み出す要因のひとつ。麦芽の産地と蒸留機の組み合わせによって、４種類の異なる原酒が出来上がります。それぞれの味わいを活かすため、製品化まで混ぜることなく熟成させます。

ゆっくりと熟成させた原酒を贅沢に使用し、華やかな香りとバランスの取れた風味が特徴のブレンデッドＭとなるのです。

＜蒸留機＞

・Ｗ（世界に唯一の薪直火蒸留機／写真左）：パワフルでコクのある味わい

・Ｋ（旧軽井沢蒸留所より移設した間接加熱蒸留機／同右）：軽やかで華やかな味わい

＜麦芽＞

・日本産大麦：繊細でフルーティー

・外国産大麦（主にスコットランド産）：どっしりとしてまろやか

●取扱店舗

全国のローソン 、ナチュラルローソン

※お酒の取扱店のみ（一部店舗で品揃えのない場合がございます）

※ローソンストア100ではお取り扱いはございません

●商品詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/160191/table/3_1_f95102ac686a31505c19526f41b959bc.jpg?v=202510210956 ]

会社概要

ガイアフロー静岡蒸溜所（代表取締役 中村大航）

2014年設立。「静岡らしいウイスキーを造る」という目標のもと静岡蒸溜所を創設し、2016年よりシングルモルトウイスキーの生産を開始。2020年に初めて「シングルモルト日本ウイスキー 静岡 プロローグK」をリリース。

2022年からジャパニーズウイスキーでは例のない大麦の産地で製品を造り分けた「ポットスティルシリーズ」を発売し話題となりました。

海外でも各リリースは高く評価されており、2024年、WWAにて「シングルモルト日本ウイスキー 静岡 ポットスティルＷ 純日本大麦 初版」が日本地区スモールバッチシングルモルト部門で最高賞を受賞。

静岡に根ざしたウイスキーづくり、地域創出を目指しています。

コーポレートサイトhttp://www.gaiaflow.co.jp

商品情報：https://shizuoka-distillery.jp/products/blended-m/