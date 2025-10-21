DMM GAMES「れじぇくろ！～レジェンド・クローバー～」にて、第2弾！4周年 1日1回10連無料ガチャを開催！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、真の英雄となる王道ファンタジー『れじぇくろ！～レジェンド・クローバー～』（https://www.legend-clover.net/）にて、100連目はSSRキャラが1体確定！第2弾！4周年 1日1回10連無料ガチャを開催！さらにドレス衣装の「マスター・サフィー」「ジル・ド・レ」「リトリー」が登場！

▼第2弾！4周年 1日1回10連無料ガチャを開催！

4th Anniversary！

本日より最大100連分、1日1回10連無料で引くことができるガチャを開催いたします！

なんと100連目にはSSRキャラが1体確定で出現します！

開催開始日からプレイヤーの皆様に毎日10連分のガチャ権利が付与され、

10日間で最大100連分のガチャを無料で引くことができます！

期間中に新規でゲームを開始されたプレイヤーの皆様につきましても、

初日からの10連分のガチャ権利が合わせて付与されます。

開催開始日から10日目以降に新規でゲームを開始された場合は、いきなり100連分のガチャを引くことができます！

【開催期間】

2025年10月21日 メンテナンス終了後 ～ 2025年11月4日 11:59

※ログインの有無に関わらず、毎日10連分のガチャ権利が付与されます

※本ガチャから期間限定キャラは出現しません

※開催期間は予告なく変更する場合がございます

▼4周年記念！あの3人がドレス衣装で新登場！

本日より、以下のガチャを開催いたします！

さらに開催期間中は、期間限定キャラの出現率がアップします！

・4周年中編ドレスキャラガチャ（マスター・サフィー/ジル・ド・レ/リトリー）

・4周年中編ドレスキャラガチャ（リトリー）

【出現率アップキャラ】

・メイン「マスター・サフィー（ドレス）」(SSR/エアリアル)

・メイン「ジル・ド・レ（ドレス）」(SSR/セイント)

・サポート「リトリー（ドレス）」(SSR/エアリアル)

【開催期間】

・4周年中編ドレスキャラガチャ（マスター・サフィー/ジル・ド・レ/リトリー）

⇒2025年10月21日 メンテナンス終了後 ～ 2025年11月4日 11:59

・4周年中編ドレスキャラガチャ（リトリー）

⇒2025年10月21日 メンテナンス終了後 ～ 2025年10月26日 11:59

※以下のガチャも開催予定です

・4周年中編ドレスキャラガチャ（マスター・サフィー）

⇒2025年10月26日 12:00から予定しております

・4周年中編ドレスキャラガチャ（ジル・ド・レ）

⇒2025年10月31日 12:00から予定しております

※新しく登場した期間限定キャラの伝説録は1のみとなります

※各キャラや提供割合の詳細は、ガチャページの「詳細」よりご確認ください

※期間中「リトリー（ドレス）」「マスター・サフィー（ドレス）」

「ジル・ド・レ（ドレス）」は以下のガチャのみ出現します

・4周年中編ドレスキャラガチャ（マスター・サフィー/ジル・ド・レ/リトリー）

・4周年中編ドレスキャラガチャ（リトリー）

・4周年中編ドレスキャラガチャ（マスター・サフィー）

・4周年中編ドレスキャラガチャ（ジル・ド・レ）

※開催期間は予告なく変更する場合がございます

▼イベント「思い出は星よりもなお輝きて・中編」開催！

本日より、イベント「思い出は星よりもなお輝きて・中編」を開催いたします！

イベント限定装備品をはじめとした報酬をGETしましょう！

イベントスコアアタックも開催中！

【イベント名】

思い出は星よりもなお輝きて・中編

【開催期間】

2025年10月21日 メンテナンス終了後 ～ 2025年11月3日 23:59

【あらすじ】

パーティーに協力するため、ホーエンハイムがダ・ヴィンチの発明品を使っていた最中、

ニャルラトフィスが現れる。

彼女が魔術を使うと、ホーエンハイムが二人になっており……。

※詳細につきましては、ゲーム内お知らせをご確認ください

▼4周年記念！新たなセット商品が販売開始！

本日よりショップ「チャージ」にて、以下の商品を販売中です！

・【中編】4周年記念選べるドレスキャラセット

・【第2弾】4周年記念毎日魔宝石セット

・【中編】4周年記念ドレスキャラフラグメントセット

・【第2弾】4周年記念SSR確定ガチャセット

・4周年記念スタミナセット

・【中編】4周年記念ドレスキャラガチャ無料券セット（大）/（中）/（小）

・クラスアップIV素材セット

・エンゲージ素材セット

・スコアアタックセレクション！ピックアップガチャ無料券セット

※詳細につきましては、ゲーム内お知らせをご確認ください

※4周年記念ドレスキャラガチャ中編 10連無料券について

・使用期限は「2025年11月4日 11:59:59」までとなります

※スコアアタック！選べるキャラピックアップガチャ 10連無料券について

・使用期限は「2025年11月4日 11:59:59」までとなります

※第2弾！4周年記念SSR1体確定10連ガチャチケットは、

2025年5月7日までに登場した新キャラおよび期間限定キャラの中から

1体確定する10連ガチャを引くことができます

また、コラボキャラと深淵の来訪者は対象外となります

▼こちらからゲームをプレイ！

DMM GAMES https://games.dmm.com/detail/legeclo

App Store https://apps.apple.com/jp/app/id1536354906

Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.legeclo

▼公式サイト

https://www.legend-clover.net/

▼公式X

https://x.com/legeclo

▼製品概要

タイトル：『れじぇくろ！～レジェンド・クローバー～』

プラットフォーム：PC（ブラウザ版）／App Store／Google Play

権利表記：(C)2021 EXNOA LLC / テクロス

販売価格：基本無料プレイ（ゲーム内課金あり）

▼DMM GAMES公式サイト

https://games.dmm.com/

Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。