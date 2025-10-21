遂に東京中目黒に出店！日本一に輝いた“和食にかぶりつけ”で話題のグルメバーガーショップ『BRISK STAND』が中目黒にGRAND OPEN！

株式会社BRISK STAND

日本一に輝き “和食にかぶりつけ！”のキャッチコピーで話題のグルメハンバーガーショップ「BRISK STAND（ブリスクスタンド）」を運営する株式会社BRISK STAND（本社：東京都足立区／代表取締役：添田 有吾）は、2025年10月27日東京都中目黒の好立地に「BRISKSTAND NAKAMEGURO」をオープンいたします。

■「BRISKSTAND NAKAMEGURO」について

店名：BRISKSTAND NAKAMEGURO

住所：〒153-0042東京都目黒区青葉台1-28-7セブンスターマンション第一青葉台103

アクセス：中目黒駅から徒歩5分

営業時間：11:00～21:00（L.O.20:00）

※完売にて早期CLOSEする場合があります

定休日：不定休

Instagram：https://www.instagram.com/briskstand_nakameguro/?hl=ja

■プレオープン・オープン記念について

【プレオープン】

10月25日(土)

第一部：11:00～18:00(L.O.17:00)

第二部：18:00～21:00(L.O.20:00)※完全招待制

※18時以降の第二部は完全招待制となります

※第一部にご来店のお客様には全品20%OFFと次回使えるドリンク無料券を配布いたします

【オープン記念 】

10月27日(月)

ご来店のお客様全員全品10%OFFと次回使えるドリンク無料券を配布いたします

※開催期間中は混雑が予想されます。売り切れ次第終了となりますので、お早めのご来店をおすすめします。

■BRISKSTANDについて

神戸に本店をおくハンバーガーショップ。和食を連想させるハンバーガーはバーガー界で唯一無二の存在。2024年『食べログ百名店』に初選出されたことを皮切りに、積極的に全国へ店舗展開をしています。

2025年には「グルメバーガー日本一決定戦【バガチャン】～JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP 2025 」で優勝し、日本一の称号を獲得！10月にアメリカ/インディアナポリスで行われる世界大会への出場権を獲得しています。

店舗一覧(2025.10.21現在)

< 兵庫／神戸店、東京／浅草店、神奈川／鎌倉店、兵庫／姫路店、大阪／梅田店、愛知／岡崎店、徳島／徳島店、京都／京都店、東京／歌舞伎町店、東京／神田店、東京／表参道店、東京／麻布十番店、東京／新宿店、東京／水道橋店、愛知／名古屋栄店、北海道／札幌店 >

ハンバーガーには全粒粉入りの無添加バンズのみを使用し、ショートニングやマーガリンは一切使っておりません。食べごたえのあるパティは国産牛100%・つなぎなしで、国産の天然塩のみを使って仕上げています。

味の決め手となる自家製の煮たまねぎは、甘くとろりとした風味が特徴。肉汁あふれるパティとの相性は抜群で、「これぞBRISKSTAND」という味わいを演出します。

そして数あるメニューの中でも、他に類を見ない手法で作る「切ったやつ」がBRISKSTANDの名物となっています。ハンバーガーを縦に切り、その断面を熱々の鉄板で二度焼きすることで、パティや具材に肉汁をしっかりと吸わせる逸品です。

開店前から「切ったやつ」を求めて列ができることも。思わず写真を撮りたくなる斬新な見た目と断面の食感と香ばしさが好評です。



公式サイト：https://brisk-stand.com/