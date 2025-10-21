TVアニメ「薫る花は凛と咲く」の描き起こしのミニキャライラストのグッズと、キャラクターのイメージに合ったグッズが予約受付開始！！

narrative株式会社

(C)三香見サカ・講談社／「薫る花は凛と咲く」製作委員会

「わたしだけの物語を、もっと楽しく、もっと豊かに。」をコンセプトに、複合事業を提供するnarrative株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小原 崇幹 以下narrative）は、TVアニメ「薫る花は凛と咲く」の描き起こしのミニキャライラストのグッズと、キャラクターのイメージに合ったグッズの予約受付開始いたしました。




■商品概要


TVアニメ「薫る花は凛と咲く」の描き起こしミニキャラクターの凛太郎、薫子、翔平、朔、絢斗、昴、の6人が『感謝』という花言葉の《ピンクのカーネーション》を持ったイラストのグッズに加え、「花」にちなんだ凛太郎、薫子両名のイメージに草花が持つ「意味」「花言葉」に詰め込んだ「ハーバリウム」をnarrative株式会社の運営する「アニメギフトラボ」および各種アニメ専門店＆量販店にて予約開始しました。



取扱い店舗


(C)三香見サカ・講談社／「薫る花は凛と咲く」製作委員会 ※画像はイメージです。※実物と異なる場合があります、あらかじめご了承ください。


■商品情報


描き起こしイラストグッズ


・ハーブティー　全6種類　　各1,375円（軽減税率・税込）


・アクリルキーホルダー　全6種類　　各　880円（税込）


・アクリルスタンド　全6種類　　各　1,210円（税込）


・クリアファイル　全２種類　　各550円（税込）


・缶バッジ　全6種類　　各440円（税込）


・ステンレスミニボトル　全１種類　　3,608円（税込）


・リフレクターバンド　全2種類　　各1,529円（税込）



アニメイラストグッズ


　　・ハーバリウム　全2種類　　5,500円（税込）



■TVアニメ『薫る花は凛と咲く』とは


　2021年より週刊少年マガジン公式アプリ「マガジンポケット」にて連載中の、三香見サカによる『薫る花は凛と咲く』


まっすぐな想いに心を掴まれる、ハートウォーミングでピュアキュンな青春学園ストーリー。


優しく暖かな物語は、少年漫画誌の中でも異彩を放ち、連載開始から話題沸騰。


累計発行部数は500万部（2025年6月時点）を突破している。


そんな大人気作品が2025年、待望のTVアニメ化！




監督・黒木美幸を筆頭に、実力派スタッフが集結。


アニメーション制作は数々のヒット作品を送り出しているCloverWorksが担当。


珠玉の青春物語が、鮮やかに彩られる―――。



【お問い合わせ】


■会社概要


会社名：narrative株式会社


住所：東京都港区東麻布２－３２－７　３F


設立：2022年2月1日


代表者：代表取締役社長　小原 崇幹


事業内容：マーケティング事業、HR事業、PR事業


URL：https://nrtv.co.jp/