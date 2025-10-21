11月１日より福岡市市営地下鉄「屋台列車」が運行開始！

福岡市役所

「my屋台を、持とう。」をキャッチコピーとした情報発信のひとつとして、福岡市地下鉄の車両を屋台一色に染めた「屋台列車」を、11月１日から運行します。 天神・中洲・長浜の３大屋台街から、個性豊かな27軒の屋台店主を、ひとことコメントとともに楽しくご紹介するほか、屋台の魅力を伝えるメッセンジャーとして、ゴリけんさんと高木悠未さんが実際に屋台を訪れ、楽しむ様子も車内で展開します。

屋台列車の車内（イメージ）

期 間：2025年11月１日（土）～11月21日（金）

路 線：空港線・箱崎線 ※運行時間が毎日異なります。

内 容：車両１編成（全６両）の車内広告を貸し切った「屋台列車」を運行します。 グルメ雑誌さながらの雰囲気を演出し、屋台に行きたくなるようなワクワク感をお届けします。

my屋台を、持とう。

令和５年度に調査したところによると、屋台を利用された観光客の半数近くが、「福岡市在住の知人からの紹介」が利用のきっかけと回答されています。 そこで、今年度は、多くの福岡市民の皆様に屋台のファンになってもらい、お知り合いにおすすめしていただけるよう、福岡市民であり、日頃から屋台を利用されているタレントのゴリ けんさん・高木悠未さんをメッセンジャーに起用し、「my屋台を、持とう。」をキャッチコピーとした情報発信に取り組んでいます。

「my屋台を、持とう」メッセージゴリけんさんと高木悠未さんが屋台を訪れ、楽しむ様子店主ひとことコメントとイチ押しメニュー（天神）店主のひとことコメントとイチ押しメニュー（中州）店主のひとことコメントとイチ押しメニュー（長浜）