【南葛ＳＣ×銭湯絵】葛飾区で銭湯絵プロジェクト始動！

葛飾区

葛飾区を拠点に活動するサッカークラブ「南葛ＳＣ」が、日本の伝統文化である銭湯の魅力発信と、地域住民への南葛ＳＣの認知向上を目指す地域プロジェクトとして、期間限定ＰＯＰ ＵＰ銭湯「南葛ＳＣ湯 collaborate with クーリッシュ」を実施します。

本プロジェクトは２０２５年１０月１７日（金）から２０２６年３月３１日（火）まで、会場となる「富士の湯」（葛飾区亀有２-５-７）にて実施されます。期間中には元日本代表で現南葛ＳＣ事業本部長の岡野雅行氏による「1日番台」体験や、銭湯カード・オリジナルグッズの販売、協賛企業ロッテ「クーリッシュ」とのコラボ風呂「く～りっし湯」など、ユニークな取り組みも予定されています。詳細日時は随時公開されていくとのことなので、今後も要チェックです！

また、今回披露された銭湯絵は、１０月１６日（木）に漫画『キャプテン翼』原作者で南葛ＳＣオーナー兼代表取締役社長の高橋陽一さんが銭湯絵師・田中みずきさんとともに制作。１７日（金）には、銭湯絵完成記者会見が開催されました。

自身初の銭湯絵に挑戦する高橋先生 (C)高橋陽一完成した南葛SCオリジナルデザインの銭湯絵 (C)高橋陽一

記者会見では、高橋先生と田中さんに加え、南葛SCの今野選手と人気YouTuberフィッシャーズのシルクロードさんを交えて、銭湯にまつわる思い出や銭湯の魅力など語ってもらいました！