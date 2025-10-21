制服レンタルサービス「ネトカリ」のモデルオーディションが開催決定！ エントリー開始！
”大学生” または ”18歳～22歳まで”の女性限定オーディション！
「大学生ももう一度可愛い制服を着てお出かけしたい！」
そんな願いや楽しみ方を "Re:JK" と提唱し、発信していくモデルを募集します！
【募集要項】
・選考内容に同意し、審査対象コンテンツ・スケジュールに参加・利用できる大学生 または 18歳～22歳までの女性
・事務所の有無、活動歴不問
【オーディションスケジュール】
■トライアル（自由参加期間）
エントリー締切…10月24日（金）正午12:00
10月27日（水）正午まで途中エントリーが可能です。
審査期間…10月25日（土）～10月29日（水）
トライアル参加者は全員決勝進出となりますので、審査の当落はありません。
トライアル期間に獲得したポイントの20％が決勝に移行されます。
決勝からのエントリーも可能です。
■決勝
エントリー締切…10月31日（金）正午12:00
審査期間…11月3日（月）～11月12日（水）
【審査内容】
ネット配信サービス「マシェバラ」で獲得したポイント数が審査対象となります。
視聴者からのギフティング（バーチャルアイテム）によりポイントが蓄積されます。
決勝からはSNS審査、リアルイベント審査が加わります。
SNS審査では投稿テーマに沿ったXのポストを行い、リポスト数といいね数が審査対象となります。
リアルイベントでは来場者数、現地物販、審査員評価が審査対象となります。
それぞれの審査をランキング化し、グランプリ、審査員特別賞を選出します。
【各賞】
グランプリ…最終総合ランキング1位の方
審査員特別賞…1名（最終総合ランキング2～3位から選出）
以上2名は2026年、制服レンタル ネトカリby CONOMiのWEBモデルとして活動！
【エントリーの流れ】
▼アカウントの発行からエントリーまで自動で行う場合（フリーで活動されている方向け）
■STEP1：「マシェバラ」のアプリ、またはパソコン用サイトからアカウントを発行
・iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id878554907
・Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=air.vjsol.macheV.live
・パソコン用サイト：https://www.mache.tv/
■STEP2：メニュー内の「ライバー登録」から、ライバー（配信者）として登録
■STEP3：メニュー内の「募集中のイベント」からイベントにエントリー
※”ネトカリ“Re:JK”モデルオーディション2026 ～by campus GIRL～”というイベントにご応募ください。
書類審査後、イベントに正式エントリーとなります。
▼必要事項を記入して申し込む場合（プロダクションのご担当者様や、所属タレント様向け）
下記の応募フォームよりご応募ください。
https://mache.jp/event-entry/?entry=press_netkarijd2026
参加希望のオーディション名は”ネトカリ”とご記載ください。
書類審査通過後に「マシェバラ」の配信アカウントを発行し、アカウント情報をメールでお知らせ致します。
配信のやり方や機能の説明につきましては、アプリ内にマニュアルをご用意しております。
撮影スケジュールやご出演料などの詳細につきましては、担当者よりご案内致します。
エントリー方法がご不明な場合は、サービス内のお問い合わせフォームからご連絡いただけましたらサポート致します。
マシェバラについて https://www.mache.tv/(https://www.mache.tv/)
テレビ・雑誌・映画などメディアとのタイアップ企画や、ファン参加型のオーディション・ミスコンテスト、オンライン撮影会など、様々な配信を行っています。
配信を視聴することで無料ポイント「スマイル」が溜まり、スマイルを使ってライバーを応援したり、コミュニケーションを取ることができます。
【価格】基本無料
※一部、有料のギフトや有料の配信があります
【アプリ】
・iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id878554907
・Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=air.vjsol.macheV.live
【配信方法】
https://www.mache.tv/landing/wanted/
【公式サイト／SNS】
・サイト：https://www.mache.tv/
・Twitter：https://twitter.com/MacheVariety
・YouTube：https://www.youtube.com/user/macheTV/