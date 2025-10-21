～外国人留学生と企業をつなぎ、未来をともに創るイベント～「外国人留学生のためのインターンシップ＆オープンカンパニーフェア2025」

株式会社アクセスグループ・ホールディングス

株式会社アクセスグループ・ホールディングス（東証スタンダード/福証本則・7042）の事業子会社で、人財ソリューション事業、教育機関支援事業を展開する株式会社アクセスネクステージ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 増田智夫、以下「当社」）は、当社が加盟する一般社団法人外国人留学生支援KAKEHASHI（東京都港区、代表理事 北川登士彦）が主催する外国人留学生向け企業インターンシップイベント「インターンシップ＆オープンカンパニーフェア2025」（以下、「本イベント」）の運営に昨年に引き続き参画いたします。

本イベントでは、外国人留学生のインターンシップ受入れや採用に積極的な企業と、日本での就職を希望する外国人留学生との出会いの場を提供しています。当社は、留学生向けの情報発信から会場運営まで全面的にサポートし、両者のマッチング機会を今後さらに拡大してまいります。

なお、当社代表取締役社⾧ 増田智夫は、2025年4月22日付で一般社団法人外国人留学生支援KAKEHASHIの理事に就任しております。理事就任により、当社が長年培ってきた外国人留学生向け進学・就職支援のノウハウを活かしKAKEHASHIの一層の発展と留学生支援体制の強化に貢献してまいります。

【開催概要】

インターンシップ＆オープンカンパニーフェア2025

日 時：2025年11月7日（金）13:00～16:30（受付開始12:30～）

会 場：アクセス渋谷フォーラム（東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー24階）

主 催：一般社団法人外国人留学生支援KAKEHASHI

対 象：2027年卒～2029年卒予定の外国人留学生

内 容：出展企業ブースでの会社概要説明・インターンシッププログラム紹介 他

※出展企業・詳細プログラムは決定次第、イベント公式HPで公開予定

（出展予定企業）※順不同

楽天グループ株式会社、東急建設株式会社、東急リゾーツ＆ステイ株式会社、株式会社グローバルトラストネットワークス、ハウスコム株式会社、株式会社リロバケーションズ、株式会社技研施工 他

（イベントWeb Site）

https://www.kakehashi.global/event/internship-fair-2025/

【一般社団法人外国人留学生支援KAKEHASHIについて】

外国人留学生の住居・生活インフラ支援からアルバイト紹介、就職支援までをワンストップで提供するトータルサポート「KAKEHASHIサポート」を通じ、留学生が「日本に来てよかった」「日本で活躍したい」と感じられる環境づくりを目的としたプロジェクトです。

【会社概要】

株式会社アクセスネクステージ

[本社所在地] 東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー 24 階

[創業/設立年月]1982年10月/ 2009 年10 月

[代表者] 代表取締役社⾧ 増田智夫

[事業内容] 人財ソリューション事業、教育機関支援事業、外国人進路支援事業

[URL] https://www.access-t.co.jp/nx/

内容についてのお問い合わせ

株式会社アクセスネクステージ（外国人進路支援事業）

担当：長谷川

Tel：03-5413-7558（代) Mail：koho@access-t.co.jp HP: https://www.access-t.co.jp/nx/