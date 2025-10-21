DMM GAMES「れじぇくろ！～レジェンド・クローバー～」にて、第2弾！4周年 1日1回10連無料ガチャを開催！

写真拡大 (全15枚)

合同会社EXNOA


合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、真の英雄となる王道ファンタジー『れじぇくろ！～レジェンド・クローバー～』（https://www.legend-clover.net/）にて、100連目はSSRキャラが1体確定！第2弾！4周年 1日1回10連無料ガチャを開催！さらにドレス衣装の「マスター・サフィー」「ジル・ド・レ」「リトリー」が登場！



▼第2弾！4周年 1日1回10連無料ガチャを開催！




4th Anniversary！


本日より最大100連分、1日1回10連無料で引くことができるガチャを開催いたします！


なんと100連目にはSSRキャラが1体確定で出現します！


開催開始日からプレイヤーの皆様に毎日10連分のガチャ権利が付与され、


10日間で最大100連分のガチャを無料で引くことができます！


期間中に新規でゲームを開始されたプレイヤーの皆様につきましても、


初日からの10連分のガチャ権利が合わせて付与されます。


開催開始日から10日目以降に新規でゲームを開始された場合は、いきなり100連分のガチャを引くことができます！



【開催期間】


　2025年10月21日 メンテナンス終了後 ～ 2025年11月4日 11:59



※ログインの有無に関わらず、毎日10連分のガチャ権利が付与されます


※本ガチャから期間限定キャラは出現しません


※開催期間は予告なく変更する場合がございます




▼4周年記念！あの3人がドレス衣装で新登場！






本日より、以下のガチャを開催いたします！


さらに開催期間中は、期間限定キャラの出現率がアップします！


　・4周年中編ドレスキャラガチャ（マスター・サフィー/ジル・ド・レ/リトリー）


　・4周年中編ドレスキャラガチャ（リトリー）



【出現率アップキャラ】


　・メイン「マスター・サフィー（ドレス）」(SSR/エアリアル)


　・メイン「ジル・ド・レ（ドレス）」(SSR/セイント)


　・サポート「リトリー（ドレス）」(SSR/エアリアル)



【開催期間】


　・4周年中編ドレスキャラガチャ（マスター・サフィー/ジル・ド・レ/リトリー）


　　⇒2025年10月21日 メンテナンス終了後 ～ 2025年11月4日 11:59


　・4周年中編ドレスキャラガチャ（リトリー）


　　⇒2025年10月21日 メンテナンス終了後 ～ 2025年10月26日 11:59



※以下のガチャも開催予定です


　・4周年中編ドレスキャラガチャ（マスター・サフィー）


　　⇒2025年10月26日 12:00から予定しております


　・4周年中編ドレスキャラガチャ（ジル・ド・レ）


　　⇒2025年10月31日 12:00から予定しております



※新しく登場した期間限定キャラの伝説録は1のみとなります


※各キャラや提供割合の詳細は、ガチャページの「詳細」よりご確認ください


※期間中「リトリー（ドレス）」「マスター・サフィー（ドレス）」


　「ジル・ド・レ（ドレス）」は以下のガチャのみ出現します


　・4周年中編ドレスキャラガチャ（マスター・サフィー/ジル・ド・レ/リトリー）


　・4周年中編ドレスキャラガチャ（リトリー）


　・4周年中編ドレスキャラガチャ（マスター・サフィー）


　・4周年中編ドレスキャラガチャ（ジル・ド・レ）


※開催期間は予告なく変更する場合がございます










▼イベント「思い出は星よりもなお輝きて・中編」開催！




本日より、イベント「思い出は星よりもなお輝きて・中編」を開催いたします！


イベント限定装備品をはじめとした報酬をGETしましょう！


イベントスコアアタックも開催中！



【イベント名】


　思い出は星よりもなお輝きて・中編



【開催期間】


　2025年10月21日 メンテナンス終了後 ～ 2025年11月3日 23:59



【あらすじ】


　パーティーに協力するため、ホーエンハイムがダ・ヴィンチの発明品を使っていた最中、


　ニャルラトフィスが現れる。


　彼女が魔術を使うと、ホーエンハイムが二人になっており……。



※詳細につきましては、ゲーム内お知らせをご確認ください




▼4周年記念！新たなセット商品が販売開始！
















本日よりショップ「チャージ」にて、以下の商品を販売中です！



　・【中編】4周年記念選べるドレスキャラセット


　・【第2弾】4周年記念毎日魔宝石セット


　・【中編】4周年記念ドレスキャラフラグメントセット


　・【第2弾】4周年記念SSR確定ガチャセット


　・4周年記念スタミナセット


　・【中編】4周年記念ドレスキャラガチャ無料券セット（大）/（中）/（小）


　・クラスアップIV素材セット


　・エンゲージ素材セット


　・スコアアタックセレクション！ピックアップガチャ無料券セット



※詳細につきましては、ゲーム内お知らせをご確認ください


※4周年記念ドレスキャラガチャ中編 10連無料券について


　・使用期限は「2025年11月4日 11:59:59」までとなります


※スコアアタック！選べるキャラピックアップガチャ 10連無料券について


　・使用期限は「2025年11月4日 11:59:59」までとなります


※第2弾！4周年記念SSR1体確定10連ガチャチケットは、


　2025年5月7日までに登場した新キャラおよび期間限定キャラの中から


1体確定する10連ガチャを引くことができます


　また、コラボキャラと深淵の来訪者は対象外となります




▼こちらからゲームをプレイ！


DMM GAMES　https://games.dmm.com/detail/legeclo


App Store　https://apps.apple.com/jp/app/id1536354906


Google Play　https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.legeclo



▼公式サイト


https://www.legend-clover.net/



▼公式X


https://x.com/legeclo



▼製品概要


タイトル：『れじぇくろ！～レジェンド・クローバー～』


プラットフォーム：PC（ブラウザ版）／App Store／Google Play


権利表記：(C)2021 EXNOA LLC / テクロス


販売価格：基本無料プレイ（ゲーム内課金あり）



▼DMM GAMES公式サイト


https://games.dmm.com/



Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。