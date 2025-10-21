「LIVZON 東京2025デフリンピック 壮行会」を開催しました

大成温調株式会社

伊藤選手のスピーチの様子（左から）石坂コーチ、当社代表・水谷、伊藤選手、堀選手、黒川選手

デフリンピックとは、「デフ（Deaf：耳が聞こえない）」と「オリンピック」を組み合わせた名称で、国際的な「聞こえない・聞こえにくい人のためのオリンピック」です。今回の東京2025デフリンピックは、100周年の記念すべき大会であり、日本では初めての開催となります。

当日は、当社代表・水谷の手話による自己紹介で開会し、石坂 有紀子コーチ、当社所属プロビーチバレーボールプレーヤー・黒川 寛輝ディラン選手より、両選手へ激励メッセージが送られました。伊藤・堀両選手は温かいエールを受け、世界の舞台で最高のパフォーマンスを発揮することを誓いました。

＜伊藤 碧紀選手のスピーチ（一部抜粋）＞

デフリンピックでの目標はメダル獲得です。そのために、今よりも高レベルの技術を身に着けて少しでもレベルアップし、強豪国に勝てるように努力していきたいです。どんな時でもボールを落とさない、最後まで追うところに注目してください。会場でビーチバレーボールがどういったものか見ていただけたら嬉しいです。

＜堀 花梨選手のスピーチ（一部抜粋）＞

私は大成温調のIR広報部で働きながら、ビーチバレーボールに取り組んでいます。試合では声を出すことで気持ちを切り替え、“次の一本”に集中するようにしています。デフリンピックでは、強打やライン際を狙う攻撃、ブロックにも注目していただけると嬉しいです。会場や配信で、ぜひ応援してください。

＜当社代表取締役 社長執行役員 水谷のメッセージ（一部抜粋）＞

今年3月に伊藤選手・堀選手とご縁をいただいて以来、石坂コーチからもさまざまなお話を伺い、障害と向き合いながら一つの目標に向けて努力する姿勢に共鳴し、当社所属選手として活躍していただいています。寄せ書きには、持てる力を出し切ってほしいという思いを込めて "Do your best!" と記しました。お二人の健闘を心から期待しています。

両選手のプロフィールや試合の情報などは、当社が取り組むスポーツ支援の情報発信サイト「LIVZON×SPORTS(https://gateway.taisei-oncho.co.jp/)」に掲載しております。

伊藤・堀ペアの東京2025デフリンピックでの活躍を、ぜひご期待ください。

