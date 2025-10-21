2027-28シーズン「B.PREMIERライセンス」継続交付のお知らせ

株式会社滋賀レイクスターズ

プロバスケットボールチーム 滋賀レイクス（運営会社：株式会社滋賀レイクスターズ 、本社 滋賀県大津市、代表取締役社長 原毅人）はこの度、10月21日に開催されたB.LEAGUE理事会におけるクラブライセンス判定おいて、2027-28シーズン「B.PREMIERライセンス」継続が認定されましたのでご報告いたします。





滋賀レイクスはB.PREMIER初年度の2026-27シーズンの「B.PREMIERライセンス」を2024年10月に認定・交付されておりますが、2027-28シーズンのライセンス継続には、今回の審査で「平均入場者数4,000名/売上高9億円以上」または「平均入場者数3,000名/売上高12億円以上」をクリアし、継続認定を受ける必要がありました。審査対象なる2024-25シーズン実績において、滋賀レイクスは【平均来場者数 4,345名、売上高12.4億円】により審査基準を充足したことから、ライセンスの継続交付が認定されました。株式会社滋賀レイクスターズ2025年6月度決算報告(https://www.lakestars.net/news/detail/id=21698)B.REMIERの開幕までちょうど1年となったところではありますが、引き続き、B.PREMIERライセンス基準のクリアはもちろんのこと、中期計画「LAKE 5 GOALS」に掲げる2026-27シーズンまでのチャンピオンシップ進出、2028-29シーズンまでの優勝を達成すべく、運営を行ってまいります。

中期計画「LAKE UP 5 GOALS」(https://www.lakestars.net/club/5goals/)