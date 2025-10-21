「サニックスカップ U-17国際ハンドボール交流大会2025」開催

株式会社サニックスホールディングス

株式会社サニックスホールディングス（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長 宗政 寛）が協賛する「サニックスカップU-17国際ハンドボール交流大会2025」が、10月24日（金）に開幕します。

熱戦が繰り広げられるサニックスカップU-17国際ハンドボール交流大会（写真は過去の大会より）

今年で男子大会は18回目、女子大会は13回目を迎え、全国から男子8チーム、女子8チームがグローバルアリーナ（福岡県宗像市）に集結します。海外からは、ハンドボールの本場ドイツやアジアの強豪韓国、そして中華台北からチームが参戦し、国内からは、2025年８月の全国高校総体（インターハイ）と10月の国民スポーツ大会（国スポ）の２冠を達成した北陸高校（男子）をはじめとした強豪校が参戦します。

サニックスグループは、今後もスポーツを通した青少年の健全育成に積極的に取り組んでまいります。

「サニックスカップU-17国際ハンドボール交流大会２０２４」

●日程：２０２５年１０月２４日（金）～１０月２６日（日）

●会場：グローバルアリーナ体育館（福岡県宗像市吉留４６-１）、宗像市民体育館（福岡県宗像市稲元５-２-１）、福岡大学 第二記念会堂（福岡市城南区七隈８-１９-１）

●参加校：

〇男子８チーム：U-17 MTVリューベック（ドイツ）、昌原中央高等学校（韓国）、法政大学第二高等学校（神奈川）、北陸高等学校（福井）、氷見高等学校（富山）、総社高等学校（岡山）、瓊浦高等学校（長崎）、福岡県選抜（福岡）

〇女子８チーム：新北市（中華台北）、白梅学園高等学校（東京）、高岡向陵高等学校（富山）、洛北高等学校（京都）、神戸星城高等学校（兵庫）、高松商業高等学校（香川）、明光学園高等学校（福岡）、福岡選抜（福岡）

●大会ホームページ： https://sanix-sports.info/handball/

「サニックスU-17国際ハンドボール交流大会」は、２００８年から毎年１０月中旬に開催しているハンドバールの国際大会です（２０２０年は中止、２０２１年と２２年は国内大会として開催）。ユース世代のハンドボールの普及と発展、ならびに競技力の向上、グローバルな視野を持つ青少年の育成を目指しています。

株式会社サニックスホールディングス

【東証上場 証券コード4651】ホームページ https://hd.sanix.jp/

1975年創業。「次世代へ快適な環境を」を企業理念とし、環境とエネルギーに関する事業に取り組んでいます。戸建住宅・集合住宅の衛生管理・設備保全から、太陽光発電の調達・販売・施工、産業廃棄物の燃料化および当燃料による発電事業、電力小売まで、多岐にわたる事業を通じて脱炭素社会ならびに資源循環型社会の実現に貢献してまいります。また、スポーツを通じた青少年の健全育成・国際交流にも注力しています。