【出展情報】10月28日「海外ビジネスEXPO2025九州」にセカハンが出展します

スリーアール株式会社

イベント公式サイト：

https://www.digima-japan.com/expo/kyushu2025/

セカハン公式サイト：

https://sekahan.3rrr-hd.jp/

■ 出展概要

🌐 イベント： 海外ビジネスEXPO2025九州

開催日： 2025年10月28日（火）10:00～17:00

🏢 会場： 福岡国際会議場 4階（福岡市博多区石城町2-1(https://maps.app.goo.gl/DjHVgs6jAC2UHFbv9)）

📍 主催： 海外ビジネスEXPO実行委員会

■ 出展内容

「セカハン」は、海外EC販売を中心とした越境ビジネスの総合支援サービスです。

AmazonやShopifyを活用した海外進出、VAT/EORIなどの輸出入サポート、海外販売戦略の設計まで、企業の「海外への第一歩」をトータルで支援いたします。

今回の展示では、

- 実際の成功事例紹介- 海外販売に関する無料相談会

を実施予定です。

■ ご来場の皆さまへ

「海外に売りたいけれど、何から始めればいいかわからない」

「海外Amazonの運営を効率化したい」

「今度こそ海外進出を成功させたい」

そんな方にぴったりの内容をご用意しています。

ぜひ弊社ブース（ブース6）にお立ち寄りください！

■ お問い合わせ

出展内容や商談のご予約は、以下よりお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせフォーム(https://3rrr-hd.jp/contact/others/)

【スリーアールグループについて】

スリーアールグループは、福岡を拠点とする総合商社です。

国内では福岡本社をはじめ東京・岐阜、海外では中国に拠点を展開。グローバルな体制を構築し、専門性と総合力を結集したグループ6社で事業を推進。「変化に対応し、挑戦を続ける」という信念のもと、時代に求められる価値の創出を追求しています。

主な事業内容は、工業・美容・医療用測定機器の製造販売、小型家電などの企画・開発・販売、海外市場開拓事業、太陽光発電・系統用蓄電池をはじめとした再生可能エネルギーのトータルプロデュース。

また、産官学連携による共創モデルを通じて、地域から全国へ、そして世界へと新たなビジネスインフラを創出。

スリーアールグループは、時代の変化に対応し、挑戦を続ける企業として、社会に新しい価値を生み出していきます。

【スリーアールグループ 会社概要】

本社 ：〒812-0008 福岡県福岡市博多区東光2-8-30 高光第一ビル2階

代表者 ：代表取締役社長 今村陽一

設立 ：2001年5月

資本金 ：4,200万円（グループ）

従業員数 ：125名（グループ）

事業内容 ：測定機器・パソコン周辺機器・小型家電・デジタル機器の製造および小売・卸売事業

海外市場の開拓事業(園芸用品・食品などの海外展開)

WEBサイト・アプリケーション・業務システムの企画・設計・開発事業

再生可能エネルギーの開発・設計・工事事業

シェアリングバッテリー事業（「プラパ」の運営等)

eスポーツ・エンタメ事業(プロモーション・イベント企画制作・グッズ制作等)

グループ会社：スリーアール株式会社

スリーアールソリューション株式会社

スリーアールソフトウェア株式会社

スリーアールエナジー株式会社

株式会社SACDOTNET

スリーアールインベストメント株式会社

会社サイト ：https://3rrr-hd.jp