【PARCO CITY】ディズニーストアが沖縄に初上陸！10月31日（金）より期間限定でオープン！
サンエー浦添西海岸PARCO CITY（沖縄県 浦添市）は、10月31日（金）～11月24日（月・振休）の期間限定で、沖縄初上陸となるディズニーストアのポップアップ「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」を開催することをお知らせいたします。会場では、沖縄で初披露となる『ミッキーマウス・クラブ』のアートを使用した12種類の新デザインのアイテムや、ご当地アイテムなど、会場限定アイテムは過去最大のラインナップをご用意！さらに、ディズニーフラッグシップ東京のシンボルである「魔法使いの弟子」に扮したミッキーマウスの特別フォトスポットなど、ディズニーの世界観に没入できる特別な空間で、究極のショッピング体験をお楽しみいただけます。
▼会場限定アイテム ※一部抜粋
ぬいぐるみ
ぬいぐるみ
トートバック
ステンレスボトル
シークレット巾着
キーチェーン
うるぽちゃちゃん
うるぽちゃちゃん
▼ディズニーストア最新アイテムも勢ぞろい！
ディズニーストアオリジナルキャラクターの「UniBEARsity(ユニベアシティ)」や「UniBestiez(ユニべスティーズ)」をはじめ、ライフスタイル雑貨、お菓子、アパレルなど豊富な商品を取り揃えます。さらに、期間中には毎週のように新商品も登場するため、何度でもお楽しみいただけます。
【企画概要】
■タイトル：ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー 沖縄会場
■会期：2025年10月31日（金）～11月24日（月・振休） 25日間
■会場：サンエー浦添西海岸パルコシティ 2F センタープラザ
■入場：無料
10月31日（金）よりHolidayツリーが2Fセンタープラザに登場
※画像はイメージです。
ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアーの開催に合わせて、10月31日（金）より2FセンタープラザにHolidayツリーが登場いたします。直径4メートル、全長7メートルのツリーに、ブルーのリボンとオーナメント、約3,000個の電飾により一足早くHolidayムードを醸成します。
※本年度は点灯式の開催はございません。
■期間：10月31日（金）～1月12日（月祝）
■場所：サンエー浦添西海岸パルコシティ 2Fセンタープラザ
※ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー 沖縄会場内
■観覧：無料
●NEW&LIMITED SHOPS！
【LIMITED SHOP】 Bshop（ビショップ） 沖縄県内初出店！
11月1日（土）～11月30日（日）3F グリーンゾーン
シンプルでありながら機能的で、暮らしの中で寄り添い続ける服と日用品。つくりのいいものは、今だけでなく時代を超えてもなお価値があり美しく、次世代へと受け継がれていく。わたしたちは、そんな “最高のふつう” を紹介します。国内外から厳選したデイリーに活躍するメンズ・レディース・キッズウェアをはじめ、バッグ、シューズなどの服飾雑貨や生活雑貨などを幅広くラインナップ。シンプルかつ機能的で長く愛用いただけるBshop定番のブランドを取り揃えております。
取り扱いブランド：ORCIVAL／DANTON／Gymphlex／Brady ほか
Bshop
【NEW SHOP】 BIBI’S BUTIQUE（ビビズブティック） 沖縄県内初出店！
11月13日（木） OPEN！ 2F グリーンゾーン
gelato pique、FRAY I.Dなどの人気ブランドを取り扱うセレクトショップです。お洋服だけでなくシューズやバッグなども取り揃えており、トータルでお買い物を楽しんでいただけます。また、gelato piqueのルームウェアやキッズベビー用品は、ご自宅用はもちろん贈り物にも大変おすすめです。
取り扱いブランド:gelato pique/SNIDEL/FRAY I.D/MilaOwen/LILY BROWN/emmi/CELFORD
BIBI’S BOTIQUE
gelato pique