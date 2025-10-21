今年も灯油は綿半で！gocaクレジット・gocaプリペイドカードのご利用でお得な値引き＆ポイント還元を実施します！

綿半ホールディングス株式会社

株式会社綿半ホームエイド（長野県長野市 代表取締役社長：永岡幸春）は、今シーズンもお客さまに安心で快適な冬をお過ごしいただけるよう、灯油のご購入時に「gocaクレジットカード」または「gocaプリペイドカード」をご利用いただいたお客さまを対象に、お得な「値引き」および「ポイント還元」を実施します。

gocaクレジットカードをご利用の場合

灯油ご購入時、「gocaアプリクーポン」をご提示で、店頭表示価格から３円/L値引き＋さらに最大2.5％のgocaポイントを還元！

※gocaポイント還元率の詳細は、下記表を参照

gocaプリペイドカードをご利用の場合

灯油ご購入時、「gocaプリペイドカード」でのお支払いで、店頭表示価格から２円/L値引き＋さらにその場で２％を値引き！

gocaポイント還元率

貯まったgocaポイントは、gocaアプリ内でクーポンに交換し、お買い物にご利用いただけます。

この冬も、ぜひ「灯油は綿半」でお得にご購入いただき、あたたかく快適な冬をお過ごしください！