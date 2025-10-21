【PARCO CITY】ディズニーストアが沖縄に初上陸！10月31日（金）より期間限定でオープン！

株式会社サンエーパルコ

サンエー浦添西海岸PARCO CITY（沖縄県 浦添市）は、10月31日（金）～11月24日（月・振休）の期間限定で、沖縄初上陸となるディズニーストアのポップアップ「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」を開催することをお知らせいたします。会場では、沖縄で初披露となる『ミッキーマウス・クラブ』のアートを使用した12種類の新デザインのアイテムや、ご当地アイテムなど、会場限定アイテムは過去最大のラインナップをご用意！さらに、ディズニーフラッグシップ東京のシンボルである「魔法使いの弟子」に扮したミッキーマウスの特別フォトスポットなど、ディズニーの世界観に没入できる特別な空間で、究極のショッピング体験をお楽しみいただけます。

▼会場限定アイテム ※一部抜粋

(C) Disney (C) Disney/Pixar (C) & (TM) Lucasfilm Ltd. (C) 2025 MARVELぬいぐるみ

ぬいぐるみ

トートバック

ステンレスボトル

シークレット巾着

キーチェーン

うるぽちゃちゃん

うるぽちゃちゃん

▼ディズニーストア最新アイテムも勢ぞろい！

ディズニーストアオリジナルキャラクターの「UniBEARsity(ユニベアシティ)」や「UniBestiez(ユニべスティーズ)」をはじめ、ライフスタイル雑貨、お菓子、アパレルなど豊富な商品を取り揃えます。さらに、期間中には毎週のように新商品も登場するため、何度でもお楽しみいただけます。

【企画概要】

■タイトル：ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー 沖縄会場

■会期：2025年10月31日（金）～11月24日（月・振休） 25日間

■会場：サンエー浦添西海岸パルコシティ 2F センタープラザ

■入場：無料

10月31日（金）よりHolidayツリーが2Fセンタープラザに登場

※画像はイメージです。

ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアーの開催に合わせて、10月31日（金）より2FセンタープラザにHolidayツリーが登場いたします。直径4メートル、全長7メートルのツリーに、ブルーのリボンとオーナメント、約3,000個の電飾により一足早くHolidayムードを醸成します。

※本年度は点灯式の開催はございません。

■期間：10月31日（金）～1月12日（月祝）

■場所：サンエー浦添西海岸パルコシティ 2Fセンタープラザ

※ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー 沖縄会場内

■観覧：無料

●NEW&LIMITED SHOPS！

【LIMITED SHOP】 Bshop（ビショップ） 沖縄県内初出店！

11月1日（土）～11月30日（日）3F グリーンゾーン

シンプルでありながら機能的で、暮らしの中で寄り添い続ける服と日用品。つくりのいいものは、今だけでなく時代を超えてもなお価値があり美しく、次世代へと受け継がれていく。わたしたちは、そんな “最高のふつう” を紹介します。国内外から厳選したデイリーに活躍するメンズ・レディース・キッズウェアをはじめ、バッグ、シューズなどの服飾雑貨や生活雑貨などを幅広くラインナップ。シンプルかつ機能的で長く愛用いただけるBshop定番のブランドを取り揃えております。

取り扱いブランド：ORCIVAL／DANTON／Gymphlex／Brady ほか

【NEW SHOP】 BIBI’S BUTIQUE（ビビズブティック） 沖縄県内初出店！

Bshop

11月13日（木） OPEN！ 2F グリーンゾーン

gelato pique、FRAY I.Dなどの人気ブランドを取り扱うセレクトショップです。お洋服だけでなくシューズやバッグなども取り揃えており、トータルでお買い物を楽しんでいただけます。また、gelato piqueのルームウェアやキッズベビー用品は、ご自宅用はもちろん贈り物にも大変おすすめです。

取り扱いブランド:gelato pique/SNIDEL/FRAY I.D/MilaOwen/LILY BROWN/emmi/CELFORD

BIBI’S BOTIQUEgelato pique