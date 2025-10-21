DMM GAMES「夢幻楼と眠れぬ蝶」ゲーム内イベント「私はヒミツの男娼　Part1～脱がせていいのは彼ひとり～」&「Trick or Treatガチャ」を開催！

写真拡大 (全7枚)

合同会社EXNOA


DMM GAMESを運営する合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）は、Romanteen18シリーズの第1弾・オトナの女性向け恋愛ゲーム「夢幻楼と眠れぬ蝶」にて、新たなゲーム内イベント「私はヒミツの男娼　Part1～脱がせていいのは彼ひとり～」と「Trick or Treatガチャ」を開催することをお知らせいたします。また、期間限定でフルボイス付きのハロウィン限定エールセットを販売することもお知らせいたします。



公式サイト：https://mugenro.jp/


公式X：https://x.com/roman_mugenro



■ストーリーイベント「私はヒミツの男娼　Part1～脱がせていいのは彼ひとり～」開催！




開催期間：10月21日（火）14:00 ～ 10月29日（水）22:59



本イベントでは、イベント限定のストーリーや限定アイテムを獲得することができます。


イベント夢デートやアイテムの使用で「ラブ度」が上昇し、「ストーリーチケット」を消費することなくイベント限定のストーリーを読み進めることができます。


※イベント夢デートで消費する体力は通常の夢デートと共通です。



＜イベント報酬内容＞




＜クリア特典＞


★5【俺だけの蝶に捧げる一枚】ライ、艶蝶華のアイ＆アイブロウ、艶蝶華のリップ＆チーク、「私はヒミツの男娼　Part1」特別ストーリー、「私はヒミツの男娼　Part1」参加記念称号、その他ゲーム内アイテム



＜ラブ度特典＞


★5【俺だけの蝶に捧げる一枚】ライ、艶蝶華の耳飾り、1st Anniversary彼ぬいぐるみ（獅子雄）、1st Anniversary彼ぬいぐるみ（良）、艶蝶華の編み込みロングヘア、夢幻楼へと導く幻艶煌、夢幻楼へと導く庭園、艶蝶華の豪華な彼着物、【俺だけの蝶に捧げる一枚】ライ、その他ゲーム内アイテム



＜ランキング特典＞


「私はヒミツの男娼　Part1」イベント称号、★5【俺だけの蝶に捧げる一枚】ライ、艶蝶華の豪華な和ドレス、艶蝶華の髪飾り、その他ゲーム内アイテム



■期間限定「Trick or Treatガチャ」開催中！




開催期間：10月8日（水）14:00 ～ 11月6日（木）15:59



本ガチャで新規登場となるカードは、開催中のストーリーイベントで"特効効果"を発揮し、彼に悪戯されちゃうボイスもついてきます！



＜期間限定カード＞


★5【ほどけるトリート】葛葉（CV：恋津田蓮也）




★4【刃先のトリック】ライ（CV：犬神帝）





■「【耳で感じるフルボイス付き】ハロウィン限定エールセット」販売中！　




販売期間：10月20日（月）14:00 ～ 10月31日（金）15:59



特別なハロウィン限定のボイスセットを販売しております。


豪華アイテムセットに、期間限定のボイス付きミニシナリオがついてきます。




※内容、期間につきましては予告なく変更する場合がございます。


※最新情報は、ゲーム内お知らせ、または公式Xをご確認ください。




▼ゲーム起動はこちらから！


https://games.dmm.com/detail/mugenrou




【夢幻楼と眠れぬ蝶 製品情報】


タイトル：夢幻楼と眠れぬ蝶


ジャンル： 恋愛シミュレーションゲーム


プラットフォーム：スマートフォン（ブラウザ版） / DMM GAMESストア / App Store / Google Play


販売価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金制）



▼出演キャスト


テトラポット登/恋津田蓮也/犬神帝/井伊筋肉


あさぎ夕/四ツ谷サイダー/オベリスク=絽綺/あんのもなか



【Romanteen18シリーズとは】


一日の終わりに幸せな夢を。


「Romanteen18（ロマンティーン）」は、DMM GAMES を運営するEXNOAと、多くの女性向けタイトルを生み出してきたサイバードがタッグを組んだオトナの女性向け恋愛ゲームブランドです。


自由度の高い表現を最大限に生かし、より深く繊細な恋愛体験をご提供。


感情豊かなストーリーテリングはもちろん、その細部へのこだわりが極上の体験を実現します。


「Romanteen18」の第一弾タイトルとして「夢幻楼と眠れぬ蝶」の通常版/オトナ版をリリース。


通常版でも十分ゲームの魅力を楽しむことができますが、オトナ版ではより深い愛の物語を体験できます。



権利表記：(C)2024 EXNOA LLC　developed by CYBIRD


Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。