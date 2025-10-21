「FISCO TV」にて地域新聞社の「個人投資家向けIR説明会」動画を公開

株式会社地域新聞社

株式会社地域新聞社（本社：千葉県八千代市、代表取締役社長：細谷 佳津年、証券コード：2164、以下「当社」といいます。）は、2025年10月17日に株式会社フィスコのYouTubeチャンネル「FISCO TV」にて公開された「個人投資家向けIR会社説明会」の動画についてお知らせいたします。

本説明会では、代表取締役社長の細谷が登壇し、「奨学金返済支援型」人材紹介事業をはじめとする当社の新たなビジネスモデル、保有アセットの活用戦略、並びに成長戦略の進捗状況などについてご説明いたしました。ぜひ以下のリンクよりご覧ください。

1.開催概要

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=GrdIsS6Pt3Q ]

株式会社地域新聞社 個人投資家向けIR説明会

動画視聴URL：https://youtu.be/GrdIsS6Pt3Q?si=PTFUKadDLsAYAmuG

文字起こし：https://web.fisco.jp/platform/report/0216400/6680070020251017005

講演者：株式会社地域新聞社 代表取締役社長 細谷 佳津年

２.説明会内容

当社は、千葉県と茨城県で毎週174万世帯にポスティングする無料の地域情報紙『ちいき新聞』の発行を通して、他に類を見ないアセットを築いてきました。現在当社では、この独自のアセットを活用し、新たな成長戦略「Strategic Plan」を推進しております。創業41年で培ってきた配布網や営業網をはじめとするネットワークを活かし、他社とのアライアンスや資本業務提携を推進することで、千葉県のみならず全国へのサービス展開を目指しております。



本説明会では、アセットの活用戦略やアライアンス戦術、以下の新ビジネスモデルに関する進捗報告の他、新たに人材ビジネスにおける画期的なスキームについて発表いたしました。また、2025年10月10日付けで公表いたしました株式分割及び株主優待制度の実質的な拡充、並びに臨時の追加進呈についても、詳細にご説明しております。



（1）画期的なスキームを用いた「奨学金返済支援型」人材事業の開始

（2）クラウドファンディング×記事による広告費創出型ビジネスモデル

（3）無料紙面掲載からのペルソナデータの創造×AIを活用したプロモーション・マーケティング戦略（特許出願中）

（4）「地域共創プラットフォーム」の構築



また、当社は、行政案件に対する取り組み方を戦略的に再構築し、各自治体との連携を一層強化しております。今回の説明会では、これまでの行政案件に関する実績とともに、今後の展望につきましても初めて詳細にご説明いたしましたのでぜひご覧ください。

※本説明会は、特定の有価証券の売買等を推奨・勧誘するものではありません。

３. 株式会社地域新聞社のアセット（企業資産）について

当社は、地域密着型の生活情報誌『ちいき新聞』の発行を軸に、情報発信および販売促進の総合支援事業を展開しており、年間約7,000社にサービスを提供しています。千葉県を中心に毎週発行している『ちいき新聞』は、専属の配布員により174万世帯へポスティングされ、創業以来41年以上にわたり配布を継続してきたことで、他に類を見ない九つのアセットを築いてきました。

地域新聞社の九つのアセット

現在当社では、この独自のアセットを部分的に活用した取り組みに注力しており、その活用方法として、千葉県外から県内へ、また県内から県外へと価値を橋渡しする「シーパワー戦略」、および県内で価値循環を図る「ランドパワー戦略」の2つを展開しております。

アセットと成長戦略「Strategic Plan」の詳細はこちら▼

https://ir.chiikinews.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/10/StrategicPlan9.pdf

会社概要

社名 ： 株式会社地域新聞社（東証グロース 証券コード2164）

所在地 ： 〒276-0020 千葉県八千代市勝田台北1-11-16 VH勝田台ビル5F

代表者 ： 代表取締役社長 細谷 佳津年

創業 ： 1984年8月28日

URL ： https://chiikinews.co.jp

IRサイト： https://ir.chiikinews.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社地域新聞社

担当 ： コーポレートコミュニケーション室 五十嵐 正吾

TEL ： 047-485-1107

Mail ： c.c@chiikinews.co.jp