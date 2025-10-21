DMM GAMES「れじぇくろ！～レジェンド・クローバー～」にて、第2弾！4周年 1日1回10連無料ガチャを開催！
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、真の英雄となる王道ファンタジー『れじぇくろ！～レジェンド・クローバー～』（https://www.legend-clover.net/）にて、100連目はSSRキャラが1体確定！第2弾！4周年 1日1回10連無料ガチャを開催！さらにドレス衣装の「マスター・サフィー」「ジル・ド・レ」「リトリー」が登場！
▼第2弾！4周年 1日1回10連無料ガチャを開催！
4th Anniversary！
本日より最大100連分、1日1回10連無料で引くことができるガチャを開催いたします！
なんと100連目にはSSRキャラが1体確定で出現します！
開催開始日からプレイヤーの皆様に毎日10連分のガチャ権利が付与され、
10日間で最大100連分のガチャを無料で引くことができます！
期間中に新規でゲームを開始されたプレイヤーの皆様につきましても、
初日からの10連分のガチャ権利が合わせて付与されます。
開催開始日から10日目以降に新規でゲームを開始された場合は、いきなり100連分のガチャを引くことができます！
【開催期間】
2025年10月21日 メンテナンス終了後 ～ 2025年11月4日 11:59
※ログインの有無に関わらず、毎日10連分のガチャ権利が付与されます
※本ガチャから期間限定キャラは出現しません
※開催期間は予告なく変更する場合がございます
▼4周年記念！あの3人がドレス衣装で新登場！
本日より、以下のガチャを開催いたします！
さらに開催期間中は、期間限定キャラの出現率がアップします！
・4周年中編ドレスキャラガチャ（マスター・サフィー/ジル・ド・レ/リトリー）
・4周年中編ドレスキャラガチャ（リトリー）
【出現率アップキャラ】
・メイン「マスター・サフィー（ドレス）」(SSR/エアリアル)
・メイン「ジル・ド・レ（ドレス）」(SSR/セイント)
・サポート「リトリー（ドレス）」(SSR/エアリアル)
【開催期間】
・4周年中編ドレスキャラガチャ（マスター・サフィー/ジル・ド・レ/リトリー）
⇒2025年10月21日 メンテナンス終了後 ～ 2025年11月4日 11:59
・4周年中編ドレスキャラガチャ（リトリー）
⇒2025年10月21日 メンテナンス終了後 ～ 2025年10月26日 11:59
※以下のガチャも開催予定です
・4周年中編ドレスキャラガチャ（マスター・サフィー）
⇒2025年10月26日 12:00から予定しております
・4周年中編ドレスキャラガチャ（ジル・ド・レ）
⇒2025年10月31日 12:00から予定しております
※新しく登場した期間限定キャラの伝説録は1のみとなります
※各キャラや提供割合の詳細は、ガチャページの「詳細」よりご確認ください
※期間中「リトリー（ドレス）」「マスター・サフィー（ドレス）」
「ジル・ド・レ（ドレス）」は以下のガチャのみ出現します
・4周年中編ドレスキャラガチャ（マスター・サフィー/ジル・ド・レ/リトリー）
・4周年中編ドレスキャラガチャ（リトリー）
・4周年中編ドレスキャラガチャ（マスター・サフィー）
・4周年中編ドレスキャラガチャ（ジル・ド・レ）
※開催期間は予告なく変更する場合がございます
▼イベント「思い出は星よりもなお輝きて・中編」開催！
本日より、イベント「思い出は星よりもなお輝きて・中編」を開催いたします！
イベント限定装備品をはじめとした報酬をGETしましょう！
イベントスコアアタックも開催中！
【イベント名】
思い出は星よりもなお輝きて・中編
【開催期間】
2025年10月21日 メンテナンス終了後 ～ 2025年11月3日 23:59
【あらすじ】
パーティーに協力するため、ホーエンハイムがダ・ヴィンチの発明品を使っていた最中、
ニャルラトフィスが現れる。
彼女が魔術を使うと、ホーエンハイムが二人になっており……。
※詳細につきましては、ゲーム内お知らせをご確認ください
▼4周年記念！新たなセット商品が販売開始！
本日よりショップ「チャージ」にて、以下の商品を販売中です！
・【中編】4周年記念選べるドレスキャラセット
・【第2弾】4周年記念毎日魔宝石セット
・【中編】4周年記念ドレスキャラフラグメントセット
・【第2弾】4周年記念SSR確定ガチャセット
・4周年記念スタミナセット
・【中編】4周年記念ドレスキャラガチャ無料券セット（大）/（中）/（小）
・クラスアップIV素材セット
・エンゲージ素材セット
・スコアアタックセレクション！ピックアップガチャ無料券セット
※詳細につきましては、ゲーム内お知らせをご確認ください
※4周年記念ドレスキャラガチャ中編 10連無料券について
・使用期限は「2025年11月4日 11:59:59」までとなります
※スコアアタック！選べるキャラピックアップガチャ 10連無料券について
・使用期限は「2025年11月4日 11:59:59」までとなります
※第2弾！4周年記念SSR1体確定10連ガチャチケットは、
2025年5月7日までに登場した新キャラおよび期間限定キャラの中から
1体確定する10連ガチャを引くことができます
また、コラボキャラと深淵の来訪者は対象外となります
