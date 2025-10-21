【PARCO CITY】ディズニーストアが沖縄に初上陸！10月31日（金）より期間限定でオープン！

サンエー浦添西海岸PARCO CITY（沖縄県　浦添市）は、10月31日（金）～11月24日（月・振休）の期間限定で、沖縄初上陸となるディズニーストアのポップアップ「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」を開催することをお知らせいたします。会場では、沖縄で初披露となる『ミッキーマウス・クラブ』のアートを使用した12種類の新デザインのアイテムや、ご当地アイテムなど、会場限定アイテムは過去最大のラインナップをご用意！さらに、ディズニーフラッグシップ東京のシンボルである「魔法使いの弟子」に扮したミッキーマウスの特別フォトスポットなど、ディズニーの世界観に没入できる特別な空間で、究極のショッピング体験をお楽しみいただけます。



(C) Disney (C) Disney/Pixar　(C) & (TM) Lucasfilm Ltd.　(C) 2025　MARVEL

▼会場限定アイテム　※一部抜粋　　


ぬいぐるみ

(C) Disney




ぬいぐるみ

(C) Disney




トートバック

(C) Disney




ステンレスボトル

(C) Disney





シークレット巾着

(C) Disney




キーチェーン

(C) Disney




うるぽちゃちゃん

(C) Disney




うるぽちゃちゃん

(C) Disney




▼ディズニーストア最新アイテムも勢ぞろい！

ディズニーストアオリジナルキャラクターの「UniBEARsity(ユニベアシティ)」や「UniBestiez(ユニべスティーズ)」をはじめ、ライフスタイル雑貨、お菓子、アパレルなど豊富な商品を取り揃えます。さらに、期間中には毎週のように新商品も登場するため、何度でもお楽しみいただけます。



(C) Disney

(C) Disney

【企画概要】


■タイトル：ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー　沖縄会場


■会期：2025年10月31日（金）～11月24日（月・振休）　25日間


■会場：サンエー浦添西海岸パルコシティ　2F センタープラザ


■入場：無料



10月31日（金）よりHolidayツリーが2Fセンタープラザに登場


※画像はイメージです。

ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアーの開催に合わせて、10月31日（金）より2FセンタープラザにHolidayツリーが登場いたします。直径4メートル、全長7メートルのツリーに、ブルーのリボンとオーナメント、約3,000個の電飾により一足早くHolidayムードを醸成します。


※本年度は点灯式の開催はございません。





■期間：10月31日（金）～1月12日（月祝）


■場所：サンエー浦添西海岸パルコシティ　2Fセンタープラザ


　　　　　※ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー　沖縄会場内


■観覧：無料



●NEW&LIMITED SHOPS！

【LIMITED SHOP】 Bshop（ビショップ）　沖縄県内初出店！

11月1日（土）～11月30日（日）3F グリーンゾーン


シンプルでありながら機能的で、暮らしの中で寄り添い続ける服と日用品。つくりのいいものは、今だけでなく時代を超えてもなお価値があり美しく、次世代へと受け継がれていく。わたしたちは、そんな “最高のふつう” を紹介します。国内外から厳選したデイリーに活躍するメンズ・レディース・キッズウェアをはじめ、バッグ、シューズなどの服飾雑貨や生活雑貨などを幅広くラインナップ。シンプルかつ機能的で長く愛用いただけるBshop定番のブランドを取り揃えております。


取り扱いブランド：ORCIVAL／DANTON／Gymphlex／Brady ほか




Bshop


【NEW　SHOP】　BIBI’S BUTIQUE（ビビズブティック）　沖縄県内初出店！

11月13日（木）　OPEN！ 2F　グリーンゾーン


gelato pique、FRAY I.Dなどの人気ブランドを取り扱うセレクトショップです。お洋服だけでなくシューズやバッグなども取り揃えており、トータルでお買い物を楽しんでいただけます。また、gelato piqueのルームウェアやキッズベビー用品は、ご自宅用はもちろん贈り物にも大変おすすめです。


取り扱いブランド:gelato pique/SNIDEL/FRAY I.D/MilaOwen/LILY BROWN/emmi/CELFORD




BIBI’S BOTIQUE

gelato pique