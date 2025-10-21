三井物産都市開発株式会社が手掛ける「(仮称)杉並区和泉4丁目賃貸レジデンス計画」着工、竣工は2027年1月を予定

三井物産都市開発株式会社

三井物産都市開発株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：土原伸）は、東京都杉並区にて開発推進中の「(仮称)杉並区和泉4丁目賃貸レジデンス計画」の新築工事を2025年10月に着手致しましたのでお知らせします。１DK16戸、２LDK13戸、地権者用住居2戸の総31戸の計画で東京メトロ丸の内線「方南町」駅徒歩3分の好立地に登場します。詳細につきましてはこちら(https://www.mbtk.co.jp/business/rental-housinglist/000130.html)（https://www.mbtk.co.jp/business/rental-housinglist/000130.htmll）のサイトにてご確認ください。

コンセプトは「minimal」となる５階建・総31戸のレジデンス

外観イメージ

本物件のコンセプトは「minimal」。

シンプルかつ端正な外観にすることで、落ち着いた住宅地に溶け込みながらも隠れ家のような特別感を演出しています。

住戸間取りは1DK（約30平方メートル ）が16戸、 2LDK（約40平方メートル ）が13戸と単身の方やDINKSの方々に最適な間取りをご用意しています。

上層階にはルーフバルコニー付き住戸を設置。広々としたルーフバルコニーは、本物件周辺の落ち着いた住環境と重なって、リラックスするのに最適の空間となっております。特別感のある空間で、心地よいひとときをお過ごしください。

「(仮称)杉並区和泉4丁目賃貸レジデンス計画」

【 アクセス】

・東京メトロ丸の内線「方南町」駅徒歩3分

【 物件概要（予定）】

所在地：東京都杉並区和泉4丁目42-32

敷地面積：741平方メートル （224坪）

延床面積：1,441平方メートル （433坪）

構造・規模：RC造・地上5階建

用途地域：第1種、第2種中高層住居専用地域

総戸数：31戸／1DK16戸、2LDK13戸 他

駐輪場：31台

竣工：2027年1月（予定）

ADDREA【アドレア】は、

三井物産都市開発の都市型賃貸レジデンスブランドです。

エントランスアプローチイメージアドレアブランドロゴ

もっと軽やかに、もっと豊かに。

都市を生きる人々の確かな居場所となる、三井物産都市開発の都市型賃貸レジデンス「ADDREA～アドレア～」。

都心アドレスを使いこなし、感性を豊かに満たすデザインと暮らす。

三井物産グループならではの知見とネットワークを活かして快適な生活に寄与する新発想の住まいへ。

新しくも心地よい居住体験の扉が、ここから開きます。

【 お問い合わせ先】

三井物産都市開発株式会社（URL：https://www.mbtk.co.jp/）

開発事業推進部 Mail: gpkasuishintkzrd@dg.mitsui.com