東南アジアを代表するオールインワン型の旅行予約プラットフォーム『トラベロカ』がネットスターズと連携開始

Traveloka Japan株式会社

東南アジアを代表するオールインワン型の旅行予約プラットフォーム『トラベロカ』（https://www.traveloka.com/ja-jp）は株式会社ネットスターズと、企業間決済での精算業務効率化を実現することを目的として戦略的提携を結びました。

このたびのネットスターズが提供するホテル向け決済プラットフォームサービス「StarPay-Biz for Hotel」をトラベロカに導入することにより、宿泊施設は「トラベロカ」との取引発生時の精算業務をバーチャルカード番号（以下、VCN※）より法人決済を通じて対応・処理ができるようになります。

トラベロカとネットスターズは、本提携を通じて両社のプロダクトを活用し、宿泊施設の課題解決のために尽力してまいります。

※VCNとは、法人向けクレジットカード（パーチェシング・カード）を親番号として発行されるバーチャル子番号です。VCNは、親番号の与信枠の範囲内で、用途別に1回の取引だけ、あるいは決められた回数や期間のみ利用できるよう複数発行でき、ひとつのVCNに対して「利用可能額」や「利用期間」など、利用の制限や条件を設定することが可能です。ご利用分は一括して、親番号のカード名義に請求されます。

トラベロカは、東南アジア最大級の旅行予約プラットフォームとして、世界中の何百万人ものユーザーに信頼性の高い、世界水準の旅行体験を提供しています。2012年の創業以来、オーストラリア、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムにて事業を展開。アプリのダウンロード数は1億4,000万回を超え、東南アジアで最も人気のある旅行アプリのひとつです。今春より日本市場での本格的なサービス展開のために日本法人を設立しました。

トラベロカのミッションは、航空券やホテル、各種体験の予約を、よりシームレスかつ直感的に行えるようにすることで、旅行、ライフスタイル産業に革新をもたらすことです。旅行者が簡単に旅を計画し、より豊かな体験を得られるよう、航空券やホテル、アクティビティなどをはじめとする20以上の旅行関連商品を提供し、ユーザーにとって“旅のすべてが揃う”オールインワンプラットフォームとしてサービスを提供しています。最先端のテクノロジーと顧客中心のアプローチを駆使し、人々の世界とのつながり方を再定義し、より身近で、楽しい旅行体験を実現することを目指しています。

【Traveloka Japan株式会社の概要】

（１）商号 Traveloka Japan 株式会社

（２）本社所在地 東京都港区六本木 6-2-31 六本木ヒルズノースタワー 17 階

（３）代表者名 クリスチャン・アディ・ヌグロホ

（４）URL https://www.traveloka.com/ja-jp

【株式会社ネットスターズの概要】

（１）商号 株式会社ネットスターズ

（２）本社所在地 東京都中央区八丁堀3-3-5 住友不動産八丁堀ビル3階、4階

（３）代表者名 李 剛

（４）URL https://www.netstars.co.jp/