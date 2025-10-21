TSP太陽株式会社

TSP太陽株式会社(本社：東京都目黒区、代表取締役社長：池澤 嘉悟)がイベントの企画、運営など全般を手掛ける、全国の“推し”発見！東京で日本一周「都内アンテナショップ周遊イベント」の開催をお知らせします。

都内には、日本各地のアンテナショップが多数あり、特産品の販売、観光情報の案内などにより魅力を発信しています。この度、都内アンテナショップと連携し、東京と全国各地の魅力を発信する取組の一環として、東京都及び公益財団法人 東京観光財団が主催として、まるで日本各地へ旅行に行ったような感覚で楽しめるイベントを開催します。第1弾は2025年10月29日（水）～12月14日（日）、第2弾は、2026年1月8日（木）～2月28日（土）の期間にて開催します。

【イベント概要】

以下のイベント１.２.３.に参加し、ご応募いただいた方の中から、日本各地の特産品の詰め合わせを抽選で1,000名様（第1弾、第2弾合計）にプレゼントします。各イベントの詳細は特設サイト又はアンテナショップガイドブックをご覧ください。

アンテナショップガイドブックはスタンプラリー参加店舗で配布予定です。参加店舗は「アンテナショップ周遊イベント 参加店舗一覧.pdf」でご確認ください。

（配布時期）2025年10月29日（水）より配布開始。※無くなり次第終了

（掲載内容）イベント参加方法、スタンプ押印台紙、各店舗おすすめ商品の紹介、各店舗の所在地、営業時間等を掲載。

１.都内アンテナショップ周遊 全国推し発見 スタンプラリー

東京都内にあるアンテナショップをめぐるスタンプラリー。対象店舗をめぐり、ご当地スタンプを集めよう！今年はビンゴ形式のスタンプラリー！縦、横、斜めのいずれか一列のスタンプが揃ったらビンゴが成立。ビンゴ賞はビンゴを達成した列の数が応募口数となるので、達成した列の数だけ当選確率がアップ！さらに全店舗のスタンプを集め、3枚すべてのビンゴカードをコンプリートすると、コンプリート賞として応募者の中から抽選で被災地の特産品詰め合わせ（1万5000円相当）が当たります。

【開催期間】（第1弾）2025年10月29日（水）～12月14日（日）

（第2弾）2026年1月8日（木）～2月28日（土）

※スマートフォン、アンテナショップガイドブックのいずれかで参加いただけます。

２.オンラインでどこでも参加！全国推し発見 クイズラリー

オンラインで参加できる、日本各地の特産品、グルメ、観光情報にまつわるクイズラリー。クイズの正解数に応じて日本各地の特産品が抽選で当たります！全問正解した人にはコンプリート賞もあります。全問正解して全国の推しを発見しましょう！

【開催期間】（第1弾）開催中～12月14日（日）

（第2弾）2026年1月8日（木）～2月28日（土）

３.都内アンテナショップを周遊してみんなの推しをシェアしよう #全国推し発見キャンペーン

対象のアンテナショップで購入した商品の写真またはアンテナショップに併設しているレストラン等で飲食した際の料理の写真を撮って、公式アカウントをフォローのうえ、「#全国推し発見」をつけてInstagramに投稿すると、アンテナショップ厳選詰め合わせが抽選で当たります！

【開催期間】2025年10月29日（水）～2026年2月28日（土）

※クイズラリー、スタンプラリーに参加している店舗が対象となります。参加店舗は「アンテナショップ周遊イベント 参加店舗一覧.pdf」でご確認ください。

●特設サイト：https://tokyo-antennashop.jp/

※イベントの詳細はこちらをご覧ください。

● 公式SNS：X（旧Twitter） https://x.com/tokyo_antenna_

Instagram https://www.instagram.com/tokyo_antennashop/

＜特設サイト＞＜X（旧Twitter）＞＜Instagram＞

【イベント詳細に関する一般の方からの問い合わせ先】

アンテナショップイベント運営事務局

TEL：070-1372-2733（平日10時～18時)

※2025年12月27日（土）～2026年1月4日（日）を除く

MAIL：info-tokyo-antennashop@tsp-work.jp

【運営会社 会社概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56254/table/149_1_4e660dfad32bbbc1a0ed3b9c8810199a.jpg?v=202510210528 ]

2025年で設立70周年を迎えたTSP太陽株式会社は、空間ソリューションによるイベントコンサルティングから企画・制作まで、あらゆる感動の場を一気通貫した支援で創造するプロフェッショナル集団です。国際的なビッグイベントを始め、あらゆるイベントに携わるデザイン・コンサルティング会社として、収益の最大化を図る事前収支計画から企画・クリエイティブ制作・建築設計・施工・運営までをトータルソリューションとして提供しています。PR・プロモーション・イベントに付随するホスピタリティサービスもお任せください。近年では、豊富な経験から培われた独自のノウハウを駆使し、ダイバーシティやSDGs・ESGへの取り組みを積極的に推進しています。