ねぎしひろし監督&押井守監督作品を特集！「VHSを巻き戻せ！俺たちのOVA特集」10月・11月放送！CS衛星劇場

松竹ブロードキャスティング株式会社

CS放送「衛星劇場」では、「VHSを巻き戻せ！俺たちのOVA特集」と題して、OVA(オリジナル・ビデオ・アニメ)作品を放送中です。

11月は、90年代OVAで多彩な才能を発揮したねぎしひろし監督を大特集！「菜々子解体診書」「マスターモスキートン」「BOUNTY DOG 月面のイブ」「魔境外伝レディウス」「闇の司法官 ジャッジ」の5作品を放送いたします。いずれも現在配信では視聴困難な"幻"と言える貴重な作品群です。

さらに、世界初のOVAとしてアニメ史にその名を刻む押井守監督の作品も目白押し。押井守監督OVAの魅力に迫る特別番組「押井守とOVA」は放送に加えて、前編を衛星劇場YouTubeチャンネルで期間限定〈無料〉公開します。ぜひご覧ください！

ねぎしひろし監督SP

「菜々子解体診書」(C)Save our Nurse Project菜々子解体診書

[放送日]11月3日(月)午後8:00～他

1999年/全6話

[監督]ねぎしひろし

[脚本]ラスプーチン矢野

[キャラクターデザイン]山下敏成

[声の出演]山本麻里安、子安武人、八奈見乗児、西村ちなみ、関智一

米軍基地のド真ん中にある治外法権な病院、拝（おがみ）総合病院。菜々子は両親の借金のカタに天才外科医、拝狂児に身柄を差し押さえられ、賄い兼、見習い看護婦としてここに連れてこられたわけだが、ドジを踏んではお仕置き！

「マスターモスキートン」(C)モスキートンプロジェクト・日本コロムビアマスターモスキートン

[放送日]11月1日(土)深夜0:15～他

1996年/全6話

[原作]あかほりさとる、ねぎしひろし

[総監督]ねぎしひろし

[脚本]あかほりさとる（第一話・第三話）、植竹須美男（第二話・第五話・第六話）、高山克彦（第四話）

[キャラクターデザイン]岸田隆宏

[キャラクター原案]沢田翔

[声の出演]子安武人、今井由香、矢尾一樹、根谷美智子、上田祐司、池田勝

あかほりさとる・ねぎしひろし原作のOVA作品。令嬢イナホが吸血鬼モスキートンとともに、永遠の美を得られるというＯ(オー)パーツを探す冒険物語。「第一話 倫敦大混乱！」「第二話 遊星浮遊」「第三話 南洋遭遇」「第四話 上海三角関係」「第五話 決戦前夜」「第六話 永遠の時」の全6話。

「BOUNTY DOG 月面のイブ」(C)1994 ゼロGルーム／スターチャイルド・東宝・ムービックBOUNTY DOG 月面のイブ

[放送日]11月8日(土)午後10:00～他

1994年

[原作]ゼロGルーム

[監督]根岸弘

[脚本]関島眞頼

[声の出演]檜山修之、林原めぐみ、緑川光、椎名へきる、根谷美智子

連邦諜報機関バウンティドッグに所属するヨシユキたちは、月面を支配する巨大企業コンスタン社を調査していた。そんな彼の前に1年前に死んだ恋人に瓜二つの女イネスが現れ「遺跡にいる本当の私を殺して！」と詰め寄る。

「魔境外伝レディウス」(C)1987 東宝・葦プロ魔境外伝レディウス

[放送日]11月12日(水)午前10:30～他

1987年

[監督]根岸弘

[脚本]園田英樹

[キャラクターデザイン]阿乱霊

[声の出演]矢尾一樹、水谷優子、神代智恵、中村敏美、若本規夫

『イクサー１』の阿乱霊が描く未来世紀アニメーション。ラファエル星のザレム遺跡に眠る鉱物資源リドニウムを求めてライオット達は旅にでた。“ザレムの瞳”を2つ揃えて神像にはめれば、リドニウムを封じ込めた石室の扉が開く。

「闇の司法官 ジャッジ」(C) 1991 細野不二彦、双葉社/ムービック・アニプレックス闇の司法官 ジャッジ

[放送日]10月29日(水)午後1:00～／11月17日(月)午後8:05～他

1991年

[原作]細野不二彦

[監督]根岸弘

[脚本]千葉克彦

[声の出演]塩沢兼人、伊藤美紀、西村知道、二又一成、堀 秀行

細野不二彦の人気コミックをアニメ化。普段はさえない会社員として日々を過ごす青年・逢魔法一郎だが、彼にはもうひとつの顔があった。それは世の法律で裁くことのできない無数の悪を何百年にもわたって裁いてきた、逢魔一族＝闇の司法官としての姿だ。

