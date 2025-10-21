福岡市の「稲刈り体験」を10月26日に開催

一般社団法人グリーンコープ共同体

西日本を中心に16の生協で構成されている一般社団法人グリーンコープ共同体（本部：福岡市博多区、代表理事：日高容子、以下グリーンコープ）所属のグリーンコープ生協ふくおかは、福岡市西区で「稲刈り体験」を10月26日（日）に実施します。

稲刈り体験の様子（2024年10月）

グリーンコープ生協ふくおかでは、毎年組合員と生産者との交流会を開催しています。

今年も、化学合成農薬不使用、または減らして米づくりを行っている「福岡市農協・普通作研究部会」の生産者と一緒に、実際に鎌を使った稲刈り体験を実施します。

産直米生産者「福岡市農協・普通作研究部会」とは

1973年に稲作と麦作の研究会が統合され、福岡市農協「普通作研究部会」が結成されました。当時の米・麦づくりでは、高収量を目指して農薬を多用する栽培が主流となっており、その影響で体調を崩す農家も少なくありませんでした。

こうした現状を受けて、部会では農家の健康と農地の環境保全を重視し、農薬の使用を減らす栽培方法の研究に取り組み、その結果、減農薬栽培技術を確立することに成功しました。

1983年からは、当時のふくおか西部生協（現在のグリーンコープ生協ふくおか）との連携により、減農薬米の産直がスタート。これは全国で2番目、九州としては初となる産直事業が始まりました。現在では、グリーンコープが取り扱う「産直赤とんぼ米」の約30％を当部会が生産しており、組合員の食の安全と信頼に応えています。

福岡市農協普通作研究部会は、化学合成農薬不使用、または減らしてつくる米づくりを通して、九州最大の都市「福岡市」の自然と環境を守り続けています。

「グリーンコープの産直赤とんぼ米」とは

グリーンコープでは「赤とんぼが飛び交うような豊かな自然を再生したい」という願いを込め、化学合成農薬を使わない、または、できる限り減らして栽培された産直米を「赤とんぼ米」と呼んでいます。グリーンコープの産直米を食べることは、私たちの健康を守るだけではなく、日本の農業や環境を守ることにもつながっています。

開催概要

日時：10月26日（日）9：30～12：15 ※雨天中止

場所：福岡市西区太郎丸1丁目8-20（ＪＡ福岡市元岡支店）

※稲刈り体験の事前受付は終了しています。

組織概要

グリーンコープ生活協同組合ふくおか

福岡市博多区博多駅前一丁目5番1号 博多大博通ビルディング3階

理事長：坂本 寛子

https://greencoop-fukuoka.jp/

一般社団法人グリーンコープ共同体

福岡市博多区博多駅前一丁目５番１号

代表理事 日高 容子

https://www.greencoop.or.jp/

2018年、グリーンコープ生活協同組合連合会や、社会福祉法人グリーンコープ、労働協同組合など、九州（福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島）、近畿（大阪、兵庫、滋賀）、中国（鳥取、岡山、島根、広島、山口）、そして福島の16の生協、各種団体とともに「一般社団法人グリーンコープ共同体」を設立。ひとつのグリーンコープのように持てるものを共有・連帯しながら、それぞれの地域に根ざした生活協同組合として活動してきました。「安心・安全な食べものを子どもたちに食べさせたい」という母親の想いからはじまって、それぞれの地域を豊かにしていくことを目指しています。