ロロ・ピアーナ：バーグドルフ・グッドマンでの特別なインスタレーションの公開を祝し、プライベートディナーを開催

ロロ・ピアーナ ジャパン株式会社ケイティ・ホームズエボン・モス＝バクラック, ケリー・ラッセル,マシュー・リース（左から）

ロロ・ピアーナは10月17日、ニューヨークの象徴的な高級百貨店バーグドルフ・グッドマンとニューヨーク市との長年にわたる深い絆を祝し、特別なインスタレーションと限定商品を展開いたしました。原材料から完成品にいたるまで、本インスタレーションは、メゾンが絶え間なく追求する独自性を遊び心あふれる解釈で表現しています。バーグドルフ・グッドマン史上最も精巧なディスプレイにより、ファサードは予想外の魅惑的なライトアップで彩られます。

この魅惑的なインスタレーションは、ロロ・ピアーナのコードを、卓越したディテールと素材で称え、創造性、伝統、そして遊び心を融合します。洗練されたアールデコ様式が漂うウィンドウは、ロロ・ピアーナの創業以来の価値観と歴史への賛歌です。ファサードのライトアップは、ロロ・ピアーナとその貴重なカシミヤの物語を、視覚的な旅と心を揺さぶるスペクタクルとして展開します。

公開のセレモニーに続き、バーグドルフ・グッドマンにて、ロロ・ピアーナCEOのフレデリック・アルノーとバーグドルフ・グッドマン社長のトレイシー・マーゴリーズ主催によるプライベートディナーが開催されました。秋のニューヨークの魔法を彷彿とさせる雰囲気のテーブルセッティングは、ブラウン、イエロー、レッドを基調とした、アールデコ調の独特な雰囲気を醸し出しています。ウィンドウやファサード・ライトアップにも登場する木製のキャラクターは、ニューヨークの摩天楼を再現したオブジェとともに飾られ、ロロ・ピアーナとこの街との特別な関係に、幻想的で夢のような賛辞を捧げています。

ディナーには、下記のゲストが出席しました。

・ ケリー・ラッセル, 俳優

・ マシュー・リース, 俳優

・ ケイティ・ホームズ, 俳優

・ エボン・モス＝バクラック, 俳優

・ チェチリア・アレマーニ, アート・キュレーター

・ ジョージナ・ブルームバーグ, 馬術選手＆慈善活動家

・ グシュタード・ガイ, コンテンツ・クリエイター

・ デレク・ブラスバーグ, 作家

・ アテナ・カルデローネ, ソーシャライト＆インテリアデザイナー

・ ソフィア・コーエン, ソーシャライト＆アート・アドバイザー

・ ソフィア・ペンスキー, アート・アドバイザー

・ リディア・フェネット, 起業家

・ アナベル・モールマン, インテリアデザイナー

ジョージナ・ブルームバーグデレク・ブラスバーグアテナ・カルデローネグシュタード・ガイトレーシー・マーゴリーズ, フレデリック・アルノー, リンダ・ファーゴ（左から）