押井守監督作品&リクエストSP

特別番組「押井守とOVA」(C)松竹ブロードキャスティング特別番組「押井守とOVA」

[放送日]前編：10月29日(水)午後8:30～／11月30日(日)午前11:00 ～

後編：10月30日(木)午後8:30～／11月30日(日)午前11:30 ～

2024年

[出演]押井守、吉田尚記

日本を代表する作品を多く生み出したアニメ監督、押井守。OVAの先駆け「ダロス」を初めとし、「トワイライトQ」「御先祖様万々歳！」などOVAの歴史を切り開いてきた監督へのスペシャルインタビュー番組！

「衛星劇場」YouTubeにて、前編〈無料〉公開中！

⇒ https://www.youtube.com/watch?v=9TeTFE_Ewow(https://www.youtube.com/watch?v=9TeTFE_Ewow)

※～11月30日(日)午前11:00までの限定公開

「ダロス」(C)1990バンダイビジュアルダロス

[放送日]10月30日(木)午後6:15～／11月5日(水)午後6:00～他

1983年

[原作・脚本]鳥海永行

[監督・脚本]押井守

[製作]布川ゆうじ

[キャラクターデザイン]岡田敏靖

[作画監督]岡田敏靖

[声の出演]佐々木秀樹、池田秀一、鵜飼るみ子、榊原良子、玄田哲章、鈴木瑞穂、中田浩二

21世紀末――。地球は人口増加、資源枯渇などの諸問題を月面開拓計画の実施によって解決した。しかし、その裏には月面開拓民ルナリアンたちの犠牲があった。

「トワイライトQ」(C)EMOTIONトワイライトQ

[放送日]10月25日(土)午前11:45～／11月2日(日)深夜2:15～他

1987年

[監督]望月智充（第1話）、押井守（第2話） [原案・脚本]伊藤和典（第1話）、押井守（第2話）

[キャラクターデザイン]高田明美（第1話）、近藤勝也（第2話）

[声の出演]兵藤まこ、冨永みーな（第1話）、瀬川哲也（第2話）、千葉繁（第2話）

黎明期に誕生したＳＦ＆ファンタジーの異色作。押井守・伊藤和典を始め、後に『機動警察パトレイバー』を手掛けるメンバーが結集した幻のプロジェクト！第2話は、押井節炸裂の不条理劇。

「ケルベロス-地獄の番犬」(C)1990押井守／バンダイビジュアル・フジテレビケルベロス-地獄の番犬

[放送日]11月3日(月) 深夜1:30～

1991年

[監督・脚本]押井守

[音楽]川井憲次

[出演]藤木義勝、スー・イーチン、松山鷹志、千葉繁

<ケルベロス>の俗称で犯罪者を震え上がらせた首都警特機隊の精鋭たち。しかしそんな彼らに今、最期の時が訪れようとしていた。

※実写映画

「トーキング・ヘッド」(C)1992押井守／バンダイビジュアルトーキング・ヘッド

[放送日]10月21日(火)深夜1:30～／11月6日(木) 深夜1:15～

1992年

[監督・脚本]押井守

[監督補]伊藤和典

[音楽]川井憲次

[出演]千葉繁、石村とも子、立木文彦、田中真弓、石原慎一、兵藤まこ、玄田哲章、山寺宏一、及川ヒロオ

超大作アニメ「Talking Head」…納期1ヵ月前になってもシナリオすら上がらず、監督までもが失踪する有り様。映画を完成すべく呼ばれた主人公だが、次々制作の中心スタッフが殺されていく。

※実写映画

「吸血鬼ハンターD」(C)菊池秀行、ムービック、SME・ビジュアルワークス吸血鬼ハンターD

[放送日]10月26日(日)午後3:30～／11月3日(月)午前10:30～他

1985年

[原作]菊地秀行

[監督]芦田豊雄

[脚本]平野靖士

[キャラクターデザイン]天野喜孝

[音楽]小室哲哉

[声の出演]塩沢兼人、永井一郎、富沢美智江、戸田恵子、加藤精三、木藤聡子、曽我部和恭 他

西暦12090年、舞台は辺境の町。一帯を支配する「貴族」リィ伯爵に血を吸われた少女ドリスは、吸血鬼ハンターの“D”を雇い入れた。菊地秀行の人気伝奇小説のアニメ化作品。

★「VHSを巻き戻せ！俺たちのOVA特集」詳細はこちら

https://www.eigeki.com/special/vhs_anime

★「VHSを巻き戻せ！俺たちのOVA特集」予告動画はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=GM21fVGxnB8

https://www.youtube.com/watch?v=D_ncxI2J5ZM

★CS衛星劇場ご視聴はこちらから

https://www.eigeki.com/page/howto

★ご視聴に関するお問い合わせはこちら

衛星劇場カスタマーセンター：

0570-001-444

※受付時間10:00～20:00(年中無休)