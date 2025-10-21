ペットと飼い主をつなぐ移動文化を鎌倉から。ペットタクシー「シアンシャ」がCAMPFIREでクラウドファンディング開始
鎌倉エリアを中心にペット専門の送迎サービスを展開する「ペットタクシー シアンシャ鎌倉」（代表：越智修次）は、
サービスの認知拡大と、より安心できる運行環境の整備を目的に、10月10日よりクラウドファンディングを開始しました。
本プロジェクトはCAMPFIRE上で2025年11月11日まで実施予定です。
■ ペットタクシー「シアンシャ」とは
動物病院への通院、旅行、結婚式、食事会など「どうしても移動が難しい」飼い主さまの声に応えるため、
2025年4月に鎌倉でスタートしたペット専門の送迎サービスです。
これまでに100名以上の飼い主さまにご利用いただき、地域に根ざした“ペットの移動インフラ”として成長しています。
■ クラウドファンディング実施の背景
「車がなくて病院に連れて行けない」「タクシーに断られてしまった」
「旅行や結婚式のとき、うちの子を安心して任せられる手段が欲しい」--そんな声をきっかけに誕生したシアンシャ。
現在は走行距離14万kmを超える車両で運行を続けており、より安全・快適な環境を整えるための車両更新を決意しました。
今回のクラウドファンディングでは、車両の更新を通してペットタクシーの認知拡大を図り、
「ペットと飼い主が当たり前に一緒に移動できる社会」を目指します。
■ CAMPFIREプロジェクト概要
プロジェクト名：ペットタクシー「シアンシャ」 認知拡大プロジェクト
実施期間：2025年10月10日～11月11日
目標金額：30万円（All-in方式）
プロジェクトページ： https://camp-fire.jp/projects/view/884470
■ 主なリターン
500円：お礼メール＋公式SNSメンション
3,000円：自然栽培野菜のドライチップス（犬猫用おやつ）3種セット
10,000円：ペットタクシー送迎利用券（片道10km相当分）
50,000円～：スポンサー枠（公式サイトにロゴ・お名前掲載）
100,000円～：車体マグネット広告掲載（3ヶ月）
200,000円：ペットタクシー事業者向けコンサル枠
■ 代表コメント
「ペットと飼い主が“当たり前に一緒に移動できる社会”をつくりたい。
鎌倉から始まった小さな挑戦が、全国へと広がっていくことを願っています。
ぜひ一緒に、この新しい文化を育ててください。」
■ 今後の展開
クラウドファンディング終了後は、新車両導入のほか、地域イベントやペット防災送迎にも対応。
将来的には、共感してくださる仲間とともにフランチャイズ展開を目指します。
【会社概要】
シアンシャ鎌倉
代表: 越智修次
事業内容: ペットタクシーサービス
公式サイト: https://chienchat.jp/kamakura/
公式LINE：https://lin.ee/z2xthfQ
公式Instagram：https://www.instagram.com/chienchat2025/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332173&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332173&id=bodyimage2】
