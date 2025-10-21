バーニーズ　ニューヨークと＜NEXUSVII.＞今野智弘氏がタッグを組んだ「BARNEYS NEW YORK designed by TOMOHIRO KONNO」の＜GREGORY＞別注バッグが登場

写真拡大 (全13枚)

株式会社バーニーズ　ジャパン

ミリタリー・ヴィンテージ・音楽・サブカルチャーなど多層的な要素を独自にミックスし、機能性と物語性を兼ね備えたプロダクトが国内外で高い評価を得ている＜NEXUSVII.（ネクサスセブン）＞のデザイナー 今野智弘氏が監修したバーニーズ　ニューヨークのオリジナルコレクション「BARNEYS NEW YORK designed by TOMOHIRO KONNO」より、第2弾となるアウトドアブランド＜GREGORY（グレゴリー）＞の別注バッグ3型が登場します。




今回の別注バッグ3型は、今野氏が培ってきたヴィンテージ・ミリタリーへの造詣とバーニーズ　ニューヨークが提案する洗練されたムードが交差する本コレクションらしく、オールブラックカラーで＜グレゴリー＞の人気バッグ3型をアップデートしたもの。




バーニーズ　ニューヨークと＜グレゴリー＞のブランドネームタグが並ぶスペシャルな仕様にも注目です。




DAYPACK


ショルダーハーネスを変更し、定番の型にミリタリーのエッセンスをプラス。両サイドにもポケットを配し、本格的な仕様と日常づかいが共存するバックパックです。


価格：\49,500（税込）









TAILMATE S（右上）


ダッフルバッグのようなハンドルをフロントに追加し、“テールメイト”をアップデート。ペットボトルまで入る大容量の収納力も魅力の一つです。


価格：\27,500（税込）






QUICK POCKET（左下）


今回のコレクションに合わせたカラーリングで登場した”クイックポケット”。最小限の実用性を兼ね備えたミニマムバッグです。


価格：\14,300（税込）






発売日時

2025年10月24日（金）11:00より発売


※横浜店のみ2025年10月25日（土）より発売。


発売店舗

バーニーズ　ニューヨーク銀座本店(https://www.barneys.co.jp/stores/ginza)（東京都中央区銀座6-8-7 交詢ビル(https://maps.app.goo.gl/xJSTSFa45Augvcny7)）


バーニーズ　ニューヨーク六本木店(https://www.barneys.co.jp/stores/roppongi)（東京都港区六本木7-7-7(https://maps.app.goo.gl/FmsrNcdKoNVumhdm9)）


バーニーズ　ニューヨーク横浜店(https://www.barneys.co.jp/stores/yokohama)（神奈川県横浜市中区山下町36-1(https://maps.app.goo.gl/uexkmm2yseL4xryt5)）


バーニーズ　ニューヨーク神戸店(https://www.barneys.co.jp/stores/kobe)（兵庫県神戸市中央区京町25番地 神戸旧居留地25番館(https://maps.app.goo.gl/W4uefPDu78nTWndM6)）


バーニーズ　ニューヨーク福岡店(https://www.barneys.co.jp/stores/fukuoka)（福岡県福岡市中央区天神2-5-55(https://maps.app.goo.gl/XeZxs3ca6wguFDy38)）


バーニーズ　ニューヨーク　オンラインストア


https://onlinestore.barneys.co.jp/items?du=2&gc=2&kw=p%5fss%5fbnytk&lcc=1008&pp=40&st=1&utm_source=prtimes&utm_medium=press_release(https://onlinestore.barneys.co.jp/items?du=2&gc=2&kw=p%5fss%5fbnytk&lcc=1008&pp=40&st=1&utm_source=prtimes&utm_medium=press_release)


お問合せ先

バーニーズ　ニューヨーク


TEL 050-3615-3600（受付時間 11:00 - 19:00 / 1月1日を除く）