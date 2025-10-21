【TIFFANY & CO.】ミア・ゴスが『フランケンシュタイン』ニューヨーク特別上映会にティファニーを纏い登場

ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク

2025年10月20日にニューヨークで開催された映画『フランケンシュタイン』特別上映会に、ミア・ゴスがティファニーのジュエリーを美しく纏い、登場しました。

ミア・ゴス (C)GETTY IMAGES

着用ジュエリーの詳細はこちら

Necklace in platinum and 18k yellow gold with over 43 carats of diamondsMultiplication ear clips in yellow gold and platinumAilsa ring in 18k yellow gold and platinum with a diamond of over 6 carats and diamonds

