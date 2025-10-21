制服レンタルサービス「ネトカリ」のモデルオーディションが開催決定！　エントリー開始！

株式会社マシェバラ

”大学生” または ”18歳～22歳まで”の女性限定オーディション！

「大学生ももう一度可愛い制服を着てお出かけしたい！」

そんな願いや楽しみ方を "Re:JK" と提唱し、発信していくモデルを募集します！

【募集要項】

・選考内容に同意し、審査対象コンテンツ・スケジュールに参加・利用できる大学生 または 18歳～22歳までの女性

・事務所の有無、活動歴不問

【オーディションスケジュール】

■トライアル（自由参加期間）

エントリー締切…10月24日（金）正午12:00

10月27日（水）正午まで途中エントリーが可能です。

審査期間…10月25日（土）～10月29日（水）

トライアル参加者は全員決勝進出となりますので、審査の当落はありません。

トライアル期間に獲得したポイントの20％が決勝に移行されます。

決勝からのエントリーも可能です。

■決勝

エントリー締切…10月31日（金）正午12:00

審査期間…11月3日（月）～11月12日（水）

【審査内容】

ネット配信サービス「マシェバラ」で獲得したポイント数が審査対象となります。

視聴者からのギフティング（バーチャルアイテム）によりポイントが蓄積されます。

決勝からはSNS審査、リアルイベント審査が加わります。

SNS審査では投稿テーマに沿ったXのポストを行い、リポスト数といいね数が審査対象となります。

リアルイベントでは来場者数、現地物販、審査員評価が審査対象となります。

それぞれの審査をランキング化し、グランプリ、審査員特別賞を選出します。

【各賞】

グランプリ…最終総合ランキング1位の方

審査員特別賞…1名（最終総合ランキング2～3位から選出）



以上2名は2026年、制服レンタル ネトカリby CONOMiのWEBモデルとして活動！

【エントリーの流れ】

▼アカウントの発行からエントリーまで自動で行う場合（フリーで活動されている方向け）

■STEP1：「マシェバラ」のアプリ、またはパソコン用サイトからアカウントを発行

・iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id878554907

・Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=air.vjsol.macheV.live

・パソコン用サイト：https://www.mache.tv/



■STEP2：メニュー内の「ライバー登録」から、ライバー（配信者）として登録



■STEP3：メニュー内の「募集中のイベント」からイベントにエントリー

※”ネトカリ“Re:JK”モデルオーディション2026 ～by campus GIRL～”というイベントにご応募ください。

書類審査後、イベントに正式エントリーとなります。

▼必要事項を記入して申し込む場合（プロダクションのご担当者様や、所属タレント様向け）

下記の応募フォームよりご応募ください。

https://mache.jp/event-entry/?entry=press_netkarijd2026

参加希望のオーディション名は”ネトカリ”とご記載ください。

書類審査通過後に「マシェバラ」の配信アカウントを発行し、アカウント情報をメールでお知らせ致します。



配信のやり方や機能の説明につきましては、アプリ内にマニュアルをご用意しております。

撮影スケジュールやご出演料などの詳細につきましては、担当者よりご案内致します。



エントリー方法がご不明な場合は、サービス内のお問い合わせフォームからご連絡いただけましたらサポート致します。

マシェバラについて https://www.mache.tv/(https://www.mache.tv/)

テレビ・雑誌・映画などメディアとのタイアップ企画や、ファン参加型のオーディション・ミスコンテスト、オンライン撮影会など、様々な配信を行っています。

配信を視聴することで無料ポイント「スマイル」が溜まり、スマイルを使ってライバーを応援したり、コミュニケーションを取ることができます。

【価格】基本無料

※一部、有料のギフトや有料の配信があります



【アプリ】

・iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id878554907

・Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=air.vjsol.macheV.live



【配信方法】

https://www.mache.tv/landing/wanted/



【公式サイト／SNS】

・サイト：https://www.mache.tv/

・Twitter：https://twitter.com/MacheVariety

・YouTube：https://www.youtube.com/user/macheTV/