幻の山崎18年が当たる！ウイスキーくじ「第80弾　豪華ウイスキーみくじ 」、2025年10月21日より販売開始

【企画概要】完売続出の人気企画。伝説のボトルを狙う「第80弾 豪華ウイスキーみくじ」

ジャパニーズウイスキーの人気が高まる中、長期熟成ボトルは“幻”と呼ばれるほどの希少な存在。

そんな憧れの一本との出会いを楽しめる「豪華ウイスキーみくじ」は、毎回完売が続く話題の抽選企画です。

第80弾となる今回は、「またやってほしい」というお客様の声にお応えして、伝説的な銘柄を再びラインナップ。

超大吉には「山崎18年」、大大吉には「山崎12年」をご用意しました。

深く複雑で芳醇な味わいの「山崎18年」は、まさに夢の一本。

手の届きやすい価格帯で、最高峰のボトルを狙う“ドキドキわくわく”を、ぜひお楽しみください。

＜賞品ラインナップ詳細（全466口）＞

第80弾 豪華ウイスキーみくじ 超大吉 山崎18年超大吉：山崎18年大大吉：山崎12年大吉：白州12年（2本）

超大吉：山崎18年（1本）｜1/466

圧倒的な希少性を誇る長期熟成ボトル。深く複雑で、長期熟成モルトならではの芳醇な味わいが特徴。

大大吉：山崎12年（2本）｜2/466

国内外で品薄が続く人気銘柄。熟成感と華やかさを兼ね備え、世界的な評価も高いサントリーを代表する一本。

大吉：白州12年（2本）｜2/466

現在非常に入手が困難なボトル。爽やかなスモーキーさと複雑な熟成香が特徴で、白州蒸溜所が誇るシングルモルト。

中吉：山崎 シングルモルト700ml（4本）｜4/466

喜吉：響 JAPANESE HARMONY（3本）｜3/466

福吉：イチローズモルト クラシカルエディション（3本）｜3/466

縁吉：イチローズモルト リミテッド（3本）｜3/466

幸吉：知多 シングルグレーン（10本）｜10/466

宝吉：矢部 ブレンデッドウイスキー（15本）｜15/466

栄：はなぐり ブレンデッドウイスキー（198本）｜198/466

吉：巳乃霞 グレーンウイスキー（225本）｜225/466

合計：466本限定

販売概要：限定466口、迅速かつ丁寧な配送体制

商品名：第80弾 豪華ウイスキーみくじ

価格：3,980円（税込）＋ 送料990円～

販売口数：466口（数量限定のため、予定数に達し次第、提供終了となります。）

販売開始日：2025年10月21日

販売場所：

・タチバナE酒販 本店 https://x.gd/FGfoA

・タチバナＥ酒販 Amazon店 https://amzn.asia/d/aruOy09

・タチバナＥ酒販 楽天市場店 https://x.gd/cBZWZ

・宮崎どげんかせんとい館 楽天市場店 https://x.gd/8t8zX

・宮崎どげんかせんとい館 ヤフー店 https://x.gd/GDXog

■ 商品の特長

超大吉には、市場で高値で取引されるジャパニーズウイスキーの最高峰「山崎18年」を設定しています。全てのウイスキーは、品質管理を徹底した自社倉庫にて適切に在庫管理されており、最良の状態でお客様のもとに届けられます。

主要EC展開とお客様の声、品質管理への徹底したこだわり

自社倉庫の様子自社倉庫で商品を管理お客様からお寄せいただいたレビュー

株式会社アップライジングが運営するタチバナE酒販のウイスキーくじは、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなど、複数のオンラインストアで展開し、高い信頼を得ています。

購入者からは「開ける瞬間の高揚感がたまらない」「選定に丁寧さを感じる」といった声が多数寄せられています。

この信頼は、徹底した品質管理体制に支えられています。外部倉庫に依存せず、自社で温度・湿度を厳格に管理。お客様の手元に届くまで、ウイスキーを最良の状態に保つことで、くじ企画の信頼性を高め、「安心」を提供しています。

会社概要と問い合わせ先

会社名：株式会社アップライジング

宮崎事務所：〒880-0001 宮崎県宮崎市橘通西３丁目1-26 長谷川ビル2F

TEL：0985-77-9039

MAIL：uprisingood@gmail.com

◆ウェブサイト＞＞https://uprisingood.com/

■ 主要販売チャネル

タチバナE酒販は、以下の主要オンラインストアにて商品展開を行っています。

・タチバナE酒販 本店トップ：https://x.gd/btHIv

・タチバナE酒販 Amazon店：https://amzn.asia/d/aruOy09

・タチバナE酒販 楽天市場店トップ：https://x.gd/oKg2M

・宮崎どげんかせんとい館 楽天市場店トップ：https://x.gd/XO9Zj

・宮崎どげんかせんとい館 Yahoo!ショッピング店トップ：https://x.gd/XJrKy

・オンラインくじトップ：https://kuzi.jp/