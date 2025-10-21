『KOGYARU』全国LIVEツアーで次世代へ！ 人気メンバー「りゅあ・らら・ちゃんもあ」卒業とメンバーカラー継承オーディション開催

株式会社エイチジェイ

小学生ギャルメディア『KOGYARU（コギャル）』は、2025年11月から開催する全国11都市・22公演（総動員予定4万人） の「KOGYARUワンマンLIVEツアー」をもって、人気年長メンバーである「りゅあ、らら、ちゃんもあ」の3名が2026年3月末で卒業することを発表しました。これに伴い、3人が長年担ってきたメンバーカラー（黄色、水色、オレンジ）を次世代へ正式に受け継ぐため、「メンバーカラー継承オーディション」を始動します。

メンバーカラー継承式について

2026年2月28日に行われるLIVEツアーファイナルの東京会場（LINE CUBE SHIBUYA）にて、3人が担ってきたメンバーカラーを次世代へ受け継ぐ《メンバーカラー継承式》を開催。

次期KOGYARUを牽引する新たなメンバー3名がステージ上で発表されます。

また、新たに選ばれた3人は、受け継いだメンバーカラーを背負い、KOGYARU専属モデルとして活動をスタートさせます。

〈卒業メンバー紹介〉◼︎りゅあ

担当カラー：黄色 / 学年：中学1年生

持ち前の明るさでみんなを引っ張るリーダー的存在。これまでリリースした全ての楽曲でメインボーカルを務めるモデル。

【SNSアカウント】

Instagram：https://www.instagram.com/ryua.h/

TikTok：https://www.tiktok.com/@ryua.ryuaX：https://x.com/ryua0510(https://www.tiktok.com/@ryua.ryuaX%EF%BC%9Ahttps://x.com/ryua0510)

◼︎らら

担当カラー：水色 / 学年：中学1年生

圧倒的なビジュアルで注目を集め、KOGYARUの中でもトップクラスの人気を誇るモデル。

【SNSアカウント】

Instagram：https://www.instagram.com/lalastagram.3/

TikTok：https://www.tiktok.com/@lalastagram.3

X：https://x.com/lala07949960

◼︎ちゃんもあ

担当カラー：オレンジ / 学年：中学1年生

KOGYARUで一番の高身長を誇り、大人っぽい雰囲気で多くのファンの憧れを集めるモデル。

【SNSアカウント】

Instagram：https://www.instagram.com/chanmoa_515/

TikTok：https://www.tiktok.com/@chanmoa.0515

X：https://x.com/chan_moa0515

「メンバーカラー継承オーディション」概要

全国約3,000人のKOGYARU読者モデルから精鋭を選抜し、約4か月にわたる公開オーディションを実施！候補者たちは キャラクター／歌唱／ラップ／ダンス の4つの厳正な審査を経て、次世代のKOGYARU専属モデルメンバーを選抜します。

※選考は卒業メンバー、音楽専門家チームに加え、視聴者投票や編集部も担当し、各段階で候補者を絞り込みます。

▼詳しくはオーディション概要動画をチェック！[動画: https://www.youtube.com/watch?v=uRIWvNC_Cdk ]

選考の様子はYouTubeにて随時ドキュメント形式で公開。候補者たちの葛藤・成長・友情、そして卒業メンバーの想いが交差する熱いドキュメンタリーを放送します。

＜選考の流れ＞- エントリー & 書類審査運営がエントリー者を選抜- キャラクター審査書類通過者は、卒業メンバー3人と直接対面して審査- 歌唱・ラップ・ダンス審査表現力・実力をさらに厳選（審査員はKOGYARU楽曲を多く手掛ける大門弥生さん、音楽専門家チームなど）- 合宿形式のチーム審査（1泊2日）最終候補生を決定。（テーマ：「チームワーク・成長」）- 継承式2026年2月28日ツアーファイナル東京公演（LINE CUBE SHIBUYA）のステージで 残った3名が卒業組の“メンバーカラー”を継承＜スケジュール＞- 10/21（火）～11/10（月）/ エントリー開始- 11/15（土）/ 一次審査：書類通過連絡- 11/23（日）/ 2次審査（30~20人）：キャラ審査- 12/13（土）/ 3次審査（12人）：歌唱・ラップ・ダンス審査- 1/11（日）& 1/12（月）/ 4次審査（6人）：1泊2日グループ審査- 2/28（土）/ 結果発表（東京公演ステージ）

※2次審査、3次審査終了後、YouTube放送時に視聴者投票を実施し、次審査の合格者選考に反映されます。

〈応募条件〉

現役小学生のKOGYARU読者モデルであること

全てのスケジュールに参加可能な方

本プロジェクトの撮影にかかる交通費は支給いたしません。ご自身でご負担いただける方。

＜お申込みフォーム＞

まだ読モではない方は、下記リンクから読モ公式LINEに登録し、メニュー内の「メンカラ継承オーディションにエントリー」をクリックして、お申込みフォームにご回答ください。

https://liff.line.me/2007102901-baKEzoNO/landing?follow=%40367edwvo&lp=Z8QRa6&liff_id=2007102901-baKEzoNO(https://liff.line.me/2007102901-baKEzoNO/landing?follow=%40367edwvo&lp=Z8QRa6&liff_id=2007102901-baKEzoNO)

KOGYARU（コギャル）について

日本のギャル媒体『egg』の妹メディアとして、小学生ギャルモデルを取り扱う媒体として2023年4月1日に発足。SNSでのWeb版を中心に活動を展開し、発足からわずか約2年でInstagramのフォロワー数50万人を突破しました。

媒体名『KOGYARU』は、90年代の流行語「コギャル」と、「子どもギャル」を掛け合わせた造語で、“GYARU”という言葉が世界でも親しまれていることから、海外にも発信できる名称にしました。ファッションモデル活動に加え、2023年12月には楽曲「SHIRANKEDO」でアーティストデビューを果たし、全国各地でライブパフォーマンスを行うなど、多岐にわたる活動で次世代のギャル文化を牽引しています。

【KOGYARU公式サイト・SNS】

公式サイト：https://kogyaru.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/kogyaru_official/

TikTok：https://www.tiktok.com/@kogyaru_official

YouTube：https://www.youtube.com/@KOGYARU_official

会社概要

社名：株式会社HJ

代表：代表取締役社長 池田 隼人（イケダ ハヤト）

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-22-1 CHビル2F.3F.4F

URL：https://hj-s.co.jp

設立年：2006年2月

資本金：523,924,000円

従業員数：100人

事業内容：メディア事業、プロダクション事業、広告代理事業、イベント事業

＜報道関係者からのお問い合わせ先＞

株式会社HJ 広報担当

Email：press@hj-co.com

URL：https://hj-s.co.jp/