【ラグナガーデンホテル】プレミアムルーム専用サービス開始 オーシャンビューが望める客室とラウンジ専用メニュー・ナイトキャップサービスが楽しめるインクルーシブプランが登場
【プレミアムルーム】イースト・ウイング館 ダブルルーム
特別な旅にふさわしい贅沢な滞在を叶える最上階の「プレミアムルーム」
選び抜かれたアメニティとプレミアムなサービスで、上質なくつろぎの時間をご堪能いただけます。
沖縄県宜野湾市のラグナガーデンホテル（株式会社ラグナガーデンホテル）では、この度、宿泊料金に追加料金をお支払いいただくことで客室のアップグレードと多彩な特典が受けられる「プレミアムルーム専用サービス」の提供を開始いたしました。当日のチェックイン時のお申し込みに加え、事前に予約が出来る特別プランも販売中です。
特典１. プレミアムラウンジ
1Fラウンジでは、プレミアムルームにご宿泊のお客様だけがご利用いただける特別メニューを、時間帯ごとに内容に変化をつけてご用意しております。チェックインからチェックアウトまでの間、ラウンジ営業時間内なら何度でもご利用可能。緑に囲まれた落ち着いた空間で、贅沢なひとときをお楽しみ頂けます。
カクテルタイム[18:00~20:00]で提供されるフードとドリンク
シェフ厳選のベーカリーセレクション
■ティータイム
(10:00~14:00)
今日のシェフ厳選焼き立てパンと甘美なスイーツに囲まれる贅沢なティータイム。コーヒーや紅茶、ジュースとともに、穏やかな昼前のブランチをお過ごしください。
マカロンや紅芋チーズケーキ等のプティフル
■アフタヌーンティータイム
(14:00~16:00)
午後の陽だまりとともに楽しむ、華やかなスイーツセレクション。マカロンや紅茶のパウンドケーキなどのプティフールをご用意。旅先の午後をより優雅に演出いたします。
生ハム(ハモンセラーノ)オリーブ添え等の前菜
■アペリティフタイム
(16:00~18:00)
多彩な前菜と軽やかな一杯。自家製ポテトサラダや県産テリーヌ、チリコンカンなど心温まる料理に加え、フロマージュの盛り合わせもご用意。ディナーの前に、少し欲張って心を満たします。
スパークリングワインとライ麦パンと県産テリーヌ等の前菜
■カクテルタイム
(18:00~20:00)
18時以降、ラウンジは大人の時間へ。スモークサーモンやハモンセラーノ等、グラスを傾けながら楽しめる前菜をご提供致します。豊富なアルコールとともに、夕食前のひとときをゆったりとお過ごしください。
特典２. ナイトキャップサービス（20:00~22:30)
《Bar PADDLE》のナイトキャップサービス
一日の締めくくりには、本館最上階のバーラウンジ「パドル」にてナイトキャップを。オールドファッションドやネグローニ、ポートワインなど、豊かな風味が広がる一杯を無料でご用意しております。煌めく夜景を眺めながら、深みある一杯とともに旅の余韻を心ゆくまでご堪能ください。
特典３.オーシャンビューの客室とプレミアムアメニティ
プレミアムルーム イーストウイングB
空と海の景色が望めるお部屋で滞在を豊かに彩るアイテムをご用意しております。
バスルームには美容機器ブランド「ReFa」のシャワーヘッドとドライヤーを採用。また、バスアメニティは「POLA 新ブランド IUGEN」、フェイスケアアイテムは「POLA アロマエッセ ゴールド」をご用意。
こだわりのアメニティが、非日常のリラックスタイムをより豊かに彩ります。
客室アップグレードについて
宿泊料金に追加料金をお支払いいただくことで本館・イーストウイング館すべての客室を
対象にプレミアムルーム専用サービスをお楽しみいただけます。
・本館客室：お一人様（1泊につき）\10,000（税込）
▶イーストウイング客室アップグレード&プレミアムサービス
・イーストウイング客室：お一人様（1泊につき）\8,000（税込）
▶プレミアムサービス(客室アップグレード無し)
特別な宿泊プランについて
プレミアムルーム イーストウイングB
WEB予約限定で「WEB予約限定 30％OFFプラン」をご用意しております。
プレミアムルームならではの特別な空間と、専用ラウンジ・ナイトキャップ・アメニティ・をお得にご体験いただけるチャンスです。
ご予約はコチラから :
https://go-surfeelhotels.reservation.jp/ja/hotels/lagunagarden/plans/10169040?checkin_date=20250910&checkout_date=20250911&adults=2&child1=0&child2=0&child3=0&child4=0&child5=0&children=0&rooms=1&dayuseFlg=0&sort=1&dateUndecidedFlg=1
ラグナガーデンホテルについて
那覇市街や北谷へのアクセスに優れ、トロピカルビーチや沖縄コンベンションセンターにも近い、シティ&リゾートホテルです。広々としたラウンジや県内最大級のプールが開放感溢れ、オーシャンビューの客室からは東シナ海を一望。那覇空港から約30分で南国リゾート気分を満喫できます。
館内には、和・洋・中・網焼の4種のレストランに加え、最上階のバーラウンジでは美しいサンセットを眺めながら贅沢なひとときをお楽しみいただけます。ファミリーから記念日旅行まで、幅広いシーンで楽しめるホテルです。
【住所】〒901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜4-1-1
【HP】https://www.laguna-garden.jp/
【TEL】098-897-2121
【ご予約のお問合せ】0570-051-510
