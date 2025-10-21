TVアニメ「薫る花は凛と咲く」の描き起こしのミニキャライラストのグッズと、キャラクターのイメージに合ったグッズが予約受付開始！！

narrative株式会社(C)三香見サカ・講談社／「薫る花は凛と咲く」製作委員会

「わたしだけの物語を、もっと楽しく、もっと豊かに。」をコンセプトに、複合事業を提供するnarrative株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小原 崇幹 以下narrative）は、TVアニメ「薫る花は凛と咲く」の描き起こしのミニキャライラストのグッズと、キャラクターのイメージに合ったグッズの予約受付開始いたしました。

■商品概要

TVアニメ「薫る花は凛と咲く」の描き起こしミニキャラクターの凛太郎、薫子、翔平、朔、絢斗、昴、の6人が『感謝』という花言葉の《ピンクのカーネーション》を持ったイラストのグッズに加え、「花」にちなんだ凛太郎、薫子両名のイメージに草花が持つ「意味」「花言葉」に詰め込んだ「ハーバリウム」をnarrative株式会社の運営する「アニメギフトラボ」および各種アニメ専門店＆量販店にて予約開始しました。

取扱い店舗

アニメイト https://x.gd/0fIRN

ゲーマーズ https://x.gd/Ax3by

アニメストアJP https://x.gd/71FSA

アニメギフトラボ https://x.gd/TiYNF

その他アニメ専門店・家電量販店で取扱い予定

■商品情報

描き起こしイラストグッズ

・ハーブティー 全6種類 各1,375円（軽減税率・税込）

・アクリルキーホルダー 全6種類 各 880円（税込）

・アクリルスタンド 全6種類 各 1,210円（税込）

・クリアファイル 全２種類 各550円（税込）

・缶バッジ 全6種類 各440円（税込）

・ステンレスミニボトル 全１種類 3,608円（税込）

・リフレクターバンド 全2種類 各1,529円（税込）

アニメイラストグッズ

・ハーバリウム 全2種類 5,500円（税込）

■TVアニメ『薫る花は凛と咲く』とは

2021年より週刊少年マガジン公式アプリ「マガジンポケット」にて連載中の、三香見サカによる『薫る花は凛と咲く』

まっすぐな想いに心を掴まれる、ハートウォーミングでピュアキュンな青春学園ストーリー。

優しく暖かな物語は、少年漫画誌の中でも異彩を放ち、連載開始から話題沸騰。

累計発行部数は500万部（2025年6月時点）を突破している。

そんな大人気作品が2025年、待望のTVアニメ化！

監督・黒木美幸を筆頭に、実力派スタッフが集結。

アニメーション制作は数々のヒット作品を送り出しているCloverWorksが担当。

珠玉の青春物語が、鮮やかに彩られる―――。

